Bezoeken: Outdoor en activewear beurs On Track op 12 december

On Track is hét nieuwe hiking & outdoor event voor de retailbranche. De nieuwste collecties AW23 wandelschoenen worden getoond, maar ook outdoor kleding, wandelsokken, drinkflessen en andere bijbehorende accessoires. Op deze manier krijgen retailers het complete aanbod van mooie merken bij elkaar op één plek, in het midden van Nederland. On Track richt zich op winkels die zowel in de kleding-, sport- als schoenenbranche actief zijn.Populariteit wandel“We merken dat de interesse en vraag in wandel- en hiking producten razend populair is. De vraag hiernaar blijft toenemen”, aldus Claudia Klop, marketeer bij CAST. “Steeds meer winkels kiezen ervoor om hun assortiment uit te breiden met wandelproducten”.

Deelnemende merken

Het event wordt gesteund door relevante merken, waaronder LOWA, Meindl, Lomer, VAUDE, Hunter, FALKE, Merrel, Safety Jogger Adventure en Life-Line. Bezoekers kunnen zich inschrijven voor dit event via: www.cast.nl/events/on-track.

Partners

ON Track is een initiatief van CAST en wordt door belangrijke partners ondersteund als ANWR-GARANT Nederland, Outdoorspecialist.nl & Sportpartner.