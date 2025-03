BESTSELLER op de Carrièrebeurs: een kijkje achter de schermen bij een mode-imperium

Op zoek naar een dynamische werkomgeving in de mode-industrie? Op 28 en 29 maart opent de Nationale Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam haar deuren, en een naam die je daar zeker niet mag missen is BESTSELLER. Dit Deense familiebedrijf is uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke modeondernemingen ter wereld. Met een indrukwekkend portfolio van merken zoals JACK & JONES, VERO MODA, SELECTED en VILA, biedt BESTSELLER niet alleen mode, maar ook uitgebreide carrièrekansen voor talenten die willen groeien binnen retail en daarbuiten.

Modebedrijf met een sterke visie

Wat in 1975 begon als een klein familiebedrijf in Denemarken, is vandaag de dag een internationaal mode-imperium. Met meer dan 2800 winkels in 44 landen en ruim 22.000 medewerkers wereldwijd is BESTSELLER een bepalende speler in de mode-industrie. De Nederlandse tak, met het hoofdkantoor in Amstelveen, viert dit jaar bovendien haar 30-jarig bestaan. Naast stijl en innovatie staat duurzaamheid hoog op de agenda: met de ‘Bringing Fashion Forward’-strategie zet BESTSELLER in op toekomstbestendige mode. Het bedrijf richt zich op innovatieve productontwikkeling en efficiënte logistiek om een positieve impact te maken op de industrie.

VILA-winkel in Eindhoven. Credits: BESTSELLER

Werken in retail: dynamisch, toegankelijk en inspirerend

BESTSELLER onderscheidt zich in het modebeeld door een breed scala aan sterke merken, elk met een unieke identiteit en winkelbeleving. Of het nu gaat om VERO MODA, JACK & JONES, SELECTED of NAME IT – klanten vinden altijd een merk dat bij hen past. Voor medewerkers betekent dit een veelzijdige werkomgeving waar modebewustzijn en klantbeleving samenkomen.

De teamcultuur binnen BESTSELLER wordt gekenmerkt door een open, informele en ondersteunende sfeer. Als familiebedrijf hecht het merk veel waarde aan samenwerking en betrokkenheid. De kernwaarde ‘Own It’ staat centraal in de werkwijze. Dit betekent dat medewerkers worden aangemoedigd om initiatief te tonen, kansen te grijpen en verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor ontstaat een werkomgeving waarin groei en werkplezier hand in hand gaan.

Doorgroeien binnen het bedrijf

Bij BESTSELLER stopt de reis niet bij de winkelvloer. Het bedrijf biedt uitgebreide doorgroeimogelijkheden, zowel nationaal als internationaal. Medewerkers kunnen stappen zetten richting retailmanagement, inkoop, marketing of zelfs een functie op het hoofdkantoor in Amstelveen. Om deze groei te ondersteunen, wordt er geïnvesteerd in trainingen en talentontwikkeling. Het interne online leerplatform biedt extra mogelijkheden om op eigen tempo kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Of je nu net begint of al ervaring hebt in de modebranche, bij BESTSELLER liggen de kansen voor het grijpen.

Ontmoet BESTSELLER op de Carrièrebeurs

Wil je ontdekken wat BESTSELLER voor jouw carrière kan betekenen? Kom op 28 en 29 maart naar de Carrièrebeurs en ontdek hoe jouw toekomst eruit kan zien binnen een van de grootste modebedrijven ter wereld.

