BIRD: Nieuwe damesmodebeurs in China

China krijgt met de BIRD Fashion Fair een nieuwe beurs, gespecialiseerd in damesmode. De China National Garment Association (CNGA) organiseert in juni de eerste editie van BIRD. Dit is de eerste ‘internationale vakbeurs die zich uitsluitend richt op innovaties in de damesmode’, aldus de Chinese kledingvereniging op woensdag. Het acroniem BIRD staat voor Bold, Intelligent, Relentless en Design.

Op de drie dagen van 11 tot en met 13 juni zullen meer dan 800 exposanten hun collecties presenteren op 34.000 vierkante meter. Deze zijn verdeeld over vier hallen, die verschillende segmenten presenteren, zoals ready-to-wear, bovenkleding, knitwear, active- en loungewear, accessoires, tassen en schoenen.

Als locatie is gekozen voor het Convention & Exhibition Center (Futian) in Shenzhen. Daar vindt de beurs parallel plaats met Intertextile Shenzhen voor kledingstoffen en de sourcing-beurs Yarn Expo. Beide zijn formats van beursorganisator Messe Frankfurt.

Shenzhen ligt in de Greater Bay Area (Zuid-China), die bestaat uit meerdere metropolen, waaronder Guangzhou en Hong Kong. De regio is een van de meest dynamische economische regio's van China en speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van de binnenlandse damesmodebranche, aldus de verklaring. Er zouden meerdere toonaangevende damesmodemerken, innovatieve ontwerpers en gespecialiseerde leveranciers gevestigd zijn.