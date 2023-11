Duitse modebeurs Premium sluit deuren, Seek gaat door

Verandering in het Duitse beurzenlandschap: Premium gaat in januari 2024 niet door. De grote beurs, die na ruim twee decennia als een icoon bestempeld mag worden, kon het succes uit het verleden niet meer bijbenen. Bovendien zorgden de kritieke ontwikkelingen in de branche en de veranderende wereldwijde economische situatie voor nieuwe grote uitdagingen. Seek gaat in januari wél door.

De modebranche is de afgelopen tijd aanzienlijk veranderd en ondergaat nog steeds een transformatie, schrijft organisator Premium Group in een persbericht. Volgens de organisator zijn grote beurzen niet meer van deze tijd. Zij maken plaats voor boetiekbeurzen en gespecialiseerde evenementen. Kleinere beurzen maken een nauwere band mogelijk tussen exposanten, bezoekers en de gemeenschap, wat volgens Premium Group nu van groot economisch en sociaal belang is.

“Premium was meer dan alleen een beurs. In 21 jaar hebben we veel bereikt, zijn we het toneel geweest voor ongelooflijk veel succesverhalen in de branche en hebben we de hele wereld naar Berlijn getrokken”, schrijft Anita Tillmann, lid van het managementteam. “In dit proces zijn we zakelijke en creatieve consultants, organisatoren van conferenties, uitgevers, tech experts en retailers geworden, hebben we de eerste modeweek in Duitsland opgezet en hebben we de hele industrie vermaakt. We hebben prijzen voor jong talent in het leven geroepen en in de loop der jaren hebben we veel grote spelers zien komen en gaan. We hebben vrienden gemaakt en veel geleerd, waarvoor ik heel dankbaar ben. Maar we zijn ook ondernemers en geen enkel concept blijft eeuwig bestaan. Twee decennia is een lange tijd, waarin Premium tegen alle verwachtingen in absoluut heeft gepresteerd.”

Grote beurzen maken plaats voor kleinere evenementen: Premium geschrapt, Seek gaat door

Seek, dat in 2009 werd gelanceerd en zich de afgelopen jaren heeft gericht op zijn kernsegment en het streetwearsegment, zet zijn missie voort. Volgens Premium Group is Seek in staat om aan de behoeften van haar doelgroep te voldoen. De feedback op de beurs zou ‘tot nu toe altijd positief’ zijn geweest. In januari 2024 worden er dan ook zo’n 200 exposanten verwacht.

Seek heeft zich niet alleen gevestigd voor vooruitstrevende merken, maar is ook de organisator van de ‘Conscious Club’, de grootste duurzaamheidshub in de branche, aldus de organisator. Bezoekers en exposanten vinden hier trends en ideeën op het gebied van duurzaamheid, maar ook nieuwe collecties van pioniers.

“Dankzij onze flexibiliteit en creativiteit kunnen we dynamisch reageren op veranderingen en altijd innovatieve oplossingen bieden. Samen streven we ernaar om de normen in onze sector te blijven bepalen en tegelijkertijd een positieve impact op de gemeenschap te hebben”, schrijft Jörgen Arntz, CEO van Premium Group. “Onze aandeelhouder Clarion is de op drie na grootste beurs- en evenementenorganisator ter wereld en vertrouwt op het Seek-concept, dat afgelopen zomer betere resultaten opleverde in directe vergelijking met Premium. De Seek-generatie presenteert de toekomst. Samen met onze partners zijn we klaar om de huidige uitdagingen aan te gaan en samen oplossingen te vinden, nu en in de toekomst.”