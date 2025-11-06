Beauty, gastontwerper en 'Motion': dit biedt Pitti Uomo 109

Nadat Pitti Immagine met Soshi Otsuki en Hed Mayner al de eerste gastontwerpers voor Pitti Uomo heeft voorgesteld, kondigt de beursorganisator nu het speciale project en verdere plannen aan voor de komende editie in januari. De beurs vindt plaats van 13 tot en met 16 januari in de Fortezza da Basso in Florence.

Tijdens de 109e editie van Pitti Uomo presenteren meer dan 700 merken hun herencollecties voor herfst/winter 2026/2027. In juni 2025 waren 740 merken vertegenwoordigd en in januari 2025 waren dat er 770. 44 procent van de merken komt uit het buitenland.

HiBeauty

Dit jaar opent de beurs zich ook voor het beautysegment. Onder de naam 'HiBeauty' wijdt de beurs een eigen ruimte exclusief aan de wereld van nicheparfumerie – een van de belangrijkste vernieuwingen van deze editie. Op de beurs is een selectie van tien onafhankelijke merken aanwezig. De nieuwe sectie bouwt voort op de ervaring van de 'Fragranze'-beurs, die zich richt op artistieke parfumerie en niche-huidverzorging. “Dankzij een meeslepende opzet illustreert 'HiBeauty' de samensmelting van genres, die kledingwinkels en conceptstores wereldwijd met groeiende interesse volgen. Pitti Uomo heeft deze ontwikkeling in de detailhandel niet alleen erkend, maar wil deze ook bevorderen en verder ontwikkelen”, aldus de organisatoren.

“Elke editie van Pitti Uomo is het resultaat van onderzoek, reizen en contacten die ons team legt”, benadrukte Raffaello Napoleone, directeur van Pitti Immagine. “We bestuderen de belangrijkste modescènes diepgaand en ontmoeten ontwerpers en merken ter plaatse om te zien hoe ze werken, zich bewegen en worden waargenomen.”

Motion

De komende editie vindt plaats onder de titel 'Motion'. “Want alles is beweging, transformatie, verhaal, vooruitgang. Het thema dat voor de winteredities van de Pitti Immagine-beurzen is gekozen, belichaamt de dynamiek en de veelzijdige impulsen die van dit woord uitgaan”, verklaren de organisatoren op woensdag tijdens de persconferentie.

De vijf secties van het evenement zijn bevestigd: Fantastic classic, Futuro maschile, Dynamic attitude, Superstyling en I Go Out.

Hed Mayner Credits: Pitti Immagine

Soshiotsuki, Hed Mayner en Shinyakozuka op de catwalk

Zoals al aangekondigd, is Soshi Otsuki, ontwerper van het gelijknamige Japanse merk Soshiotsuki, de gastontwerper van de volgende Pitti Uomo. De winnaar van de LVMH Prize 2025 presenteert zijn stijl tijdens een modeshow in Florence. Ook ontwerper Hed Mayner, oprichter en creatief directeur van het gelijknamige merk, is te gast op Pitti Uomo 109 en presenteert daar zijn nieuwe collectie.

Shinya Kozuka, een in Tokio gevestigde ontwerper en oprichter van het gelijknamige label 'Shinyakozuka', staat bekend om zijn zorgvuldige omgang met vorm en proportie. Zijn originele silhouetten zijn vaak met de hand beschilderd of door de ontwerper zelf verfijnd. Hij is de protagonist van het speciale evenement van Pitti Uomo 109, waarbij een modeshow in samenwerking met de Japan Fashion Week Organization hoort. Shinyakozuka heeft ook een presentatieruimte in de sectie Futuro maschile.

Ook deze editie keert het Scandinavian Manifesto terug, een sectie gewijd aan Scandinavische herenmode. De ruimte, gecoördineerd door de Deense modebeurs CIFF, presenteert een selectie van Scandinavische merken met hun nieuwe collecties. De reeds bevestigde merken zijn onder andere: Bareen, Brixtol Textiles, MessyWeekend, Neuw, Pica Pica en Woodbird.

De hedendaagse Chinese herenmode keert terug naar de Fortezza da Basso met China Wave. Dit is de vierde editie van de speciale sectie, die is ontstaan uit de samenwerking tussen Pitti Uomo en de China National Garment Association, die ook de modebeurs CHIC in Shanghai organiseert. Deelnemende merken zijn A New Studio, Amano, Always, Call It a Pure Day, Joe With Lol, Swof Care, Times Infinity, Weve, Wu Rang en Zivgrey.

Dankzij de samenwerking met de Promas French Menswear Fédération en Defi is er opnieuw een speciale focus op de creativiteit van ‘Made in France’. Defi is de organisatie voor de ontwikkeling van de Franse herenmode en heeft de Promas List opgericht, een platform voor directe dialoog tussen inkopers en merken. Op Pitti Uomo 109 is een selectie van Franse merken aanwezig: American Vintage; Armor Lux; Bombers Original; Cachí; Caleb Paris; Chapal; Corso Mille; Daytona73; De Bonne Facture; Emile Garçon; Francesco Smalto; Iron and Resin; Jagvi; Rive Gauche; Jott; Le Temps des Cerises; Museum Garments en The Hideout Clothing.

Roy Roger’s en Kappa presenteren een ski-outfit die denim-DNA combineert met technische innovatie

Nieuw in Florence op het gebied van samenwerkingen is de collaboratie tussen Roy Roger’s en Kappa. Zij presenteren een ski-outfit die denim-DNA combineert met technische innovatie.

Guess keert terug naar de Fortezza da Basso met de nieuwe collecties van zijn twee merken Guess Man en Guess Jeans. Samen belichamen ze de lifestyle van de Amerikaanse westkust en de toekomst van denim in de revolutionaire interpretatie van Nicolai Marciano.

Het historische Oostenrijkse lodenmerk Schneider's of Salzburg, 80 jaar geleden opgericht, keert terug naar Pitti Uomo. Dit is in aanloop naar een wereldwijde herlancering van het merk door de nieuwe eigenaar, ondernemer Giovanni Schneider uit Biella. In Florence wordt de nieuwe collectie voor herfst/winter 2026 gepresenteerd. Onder creatieve leiding van Viviana Volpicella combineert de collectie traditie met innovatie. De basis zijn de beroemde loden jassen, verder ontwikkeld tot kledingstukken van Shetlandwol met ruit-, tartan- en visgraatpatronen.

De Sebago-stand op Pitti Uomo voor de editie van 2025 Credits: Sebago

De organisatoren van de beurs maken verder bekend dat tot nu toe onder andere de volgende modewinkeliers hun deelname hebben bevestigd: 10 Corso Como (Zuid-Korea); Avart uit Zwitserland; Beams uit Japan; Breuninger, Engelhorn en Reischmann uit Duitsland; End Clothing, Liberty en de Frasers Group uit het Verenigd Koninkrijk; Galeries Lafayette en La Samaritaine uit Frankrijk, evenals Helmut Eder en Reyer uit Oostenrijk.