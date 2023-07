Beursorganisator Messe Frankfurt neemt aandelen in denimbeurs Kingpins

Het Duitse Messe Frankfurt wordt aandeelhouder van denimbeurs Kingpins, zo blijkt uit een persbericht. Hoeveel aandelen de Duitse beursorganisator precies verwerft wordt niet gemeld. De twee partijen zeggen dat de strategische samenwerking de ‘toekomst van de denim industrie versterkt’.

Kingpins zal onafhankelijk blijven opereren en de eigen identiteit behouden. Kingpins zal wel kunnen profiteren van Messe Frankfurt’s ‘wereldwijde netwerk, middelen en industrie expertise’. Dit moet de positie van Kingpins als denim platform versterken. “Bezoekers en standhouders kunnen een verbeterd platform verwachten die Kingpins’ stijl combineert met Messe Frankfurt’s netwerk, wereldwijde bereik en hulpmiddelen. Deze synergie belooft meer zakelijke kansen, een verbeterde zichtbaarheid op de markt en versnelde innovatie in de industrie.”

"Vanaf de dag dat we Kingpins begonnen in 2004, streefden we ernaar om ooit onze show te verkopen of samen te werken met Messe Frankfurt - we waren nooit 'showmensen', we waren 'industriemensen', terwijl Messe Frankfurt een 800 jaar oud beursbedrijf is met alle benodigde kennis, techniek en gegevens,” aldus Andrew Olah, oprichter en CEO van Kingpins, in het persbericht. “Nu, bijna 20 jaar later, is er een soort droom ontstaan - nu zijn we zowel 'showmensen' als 'industriemensen'. We weten dat deze samenwerking elkaars kansen en kwaliteit echt zal doen groeien."

Kingpins houdt denimbeurzen in Amsterdam/Halfweg en New York. De volgende editie in Nederland vindt plaats op 18 en 19 oktober.