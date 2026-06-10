Beurs Preview Sports & Leisure gaat niet door in juli

Er komt wat ruimte vrij in de Nederlandse beursagenda. De beurs Preview Sports & Leisure zal niet doorgaan op maandag 6 juli, zo blijkt uit een bericht van organisator Cast.

De organisatie meldt dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is vanuit de industrie om het evenement neer te zetten op het niveau dat de organisatie voor ogen heeft. Er wordt wel benadrukt dat er animo is voor een evenement met sport en leisure kleding.

"Juist omdat wij geloven in het potentieel van dit concept, vinden wij het belangrijk om kritisch te blijven op de kwaliteit die wij leveren. Voor ons staat een sterk en relevant aanbod centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat inkopers alleen bereid zijn tijd vrij te maken voor een event wanneer zij daar een breed en kwalitatief aanbod van aansprekende merken aantreffen. Op dit moment kunnen wij die kwaliteit nog niet in voldoende mate garanderen", aldus Marijn Verschure van Cast in het bericht.

De organisatie heeft zich nu gericht op de zomer van 2027 voor Preview Sports & Leisure evenement. De andere beurzen; Preview Men, Preview Women, Preview Kids en Preview Footwear & Accessoires gaan zoals gepland door.