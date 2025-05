BFShow: Brazilië klimt op als strategische hub voor schoenenproductie

Wanneer het gaat over de grote spelers in de schoenenindustrie wereldwijd, dan krijgt Azië meestal de meeste aandacht. Echter, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan timmert Brazilië hard aan de weg om zich te positioneren als een strategische speler in de wereldwijde industrie. Momenteel is het de vierde grootste schoenenproducent ter wereld, alleen achter China, India en Vietnam.

Van 19 tot en met 21 mei vond in São Paulo – de meest bevolkte stad van Brazilië en het zenuwcentrum van de economie – een nieuwe editie van BFShow plaats. Strategisch gekozen vanwege de logistieke connectiviteit, zowel binnen als buiten het land, is de hoofdstad van São Paulo cruciaal geweest voor de positionering van de beurs. In slechts vier edities is BFShow erin geslaagd zich te vestigen als een belangrijk platform voor de ontwikkeling en internationale projectie van de Braziliaanse schoenenindustrie, en trekt het lokale en internationale kopers aan die geïnteresseerd zijn in het ontdekken van niet alleen producten, maar ook een bedrijfsmodel dat is aangepast aan de nieuwe uitdagingen van de retail.

In tegenstelling tot andere opkomende markten, heeft Brazilië een vrijwel zelfvoorzienende toeleveringsketen. De industriële clusters, voornamelijk geconcentreerd in het zuiden van het land, groeperen leveranciers, machinefabrikanten en producenten in dezelfde regio, wat een snelle, efficiënte, gepersonaliseerde productie met minder impact op het milieu mogelijk maakt. Deze structuur bevordert een productie die sneller en meer gepersonaliseerd is, en minder impact heeft op het milieu. Daarnaast faciliteert het kleine series, iets waar steeds meer vraag naar is van merken die zich willen onderscheiden of die hun eerste stappen zetten in de markt.

Schaal, ontwerp en internationalisering

De recente editie van BFShow, gehouden in São Paulo, bracht 353 merken samen, verdeeld over 231 exposanten uit de belangrijkste productiecentra van het land. Het aanbod omvatte dames-, heren- en kinderschoenen, met aanbod gericht op zowel de massamarkt als de meer premium segmenten, en bood gezamenlijk een representatieve steekproef van de Braziliaanse productie. BFShow wordt georganiseerd met de institutionele steun van Abicalçados – de Braziliaanse Vereniging van Schoenindustrieën, een belangrijke organisatie in de articulatie en promotie van de sector, zowel nationaal als internationaal – en mede georganiseerd door het Duitse Nürnberg Messe, geselecteerd via een aanbesteding, en verstevigt zijn positionering als een platform met een wereldwijd bereik.

Zoals João Paulo Picolo, algemeen directeur van Nürnberg Messe Brasil, aan FashionUnited uitlegt, voegt deze strategische alliantie niet alleen operationele capaciteiten toe, maar versterkt het ook de internationale projectie van het evenement door de integratie van een beursnetwerk met een sterke aanwezigheid in de Europese en Aziatische markten.

Mensen die zaken doen op de stand van Bottero. Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited.

Een van de meest opvallende kenmerken van BFShow was de omvang van het evenement en de zorgvuldige esthetiek van de stands. In tegenstelling tot het functionele minimalisme dat op veel internationale beurzen overheerst, deden de exposanten hun best om een ervaring te bieden die dicht in de buurt kwam van een flagship store, met ruimtes die zorgvuldig waren ontworpen om hun merkidentiteit uit te drukken.

De omvang van het evenement vertaalt zich ook in cijfers. In deze editie verdubbelde BFShow de totale oppervlakte ten opzichte van de lancering en bereikte het 12.394 vierkante meter commerciële ruimte. Deze groei is een reactie op een toenemende internationale interesse met meer dan 10.000 bezoekers uit 62 landen, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Spanje, de Verenigde Arabische Emiraten, Argentinië en Colombia.

Het inkopersprogramma, een van de strategische pijlers van het evenement, registreerde de inschrijving van 681 inkopers, waarvan 506 Braziliaans en 175 internationaal. Dit initiatief is erop gericht om de beurs niet alleen te consolideren als een lokaal ontmoetingspunt, maar ook om de aantrekkingskracht ervan voor de buitenlandse handel te versterken in een tijd die bijzonder complex is voor de wereldwijde dynamiek van de sector.

Credits: BFShow.

Hoewel dit specifieke evenement zich momenteel concentreert op het blijven behouden van de lokale markt, die cruciaal is voor de groei, heeft deze editie een duidelijke intentie getoond om de Amerikaanse markt te benaderen in een context van de importheffingenonzekerheid. Men vertrouwt erop dat Brazilië, gezien de onzekerheden op lange termijn met betrekking tot de voorwaarden voor import uit China naar de Verenigde Staten, zou kunnen uitgroeien tot een strategische partner voor de Noord-Amerikaanse handel.

Tijdens de pandemie stapten veel Amerikaanse kopers al uit noodzaak over op Braziliaanse schoenen, maar de uitdaging is nu om ervoor te zorgen dat die kopers Brazilië als een partner voor de lange termijn zien. “We willen geen noodoplossing zijn, maar een betrouwbare partner met een visie op de toekomst”, legde Leticia Sperb, manager van het Brazilian Footwear Program bij Abicalçados, uit aan FashionUnited.

Abicalçados speelt een structurele rol in het productieve ecosysteem van de Braziliaanse schoenenindustrie. De actie overstijgt de sectorale vertegenwoordiging om belangrijke dimensies aan te pakken, zoals marktinformatie, professionele training, institutionele bemiddeling en commerciële promotie. Een van de krachtigste instrumenten in deze richting is het Brazilian Footwear-programma, ontwikkeld in samenwerking met ApexBrasil – het Braziliaanse Agentschap voor Export- en Investeringsbevordering – waarmee de deelname van Braziliaanse bedrijven aan internationale beurzen zoals MICAM of Expo Riva Schuh wordt gesubsidieerd, waardoor de wereldwijde aanwezigheid van Braziliaanse schoenen wordt vergroot en het concurrentievermogen in belangrijke markten wordt versterkt.

Het genegeerde potentieel van Braziliaanse schoenen op de Europese markt

De discrepantie tussen het Braziliaanse enthousiasme en de Europese lauwte is opvallend. In Brazilië uiten zowel fabrikanten als ontwerpers en handelsagenten een duidelijke bewondering voor de Europese handel: ze waarderen de structuur, de kwaliteitseisen en de esthetische gevoeligheid. Deze perceptie vertaalt zich in een open houding om ontwerpen aan te passen, logistieke verplichtingen aan te gaan en zelfs financiële risico's te delen om de Europese markt te betreden.

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan worden Zuid-Amerikaanse merken – met enkele uitzonderingen – nog steeds geconfronteerd met een perceptie van complexiteit, afstand of onbetrouwbaarheid. Onbekendheid en logistieke vooroordelen belemmeren Europese kopers om opties te verkennen die een reële differentiatie zouden kunnen bieden in een steeds homogenere markt.

De Europese schoenenmarkt is sterk afhankelijk van import uit Azië – voornamelijk uit India en China – en heeft nog steeds relevante regionale spelers zoals Portugal, Italië en Spanje, met een sterke traditie in de productie van kwaliteitsschoenen. In deze context is kiezen voor markten aan de andere kant van de Atlantische Oceaan een risicovollere gok, die alleen haalbaar is als deze gepaard gaat met een hoge toegevoegde waarde die die beslissing rechtvaardigt.

Carrano. Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited.

In dit scenario positioneert Landed Services zich als een strategische partner om die kloof tussen het Braziliaanse aanbod en de Europese vraag te verkleinen. Tijdens de laatste editie van BFShow spraken we met Edela Land, hoofd Operations van het bedrijf in Brazilië, en met Diethard Rudolph, specialist in import en distributie in Duitsland. Beiden benadrukten de rol van het bedrijf als facilitator van de commerciële landing van Braziliaanse merken op de Europese markt, en zetten in op het vermogen om differentiatie en waarde toe te voegen aan onafhankelijke boetieks en gespecialiseerde retailers op het continent die het risico niet alleen zouden kunnen lopen om deze activiteiten te ontwikkelen.

Het model beantwoordt aan een structurele behoefte van de markt. Concept stores en onafhankelijke boetieks in Europa willen soms samenwerken met Braziliaanse merken, maar worden geconfronteerd met operationele barrières die hun operationele capaciteit overstijgen. Landed Services voegt bestellingen van meerdere retailers samen om haalbare volumes te bereiken en biedt een totaaloplossing die transport (lucht of zee), inklaring in Europa, opslag, distributie en zelfs afhandeling van after-sales claims omvat.

Carrano: een Braziliaans merk in de Europese premium retail

Carrano. Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited.

Een concreet voorbeeld van het potentieel van deze samenwerking is Carrano, een merk dat Landed Services heeft weten te introduceren bij Breuninger, een van de belangrijkste premium ketens van Duitsland. Op dit moment is Carrano het enige Braziliaanse bedrijf in dat segment binnen de Europese retail. “De klant zoekt wat er niet meer in de winkels ligt. Iets anders, modieus, duurzaam, comfortabel”, leggen ze bij Carrano uit, en vatten ze een waardepropositie samen die is gericht op een onderscheidend ontwerp, duurzaamheid en comfort – drie belangrijke eigenschappen in een omgeving waar de consument steeds meer eist.

Carrano behoort tot de Hendrich-groep, een bedrijf met een 72-jarige geschiedenis, waarvan 35 jaar gericht op de opbouw van dit merk dat zich richt op een moderne, elegante en functionele vrouw. Vandaag de dag vertegenwoordigt het 35 procent van de omzet van de groep, terwijl de rest geconcentreerd is in de productie onder het private label-model voor giganten als Saks Fifth Avenue, Tory Burch of distributeurs van de Dillard’s-groep.

Grendene stimuleert de mode naar de grote consumptie

Dankzij een sterk geïntegreerd bedrijfsmodel, een gediversifieerde merkenportefeuille en een duidelijke strategie om verschillende segmenten van de markt aan te pakken – zowel lokaal als internationaal – positioneert Grendene zich als een van de meest invloedrijke bedrijven van het land.

Met een productie van meer dan 120 miljoen paar per jaar en eigen fabrieken in het noordoosten van Brazilië heeft Grendene een gesloten industriële operatie ontwikkeld, die alles omvat van de productie van PVC-korrels tot het ontwerp, de vormgeving en de injectie van elk eindproduct.

In tegenstelling tot andere grote fabrikanten, opereert Grendene niet onder private labels en produceert het niet voor derden. De strategie is gericht op het versterken van de eigen portefeuille, die bestaat uit acht merken die inspelen op verschillende consumptiemotivaties.

Ipanema slippers. Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited.

Onder hen vallen Ipanema en Zaxy op omdat ze gericht zijn op het breedste publiek – vooral de klassen C, D en E – en betaalbare prijzen combineren met aantrekkelijke ontwerpen en een gevestigde aanwezigheid in markten zoals Latijns-Amerika en Europa, vooral in kustgebieden. Cartago daarentegen speelt in op een mannelijke vraag die comfort en soberheid vooropstelt. Rider richt zich op een meer stedelijke en sportieve taal, gekoppeld aan een actieve levensstijl. En Melissa is erin geslaagd een avant-gardistische identiteit op te bouwen, met experimentele voorstellen en samenwerkingen met wereldwijde ontwerpers. Tijdens de beurs in São Paulo benadrukte Leonardo Schnorr, divisiedirecteur bij Grendene, dat het belangrijkste doel is om de mode naar het eerste niveau van consumptie te brengen. Om dit te bereiken, zijn zelfs de meest complexe modellen ontworpen om een concurrerende prijs te bieden zonder afbreuk te doen aan het esthetische voorstel of de fabricagestandaarden.

Dit is mogelijk dankzij de combinatie van de eigen high-definition plastic injectietechnologie – die in staat is om textieltexturen of metalen details te repliceren – en een zeer competitief prijsbeleid, waardoor ze zelfs kunnen concurreren met producten die in Azië worden gemaakt, maar met een voorstel dat meer kwaliteit, traceerbaarheid en waargenomen waarde biedt.

Industriële sterke punten en nationale strategie

Brazilië is een macht in de productie. De kracht ligt ook in de industriële strategie en verticale integratie. In 2024 produceerde het land 929,5 miljoen paar schoenen, met een waarde van meer dan 37 miljard real (ongeveer 6,4 miljard euro). Hiervan werd in totaal 94,4 miljoen paar geëxporteerd naar 163 landen met een waarde van 976 miljoen dollar (ongeveer 905 miljoen euro).

Deze industrie vertegenwoordigt 3 procent van het bruto binnenlands product van de Braziliaanse verwerkende industrie en is een directe bron van werkgelegenheid voor ongeveer 290.000 mensen – meer dan 50 procent vrouwen – verdeeld over meer dan 5000 fabrieken in 600 gemeenten.

Lederproducten nemen 73,3 procent van deze export voor hun rekening, een product dat volgens Leticia van Abicalçados afkomstig is van de eveneens krachtige vleesindustrie van het land. Gevolgd door synthetische producten met 16 procent (zijn slippers inbegrepen in dit segment?) en textiel 7,7 procent volgens gegevens van de SECEX (Secretaria de Comércio Exterior).

Hoewel de echte motor van de groei de binnenlandse markt was, die 89,5 procent van de nationale productie voor zijn rekening nam. In 2024 groeide de binnenlandse consumptie met 8,4 procent, waarmee de niveaus van 2019 met bijna 7 procent werden overtroffen. Deze hausse verhoogde de consumptie per hoofd van de bevolking tot 4,1 paar per inwoner, een duidelijk teken van herstel en interne economische dynamiek.

Dankzij deze aanpak omvatten de belangrijkste exportbestemmingen Argentinië, momenteel de belangrijkste na de recente overwinning op de Verenigde Staten, en Frankrijk. In Europa is er in landen als Spanje, Portugal en Italië meer lokale concurrentie, maar er is nog steeds vraag naar meer gedifferentieerde of duurzame Braziliaanse producten.

Innovatie met wortels in de Amazone

Respira Acre. Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited.

Vanuit het hart van de Amazone is het project Respira Acre ontstaan om Amazonegemeenschappen te verbinden met hedendaagse ontwerpers om unieke stukken te ontwikkelen die voorouderlijke technieken, inheemse materialen en moderne criteria van traceerbaarheid en ontwerp combineren. Dit initiatief bevordert niet alleen de lokale bio-economie, maar introduceert ook een diepgaand ethisch en territoriaal esthetisch verhaal op de wereldmarkt. Ondanks de institutionele vooruitgang en de baanbrekende initiatieven op het gebied van ESG, blijft duurzaamheid in Brazilië geconfronteerd worden met een structurele uitdaging: het gebrek aan een significante vraag van de lokale consument.

Terwijl in markten als de Europese traceerbaarheid en verantwoorde praktijken doorslaggevende aankoopfactoren zijn geworden, blijft in Brazilië de prijs het belangrijkste criterium. Sommige merken zijn begonnen met het gebruik van duurzame collecties als een manier om de consument voor te lichten, hoewel de economische impact nog steeds beperkt is. Desalniettemin wordt duurzaamheid steeds meer gezien als een strategische inzet om een positie te verwerven in markten met geavanceerde milieunormen.

Voorspelling 2025

Voor het komende jaar verwacht de industrie een positieve ontwikkeling, met groeiprognoses voor zowel de productie als de export. Hoewel de mondiale omgeving nog steeds wordt gekenmerkt door onzekerheid, stimuleren de tekenen van herstel in belangrijke markten en de verwachting van een actiever tweede semester het optimisme.

Het vermogen van de sector om zich aan te passen aan nieuwe internationale regelgeving, zoals de eisen op het gebied van traceerbaarheid en duurzaamheid die in Europa worden verwacht, versterkt het concurrentievermogen. Organisaties zoals Abicalçados en programma's zoals Brazilian Footwear zullen een sleutelrol blijven spelen bij het stimuleren van de internationalisering van Braziliaanse schoenen.