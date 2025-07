Bekijk nu het uitgebreide programma van Modefabriek

Met Modefabriek om de hoek kijken we alvast vooruit. Wat maakt deze zomereditie een must-visit? We zetten het volledige programma voor je op een rij. Wij kunnen niet wachten - hopelijk jij ook niet!

1. Een unieke, nieuwe locatie

Nieuwe locatie = nieuwe energie. Dat hebben we ervaren tijdens de wintereditie in EXPO Greater Amsterdam, en dat maakt dat we extra enthousiast toewerken naar de komende editie op wederom een nieuwe verassende locatie: Taets Art and Event Park op het HEMbrugterrein in Zaandam.

2. Inspirerende Trend Talks

De laatste trends en ontwikkelingen bijhouden én vooruitkijken, het is een must in ons vak. Daarom stelt Modefabriek ieder seizoen een niet te missen Talks- programma samen met prominente sprekers. Deze editie staan Lidewij Edelkoort, Jan Agelink, Yeliz Çiçek en Emma Vloeimans op het podium, het hele programma lees je hier.

3. Event Garden vol zomer specials

The American Book Center – Mode-, kunst & fotografieboeken

Curated Resellers – Vintage vondsten van topverkopers.

Modefabriek x ReShare – Om restpartijen een tweede leven te geven

4. Responsible Route

Mode en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. De Responsible Route gidst je langs toonzettende verantwoordelijke merken, die zich inzetten om hun negatieve impact te verlagen. Op deze manier tonen we hoe mode en verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan. Denk aan MOS MOSH, Floria Collective en MSCH Copenhagen. Inspirerend en relevant.

5. Trefpunt voor toonaangevende én nieuwe modeondernemers

Modefabriek blijft dé plek om (nieuwe) merken te spotten en vertrouwde namen te ontmoeten. In onze Spotlight area ontdek je merken met een sterke boodschap én on-trend items. Verwacht het onverwachte – dat is Modefabriek.

6 & 7 juli – Taets Art and Event Park, Zaandam