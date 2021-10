Beursorganisator Premium Group lanceert B2C-festival The Ground

Premium Group houdt het aankomende Frankfurt Fashion Week in januari niet alleen bij de gevestigde modebeurzen Premium en Seek. De organisator lanceert namelijk The Ground, een B2C-festival, zo is te lezen in een persbericht.

The Ground richt zich op jonge eindconsumenten, aldus het bericht. “The Ground is een B2C-festival gericht op een jonge, doelgerichte generatie. Deze nieuwe generatie heeft een sterk standpunt op het gebied van de huidige sociale en milieu problemen en verwacht dat merken dit reflecteren. De overkoepelende thema’s bij The Ground zijn dan ook duurzaamheid, diversiteit en gelijkheid,” aldus Kai Zollhöfer die onder andere verantwoordelijk is voor het festival. Zollhöfer werkte eerder al voor Bread & Butter.

The Ground zal drie dagen duren en biedt merken hun kans om hun purpose driven verhalen en producten te vertellen, aldus het persbericht. Naast mode zal er ook plaats zijn voor beauty, technologie, mobiliteit en welzijn.