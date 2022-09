Beurs Chic kiest nieuwe opzet voor evenementen

Modebeurzen Chic Shanghai en Chic Shenzhen krijgen een nieuwe invulling, zo blijkt uit een persbericht van de organisatie. Alle drie de evenementen krijgen namelijk een uniek thema en bijbehorende focuspunten.

Zo zal de lente editie van Chic Shanghai draaien om de distributie van modemerken in de Chinese consumentenmarkt. Deze editie vindt volgend jaar van 8 tot en met 10 maart plaats. De herfsteditie van Chic Shanghai focust op de productieketen, original equipment manufacturers en original design manufacturers. Dit focuspunt zal volgend jaar terugkomen tijdens de lente editie omdat de herfsteditie (van 21 tot en met 23 oktober 2022) van Chic Shanghai dit jaar gecanceld is. Chic Greater Bay Area in Shenzhen vindt plaats van 2 tot en met 4 november dit jaar en focust zich op de metaverse, digitale werelden, nft’s (non fungible tokens) en nieuwe retail.

Met de nieuwe opzet wil Chic het ‘universele platform voor industrie en handel zijn voor de Chinese markt’, aldus het persbericht.