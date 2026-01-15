Bekijk hier het volledige programma van Modefabriek

Op 18 & 19 januari 2026 trapt Modefabriek het nieuwe seizoen af met twee dagen vol inspiratie, ontmoetingen en energie. Onder het motto Let’s come together vieren ze mode, creativiteit en samenwerking, een editie die je niet wilt missen. Naast alle mooie merken die hun nieuwe collecties presenteren, is er een uitgebreid programma vol TALKS, modeshows, specials, inspirerende tafels en nog veel meer. Hieronder vind je het complete overzicht.

Acht inspirerende tafels

Modefabriek vindt voor de tweede keer plaats in EXPO Greater Amsterdam, een lichte en ruime locatie die perfect aansluit bij de sfeer van deze editie. Door de hal loopt een route van acht tafels vol activiteit, inspiratie en verrassingen.

Start met vers fruit, om de dag met frisse energie te starten.

Op de volgende twee tafels delen editor-in-chief Karin Swerink (LINDA.) en trend forecaster Jan Agelink hun persoonlijke favourites: een selectie vol smaak, trends en onverwachte parels.

Daarna volgt EXPO, waar jonge ontwerpers hun eigenzinnige werk presenteren.

Vervolgens zie je KNITS AND NOTES live aan het werk: breien, haken, borduren en macramé, begeleid door een lokale DJ. Join them!

Ook terug dit jaar: de boekentafel van ABC American Book Center, altijd een geliefde stop.

Dan de community table, dé plek waar de hele dag modeshows en presentaties elkaar afwisselen. Check het schema, want hier gebeurt veel!

En ze sluiten af met Big Bag Shop, waar oude Modefabriek trendbanners live worden gerecycled tot XXL shoppers.

TALKS

Laat je inspireren door visionaire sprekers, trend forecasters en creatieve ondernemers.

In het terugkerende TALKS-programma ontdek je de belangrijkste ontwikkelingen in mode, retail, technologie en consumentengedrag, hier hoor je wat er morgen speelt. Deze editie keren o.a. trend forecasters Lidewij Edelkoort, Jan Agelink en editor-in-chief Emma Vloeimans terug met hun visie op het nieuwe seizoen. Inspiratie gegarandeerd.

Spotlight

In de Spotlight-area ontdek je vernieuwende merken en vind je niet alleen on-trend items, maar ook labels met een eigen, uniek verhaal. Van statement-accessoires tot high-end basics en van upcycled streetwear tot homeware.

Curated Resellers

Een verrassende selectie pre-loved fashion, interieur en bijzondere vondsten, samengesteld door experts met een scherp oog voor stijl. Topstukken van mid-priced merken en high-end designers, vintageschatten en collectors items!

Responsible Route

Volg deze route langs merken die verantwoordelijkheid nemen en actief werken aan het verminderen van hun impact. Dé gids voor de duurzame keuzes van nu. Scan de QR op de plattegrond om precies te zien welke merken deelnemen.

Kortom, meer dan genoeg om te zien, te ontdekken en geïnspireerd te raken. Modefabriek is de dagen aan het aftellen, see you there!