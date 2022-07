Beursorganisator Who's Next gaat ook Salon International de la Lingerie en Interfilière doen

WSN, de beursorganisator achter onder andere Who's Next, neemt vanaf nu ook de organisatie van de beurzen Salon International de la Lingerie en Interfilière Parijs op zich, zo meldt WSN in een persbericht.

De volgende edities van Salon International de la Lingerie en Interfilière Parijs zullen in januari 2023 plaatsvinden. "Al de meer immateriële uitwisselingen zullen vertienvoudigd worden," aldus directeur van WSN Frédéric Maus in het persbericht. "Door deze twee universums samen te voegen, creëert WSN naar eigen zeggen "een nieuw bolwerk voor de creatieve industrieën aan de Porte de Versailles in Parijs". Dit versterkt de globale strategie. "Wij moeten ontmoetingen creëren die een belevenis zijn. Afgezien van het professionele aspect van deze bijeenkomsten, hun zuiver zakelijke dimensie, zullen alle immateriële uitwisselingen vertienvoudigd worden door dit op één plaats geconcentreerde bolwerk. De creatieve industrieën zullen zo van elkaar kunnen profiteren."

Het Salon International de la Lingerie, dat twee keer per jaar wordt georganiseerd, brengt Franse en internationale merken en ontwerpers van dames- en herenondergoed, loungewear, homewear en beenmode bijeen. Interfilière Paris heeft betrekking op het toeleveringsgedeelte van de sector en verenigt leveranciers van materialen en accessoires voor de lingerie-, bad- en sportkledingmarkt.

WSN breidt zijn aanbod al enkele jaren uit door sinds mei 2021 de vakbeurs Bijorhca te integreren en sinds juni zelfs zijn eerste B2C-evenement aan te bieden: DRP, een festival gewijd aan de drop culture. De beursorganisator heeft ook Who's Next, Impact, Traffic en Première Classe in zijn portefeuille.