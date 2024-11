Beursorganisator achter Preview blijft kansen zien voor groei

Het inkoopseizoen voor FW25 heeft een aantal nieuwe evenementen op de agenda. Zo voegt Cast, de organisatie achter de Preview-beurzen in Nieuwegein, nu ook een Preview Footwear & Accessories toe. Er is echter nog ruimte voor groei, zo blijkt uit een gesprek met Marijn Verschure, general manager van Cast.

Wanneer er puur gekeken wordt naar de evenementen van Preview was afgelopen zomer zeer succesvol. “Op de beurs is het leuk en gezellig, maar je hoopt dat het voor de ondernemer onderaan de streep ook zo is”, zo licht Verschure toe, als het gaat om de zomer voor de gehele mode-industrie. “We sluiten onze ogen natuurlijk niet voor wat er in de retail gaande is. Ondernemers moeten meer doen om vast te houden aan het resultaat dat ze hadden en zelfs dat biedt geen garantie voor succes.”

Juist vanwege de onrust in de markt, houdt Preview vast aan de opzet van ‘een redelijk betaalbaar event waar alles productgericht is’. “We krijgen heel vaak terug dat de focus op het product zo’n verademing is. We benadrukken tegen iedereen die aan het evenement meewerkt dat het draait om de mensen die komen en de standhouders die er staan. Zij moeten ontzorgd worden en zich kunnen richten op in- en verkoop.”

Het beursseizoen voor FW25 kent meerdere veranderingen. Zo verschijnt op de agenda opeens mannenmodebeurs Shift. “Wanneer uit gedegen marktonderzoek blijkt dat er behoefte is aan extra inkoop evenementen, dan moedig ik men aan deze te organiseren. Ook voor de merken die bijvoorbeeld geen aansluiting vinden bij Preview is het belangrijk een plek te hebben”, zo reageert Verschure desgevraagd.

Professionaliseringsslag bij Preview: Tijdswinst wordt ingezet om merken verder te ondersteunen

Sinds de oprichting van de Preview-beurzen hebben de evenementen een stevige positie verankerd in de agenda van vele inkopers. Hoe groter de evenementen en de planning werd, hoe meer er een behoefte kwam voor een professionaliseringsslag achter de schermen. “We zijn de processen gaan verbeteren op het gebied van het inrichten van de beurzen”, zo vertelt Verschure. Per 1 januari wordt er ook een systeemvernieuwing doorgevoerd waardoor alle systemen op software gebied efficiënter werken. “We zijn natuurlijk een vreemd bedrijf omdat we veel verschillende activiteiten doen.” Cast is namelijk Exposantenvereniging voor ruim 100 showrooms, evenementen organisatie, vergaderfaciliteiten en collectie lanceringen, digitale b2b portal en daarmee een compleet handelsplatform voor de industrie. “Daardoor hebben we veel verschillende modules en systemen. Door de vernieuwing kunnen we sneller mensen helpen en sneller informatie opschalen van alle stakeholders. Dat gaat van personeelszaken tot en met beursopbouw.” De topman vertelt dat de tijd die hiermee gewonnen wordt, besteedt kan worden aan de betere ondersteuning naar merken toe waarmee wordt samengewerkt.

Preview blijft groeien. Zo zal er het komende seizoen meer plek zijn voor extra stands. Er wordt namelijk momenteel verbouwd waardoor er 300 vierkante meter extra vrijkomt voor de beurzen. Ruim 50 extra merken krijgen hierdoor een plek. “We gaan zowel in het pand [van organisator Cast., red.], dus buiten de beursvloeren om, als op de beursvloer zelf stands plaatsen.” De beursvloeren van het gebouw bevinden zich namelijk in een specifiek gedeelte van het pand in Nieuwegein. “We gaan een hele routing maken en verder gaan we de indeling van de beurzen iets aanpassen”, zo vertelt Verschure.

Zo komt bijvoorbeeld bij de ingang al een gedeelte duurzamere merken te staan. “Het is belangrijk dat deze een apart platform krijgen. Ik denk dat veel inkopers zelfs vaak niet eens weten dat ze een best wel duurzaam merk inkopen. Het is goed om daar meer bewustzijn te creëren. Duurzaamheid is niet meer geitenwollen sokken, dat zijn gewoon bedrijven die hartstikke commercieel zijn, maar dat vanuit een andere inborst doen.”

Marijn Verschure, general manager bij Cast. Credits: Cast

Topman achter Preview-beurzen: “Durf met je inkoop te onderscheiden”

Dat stuk duurzaamheid wordt wellicht nog groter in het portfolio van Preview. Er zijn namelijk ideeën voor een evenement dat hier speciaal op gericht is. Het zal dan wel meer een informatieve bijeenkomst zijn, in plaats van een inkoopevenement. “Informatief op het gebied van inkoop en inrichting van collecties.” Het idee is echter nog in de beginfase, zo blijkt tijdens het gesprek. “De vraag gaat zijn of we ons focussen puur op product of op algehele bedrijfsprocessen. Het gezegde ‘schoenmaker blijf bij je leest’ blijft ook wel van kracht, dus we willen vooral events faciliteren binnen het veld van inkoop en verkoop.” Zo lopen er al gesprekken met Circular Textile Days om te kijken of de krachten gebundeld kunnen worden. “Wij hebben aangegeven dat we niet in het vaarwater van Circular Textile Days gaan zitten, maar dat ik wel vind dat er iets ontbreekt binnen de beurzen. Dan trek ik liever samen op met Circular Textile Days dan dat ik het wiel zelf moet uitvinden.” Of een duurzaamheidsevent vanuit Preview er dus komt, is nog even afwachten, maar het klinkt zeker interessant gezien de successen van de andere beurzen.

Hoe kijkt Verschure naar het aankomende seizoen? Welke verwachtingen heeft hij voor de industrie? “Het begin van het winterseizoen is heel slecht geweest, daardoor is men achterop geraakt. Dat gaat gevolgen hebben voor de inkoop van winter ‘25.” Advies heeft hij ook: “De inkoper moet vooral kijken naar waar hij of zij vernieuwing kan brengen naast de gevestigde orde. Het anders inkopen dan je buurman wordt alleen maar belangrijker.” De consument gaat volgens Verschure steeds meer op zoek naar meer eigenheid. “Het is belangrijk dat de keuze diverser is, dat je niet alleen maar richt op wat de merken hetzelfde hebben in de collecties (en wat ook je buurman inkoopt), maar dat je met de inkoop je durft te onderscheiden. Ik denk dat de consument daar richting de toekomst veel meer behoefte aan gaat hebben.”