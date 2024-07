Blik op de toekomst: CAST en PixelPool 3D samenwerking

Het delen van kennis, het creëren van onvergetelijke ervaringen, en het waarborgen van gezamenlijke belangstelling staan bij retailers en beursorganisaties centraal. Voor CAST, handelsplatform voor Schoenen, Sport & Mode geldt dat ook. Digitalisering en innovatie zijn daarbij onmisbare sleutels in de puzzel om retailers en B2B merken van de toekomst te bedienen.

Maandag 8 juli, presenteerde CAST in samenwerking met Pixelpool op PREVIEW Men een inspirerende sneak peak van de veelbelovende en revolutionaire moderne 3D wereld van showrooms en retail. De samenwerking tussen CAST en PixelPool maakt deel uit van CAST’s initiatieven tot het verkennen en implementeren van digitalisering en het bedienen van een steeds veranderende markt.

Dtail by PixelPool Credits: CAST

Digitalisatie in de BrandPortal

De traditionele wijze waarop retailers en inkopers merken leren kennen en bestellingen plaatsen, is sinds de versnellingen in technologische ontwikkelingen en het internet aanzienlijk veranderd. Met een andere werkwijze vanuit retailers en inkopers, is een andere aanpak vanuit merken, showrooms en agentschappen essentieel.

CAST heeft de afgelopen vijf jaar flinke stappen gezet in hun digitaliseringsproces. Een belangrijk onderdeel van deze transformatie is de ontwikkeling van de BrandPortal, een geavanceerde tool waarmee exposanten hun collecties digitaal kunnen presenteren aan retailers, die nieuwe merken kunnen ontdekken en gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen. De BrandPortal blijft continu in ontwikkeling en biedt steeds meer mogelijkheden, waardoor het een essentieel instrument is binnen de schoenen- en modebranche. Daartoe behoort ook het catalogiseren en optimaal omgaan met data, waarbij een bedrijf het juiste voorportaal heeft om de gewenste doelgroep te bereiken, maar ook in de backend alles op één plek gestructureerd en gecategoriseerd wordt. Op deze manier wordt de structuur van artikel data geborgd. CAST streeft ernaar om op termijn de functie uit te kunnen oefenen als data autoriteit dat handelt in het belang van de gehele branche.

Samenwerking met PixelPool

Om hun digitale ambities verder te realiseren, is CAST een strategische samenwerking aangegaan met PixelPool. PixelPool, marktleider in digitale oplossingen voor de modebranche, helpt klanten door middel van hun uitgebreide 3D technieken en ervaring met topmerken, waardoor merken tijd, geld en middelen besparen en hun collecties beter kunnen presenteren en verkopen.

Gezamenlijk toonde CAST en PixelPool de mogelijkheden van 3D en digitale retail tijdens PREVIEW Men. PixelPool heeft reeds indrukwekkend werk geleverd door een gedeelte van de fysieke event locatie van CAST te digitaliseren, inclusief gedetailleerde weergaven van presentatieblokken en kenmerkende decoratieve details. Deze digitalisering is bedoeld om de retailmarkt te verrassen en te inspireren met innovatieve 3D-oplossingen. CAST ziet dan ook een grote toekomst in digitale showrooms en samples, maar wil benadrukken dat het niet om een complete overgave gaat, maar juist om het vinden van de perfecte balans tussen fysiek en online. CAST en PixelPool laten zien dat met gebruik van 3D technologieën, klanten kosten kunnen besparen en efficiënter, doelgerichter en duurzamer te werk kunnen gaan.

Dtail by PixelPool Credits: CAST

Dtail by PixelPool Credits: CAST

3D digitalisatie en de toekomst

Met de strategische samenwerking tussen CAST en PixelPool, zet de schoenen- en modebranche een stap richting de toekomst waarin fysieke en online retail elkaar versterken. Innovatie en technologie vormen de kern van deze transformatie, met als doel de markt te inspireren en te vernieuwen. Deze vooruitgang biedt niet alleen nieuwe mogelijkheden voor exposanten en retailers, maar ook een verrijkte ervaring voor klanten. Dit past volledig in de strategie van CAST met betrekking tot showrooms waar business plaatsvindt, knowrooms waar kennis kan worden opgehaald en gedeeld en tot slot de wow-rooms waar je geïnspireerd wordt.

Dtail by PixelPool Credits: CAST

Samen brengen CAST en PixelPool de industrie naar nieuwe hoogten, waarbij ze een evenwichtige combinatie van traditionele en moderne technieken omarmen en delen om een dynamische en bevorderende toekomst voor de modewereld te creëren.

Op maandag 26 augustus wordt er tijdens de Schoenendagen tijdens een speciale seminar aandacht besteed aan alle ontwikkelingen op dit vlak. Bij interesse kunnen inkopers en winkeliers zich hiervoor aanmelden bij CAST.