Berlijns laatste baken van hoop: Modebeurs Seek viert haar debuut in een nieuwe rol

Dinsdag opende Duitse modebeurs Seek haar deuren voor vakbezoekers in de hoofdstad. Het platform voor moderne vrijetijdskleding, denim en duurzame merken bestaat al sinds 2009, maar heeft dit keer een compleet nieuwe rol op zich genomen: voor het eerst moet Seek de beurslocatie van de mode-industrie in Berlijn vrijwel alleen in leven houden.

Na de annulering van Premium staat Seek extra in de schijnwerpers

Het was al sinds november duidelijk dat de moederbeurs Premium zou worden geannuleerd, terwijl andere evenementen zoals Panorama, Selvedge Run of zelfs het enorme Bread & Butter-evenement, dat tienduizenden internationale bezoekers naar de hoofdstad trok voor de modeweek, de afgelopen jaren al waren stopgezet. Ook de catwalkshows van de Berlin Fashion Week, die van oudsher meestal tegelijk met de beurzen plaatsvonden, staan dit jaar tot begin februari niet op het programma.

Overzichtelijk: Het expositiecentrum in Gleisdreieck Credits: FashionUnited

Ondanks alle veranderingen zorgt de locatie in ieder geval voor continuïteit. De historische hallen van het voormalige poststation in Gleisdreieck, bekend als "Het Station", waren jarenlang de thuisbasis van Premium - afgezien van twee omwegen naar het expositiecentrum in de Funkturm in City West na de pandemie-gerelateerde onderbreking.

Credits: FashionUnited

De beurs presenteert zich overzichtelijk en homogeen

Seek had er afgelopen zomer echter al zijn intrek genomen - toen samen met Premium. Door de annulering van de toenmalige hoofdbeurs is er nu echter minder ruimte nodig. Seek, met dit keer iets minder dan 200 exposerende merken, bezet nu nog maar één hal van het uitgebreide gebouwencomplex en gebruikt een paar aangrenzende ruimtes als garderobe en voor paneldiscussies. In het aangrenzende koelhuis is opnieuw de Union Showroom gevestigd, die samen met Seek voor het eerst ook de gezamenlijke ruimte "The Junction" huisvest.

The Junction: De gezamenlijke ruimte van Seek en Union Showroom Credits: FashionUnited

Deze keer ziet alles er op het terrein compacter uit. Ook in de expositiehal is onnodige versnippering vermeden door de ruimte niet te segmenteren en speciale promotiezones te creëren. De duurzame labels van de "Conscious Club", die bijna de helft van het portfolio uitmaken, mengen zich op natuurlijke wijze met hun conventionele mede-exposanten.

Het community-concept wordt nog prominenter

Het spectrum van merken is ook aangenaam homogeen: 45 procent van de merken is voor het eerst op de beurs vertegenwoordigd. Grote internationale merken uit het sportkledingsegment, die vroeger deel uitmaakten van het standaard Seek-programma, zijn nauwelijks te vinden. In plaats daarvan is het programma, naast enkele vaste waarden zoals Lyle & Scott, Sandqvist en Veja, grotendeels gericht op zorgvuldig geselecteerde merken buiten de commerciële mainstream.

Volgens de organisatoren ziet de beurs zichzelf immers als een "podium voor een progressieve en toekomstgerichte generatie spelers die nieuwe waarden, visies en mogelijkheden voor de mode-industrie brengen en promoten". Deze benadering is des te duidelijker nu Seek voor zichzelf opkomt en niet langer wordt gezien als een junior partner van de gevestigde Premium.

Credits: FashionUnited

De nieuwe compactheid kan alleen maar goed zijn voor het community-concept, dat altijd een sleutelrol heeft gespeeld bij Seek. Beursdirecteur Maren Wiebus benadrukte dit aspect nog eens in de aanloop naar het evenement: "Mensen moeten elkaar ontmoeten - nu en in de toekomst - om dingen te doen die gedaan, beleefd, besproken, verbonden, geleerd en afgeleerd moeten worden. Er is een toekomst voor de plek die dit organiseert. En die plek is Seek," benadrukte ze in een verklaring.

Credits: FashionUnited

Seek wil staan voor "levende verandering" in de mode-industrie

En op de openingsdag bleek het grote publiek, dat altijd al anders was dan de meer traditionele Premium-klanten, navenant community-minded. Dit werd vooral duidelijk tijdens de discussierondes over actuele thema's in de mode-industrie, die werden gekenmerkt door de omwentelingen in de textielindustrie waarop werd gehoopt of die werden afgedwongen door de algemene omstandigheden.

De beurs wil zich nadrukkelijk in de voorhoede van deze transformatieprocessen plaatsen. Seek staat voor "levende verandering, nieuwe kansen en een gemeenschap die bereid is zich aan te passen aan voortdurend veranderende behoeften en nieuwe wegen te verkennen", benadrukten de organisatoren vooraf. De drukte in de hallen op dinsdag gaf zeker de indruk dat de beurs met deze claim alleen kan staan in Berlijn.

Credits: FashionUnited

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.