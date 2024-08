Beurs Munich Fabric Start krimpt van drie naar twee dagen

Beurs Munich Fabric Start presenteert zich dit seizoen in een verkorte variant. De stoffenbeurs, die voorheen een driedaags evenement was, zal voor herfst/winter 2025 slechts twee dagen plaatsvinden, op 3 en 4 september.

De verkorte looptijd is, net als de verplaatste data van de vorige edities, een reactie op de behoeften van de markt en garandeert een meer gerichte beurs, zo lieten de organisatoren maandag in een persbericht weten. "Ons doel is om een authentiek, competent en open evenement te creëren dat voldoet aan de eisen van de markt", aldus Sebastian Klinder, Managing Director van Munich Fabric Start. "We luisteren aandachtig naar onze partners en bezoekers en gebruiken onze slanke structuur om moedig en vastberaden te handelen."

De beurs en het randprogramma zelf veranderen echter niet ondanks de kortere looptijd. De beurzen Munich Fabric Start, Keyhouse en The Source zullen nog steeds parallel plaatsvinden, dit seizoen onder het thema "Intuition". Ter plaatse worden bezoekers op ongeveer 40.000 vierkante meter zo'n 1.000 collecties van internationale aanbieders gepresenteerd. De denimbeurs Bluezone, die tegelijkertijd parallel zal plaatsvinden, krijgt bovendien een eigen gebied in de aangrenzende Zenith Area.