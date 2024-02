CAST: GOODS | Leather & Accessories editie op 19 en 20 februari 2024

Ben jij ook benieuwd naar de nieuwste trends op het gebied van tassen, lederwaren & accessoires voor FW24? Of ben jij nog op zoek naar leuke producten voor de bijverkoop? Kom dan zeker 19 en 20 februari langs bij CAST in Nieuwegein.

Op maandag 19 en dinsdag 20 februari 2024 staat CAST volledig in het teken van lederwaren & accessoires! Deze dagen worden opnieuw georganiseerd in samenwerking met Goldkrone-Lecombi. GOODS is toegankelijk voor alle leveranciers, winkeliers en inkopers uit de schoenen-, sport- en modebranche uit de Benelux.

Maandag 19 februari 09:00 – 17:00 uur

Dinsdag 20 februari 09:00 – 17:00 uur

Merkenlijst

360FIVE Everyday Headwear | Beardesign | Bellicci | Berba | Biba Barcelona | Bold Banana | Burkely | Cabaia | Cabinzero | Castelijn & Beerens | Chabo Bags | Chesterfield Brand | Collonil 1909 | Daniel Ray | Doppler | dR Amsterdam | DSTRCT | Elliker | Estilo de Verano | Fig Distribution | Furbo by Tony Perotti | Healthy Back bag | Hedgren | Hestra Gloves | Hexagona | Hot Potatoes | House of Ord Cape Town | Knirps | Lederwaren Daniëlle | Mac Alyster | Micmacbags | Miss Muller | MŌSZ accessoires | Muller & Sons | New Rebels | Orbitkey | Piquadro | Plevier | Roeckl | Secrid | Simosastre | SMAAK Amsterdam | SORUKA | Sparwell | Spikes & Sparrow | Suri Frey | The Chesterfield Brand | Tony Perotti | ZEBRA trends