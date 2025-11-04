Bezoekersrecord en positieve sfeer op de 35e Performance Days in München

Met circa 4.500 bezoekers uit binnen- en buitenland en 515 exposanten toont de beurs voor performancetextiel in München opnieuw aan dat haar concept de juiste snaar raakt in de branche. Van 29 tot 30 oktober presenteren de marktleiders in het segment hun innovaties voor het herfst/winterseizoen 2027.

De sfeer is opvallend positief, iets wat de laatste jaren zeldzaam was op beurzen. De 35e editie van de Performance Days straalt energie, innovatieve oplossingen en de wil om de branche vooruit te helpen uit. Marco Weichert, CEO van Performance Days, is enthousiast over het resultaat: “Wij zien onszelf als gastheer en willen onze exposanten, sponsors en bezoekers twee dagen vol inspiratie, educatie, nieuwe ideeën, stofinnovaties en een waardevolle, ontspannen werksfeer bieden. Ik denk dat we daarin met vlag en wimpel zijn geslaagd.” Het succes is voor hem het bewijs dat ze op de goede weg zijn en motiveert hem om “consequent aan ons concept en de kwaliteit te blijven werken.”

De beurs pakt bepaalde zaken anders aan dan andere organisatoren. Zo is er een wachtlijst van ongeveer 150 exposanten die graag willen deelnemen. “Maar waarom zou ik 30 exposanten uit dezelfde categorie laten zien? Alleen de besten zijn echt interessant,” legt Weichert zijn aanpak uit. Hoewel de beurs groeit aan de kant van de exposanten, komt dit voornamelijk door de toevoeging van nieuwe segmenten, zoals recentelijk het footwearsegment. Ook alle awards en de inrichting van de trendforums worden uitsluitend op basis van interne kwaliteitscriteria geselecteerd; niemand kan zich hier ‘inkopen’. Als er in een bepaald gebied geen bijzondere innovatie is, wordt er ook geen award uitgereikt.

De paneldiscussie over T-Rex met vertegenwoordigers van Fulgar, Adidas en BASF. Credits: Fulgar

Focusthema: Textiel-naar-textiel recycling

Zoals altijd heeft de beurs een inhoudelijk en visueel zwaartepunt. Dit keer is dat ‘Textile to Textile – the Role of Recyclers’. Diverse workshops en lezingen zijn aan dit onderwerp gewijd, met als doel de samenwerking tussen merken, producenten en recyclers in de circulaire waardeketen te bevorderen. Centraal staat de paneldiscussie “T-REX: Creating a Blueprint for a Circular Textile Ecosystem in the EU”, waarin vertegenwoordigers van Fulgar, Adidas en BASF de resultaten van het door de EU gefinancierde project T-REX (Textile Recycling Excellence) bespreken. Hierbij wordt de T-REX Blueprint gepresenteerd – een strategisch document met concrete aanbevelingen en best practices voor een meer gesloten, circulair textielsysteem in Europa. Het document laat zien hoe een circulaire textieleconomie economisch en praktisch kan worden geïmplementeerd. “Textielafval is een belangrijke hulpbron – we moeten het alleen benutten. De recyclingtechnologieën zijn er en de eerste oplossingen werken. Nu is het tijd om op te schalen, te netwerken en te handelen,” verklaart Anna Schuster, Hoofd Duurzaamheid bij Performance Days, op de beurs.

Vezels van de toekomst: Eerste samenwerking met Future Fabrics Expo

Nieuw is de samenwerking met de Future Fabrics Expo uit Londen, Weicherts ‘persoonlijke favoriete beurs’, zoals hij tijdens het persdiner de avond ervoor vertelt. De ruimte toont op een duidelijke manier hoe textiel van de toekomst kan ontstaan. Amanda Johnston, Chief Design Officer van Future Fabrics Expo: “Ons doel is om de branche aan te moedigen de diversiteit aan duurzame materiaalalternatieven in de performance-sector te verkennen – en traditionele vezels zoals nieuw polyester of conventioneel katoen te vervangen, die nog steeds het grootste deel van het wereldwijde vezelvolume uitmaken.”

Te zien is daar bijvoorbeeld de nieuwe vezel Nanoloom, gemaakt van grafeen, een van de sterkste en lichtste materialen ter wereld. Grafeen is in wezen koolstof en kan worden geproduceerd door de omzetting van biomassa-afval. Nanoloom heeft het geïntegreerd in biologisch afbreekbare polymeren en daaruit functionele vezels en garens ontwikkeld die honderd procent recyclebaar en biologisch afbreekbaar zijn. Als eerste toepassing moeten de vezels elastaan vervangen, omdat ze rekbaarder en sterker zijn dan traditionele stretchvezels. Momenteel wordt er in Europa een fabriek gebouwd voor de industriële productie van de vezels.

Fibarcode heeft een methode ontwikkeld om polymeren te voorzien van informatie die in conventionele stoffen kan worden geïntegreerd. Credits: Regina Henkel

Een andere innovatie komt van Fibarcode. Het bedrijf heeft een methode ontwikkeld waarbij informatie in de vezeldoorsnede wordt verwerkt om textiel permanent te authenticeren, traceerbaarheid te garanderen en aan het einde van de levenscyclus informatie voor recycling te verstrekken. De gegevens worden uitgelezen via een goedkoop, draagbaar scansysteem. Geschikte vezels zijn alle gangbare polymeren, inclusief gerecyclede, biobased en biologisch afbreekbare synthetische vezels.

Wol & Innovatie: Vraag stijgt

Naast het nieuwe format scoort ook de Wool Area, die verder is uitgebreid. “De vraag naar wol stijgt, wat ons ertoe heeft aangezet om nog meer aandacht aan dit gebied te besteden,” zegt Astrid Schlüchter, Senior Communicatiemanager van Performance Days. Een van de hoogtepunten van de Wool Area is het nieuwe materiaal van Flytec. Het materiaal bestaat uit 88 procent gerecyclede wol en twaalf procent zijde en maakt gebruik van een speciaal spinproces dat de vezels een sterke krulling geeft en hun schubbenstructuur optimaal tot zijn recht laat komen. Hierdoor ontstaat een ultradicht textieloppervlak met een duurzame winddichte, ademende en waterafstotende functie – volledig zonder chemische toevoegingen en microplastics.

Nieuwe materiaalarchitecturen bij Primaloft en Polartec

Maar ook de klassieke aanbieders zoals Primaloft en Polartec presenteren hun innovaties. Primaloft, gespecialiseerd in synthetische isolatiematerialen, presenteert met UltraPeak een nieuwe synthetische isolatie met architectonisch opgebouwde vezels. Deze vezels bieden warmte, vulkracht en een gevoel vergelijkbaar met dons, maar zijn volledig gemaakt van gerecyclede materialen. De vezelarchitectuur vormt een intern skelet dat lucht insluit en warmte efficiënt vasthoudt. De vezel wordt geproduceerd met de P.U.R.E.-technologie, die enkele jaren geleden werd geïntroduceerd en de CO₂-uitstoot met meer dan 50 procent vermindert. Primaloft heeft in januari 2025 zijn premium isolatie volledig overgezet naar Primaloft P.U.R.E. Verdere producten zullen in de komende seizoenen volgen.

De fleecespecialist Polartec presenteert met Polartec AirCore een nieuw, luchtdoorlatend en PFAS-vrij laminaat met een nanofaselmembraan, dat zowel weerbestendig als zeer ademend is. Het softshell-materiaal bestaat uit een boven- en onderstof met daartussen een membraan en bereikt een waterkolom van 6.000 millimeter – waterdichtheid begint volgens de definitie bij 10.000 millimeter. Volgens Polartec dekt het 90 procent van alle toepassingsgebieden. Het nanofaselmembraan zorgt voor een gecontroleerde luchtstroom, waardoor vocht en warmte actief van binnen naar buiten worden afgevoerd. Dit creëert een droog microklimaat, zelfs bij intensieve beweging. “Waterdichte stoffen maken is eenvoudig,” legt Ramesh Kesh, Senior Vice President bij Milliken & Company en Business Leader bij Polartec, uit tijdens de presentatie van de nieuwe stof. “Moeilijker is het om een waterafstotende, comfortabele en ademende stof zonder PFAS te maken.”

Samenwerking met Beams en Utah State University

Naast alle toekomstmuziek biedt de beurs ook nostalgie: voor het eerst exposeert de Japanse trendretailer Beams op de beurs en presenteert het stukken uit zijn uitgebreide archief van outdoorkleding. De historische items worden aangevuld met een verzameling historische outdoor-tijdschriften en merkcatalogi, verzameld door de Utah State University van over de hele wereld.

Historische sport- en outdoor-tijdschriften uit het archief van de Utah State University. Credits: Regina Henkel