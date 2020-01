CAST nodigt mode, sport en schoen inkopers uit voor nieuw event: Kick ON!

Met de komst van 2020 staat er ook weer een nieuw inkoopseizoen voor de deur! Ontwerpteams van merken, producenten en leveranciers hebben weer hun best gedaan om een mooie collectie voor aankomend winterseizoen samen te stellen.

Om gezamenlijk het nieuwe seizoen te starten roept CAST op om op maandag 3 februari 2020 samen het seizoen af te trappen. Hierbij zijn eigenaren van winkels, inkopers, maar zeker ook het (ondernemende) personeel uitgenodigd om zich te laten inspireren. Met de ogen gericht op duurzaamheid, een thema waar niemand omheen kan, worden verschillende denkrichtingen meegegeven. Kleine of grote handige tips en tricks gepresenteerd door inspirerende sprekers en bedrijven op diverse locaties in CAST.

KICK-ON EVENT

De officiële opening van het nieuwe inkoopseizoen vindt plaats op maandag 3 februari 2020. Samen met alle leveranciers, winkeliers, (ondernemend) personeel en inkopers trapt CAST het nieuwe seizoen af met een positieve blik richting de toekomst. Tijdens het KICK ON event wordt er ingespeeld op de huidige ontwikkelingen in de retail en kijken we gezamenlijk vooruit door middel van direct toepasbare tips & tricks.

Deze dag staat in het teken van topics waar je niet meer omheen kunt als ondernemer: duurzaamheid, circulariteit en beleving. Naast alle 150+ vaste showrooms die verplicht open zijn is er een programma dat start om 11.00u tot 15.00 uur. Als gastspreker is Jan van Setten aanwezig om je te laten ‘on’ denken, zijn er diverse stands op het gebied van duurzaamheid en is er een verbluffende act van de bekende illusionist Victor Mids. Daarnaast wordt de samenwerking met het duurzame platform AllGoods gelanceerd.

SEGMENT DAGEN

Om inkopen nog efficiënter te maken heeft CAST de segment dagen in het leven geroepen. ‘’Vanuit leveranciers en bezoekers krijgen we vaak terug dat er vraag is naar één centraal georganiseerde beurs in plaats van diverse kleine initiatieven,’’ aldus beurs coördinator Caroline Beitler. Alle deelnemende merken staan per segment bij elkaar gecentreerd op één dag, op één locatie in het hart van Nederland.

Hieronder een overzicht van de verschillende segment dagen:

- Sport Lifestyle (samenwerking met ANWR-Garant) | 20 januari 2020 | 09:00 – 17:00 uur

- Focus on Kids | 10 februari 2020 | 09:00 – 17:00 uur

- Comfort | 9 maart 2020 | 09:00 – 17:00 uur

- Accessoires & Bags (in samenwerking met Goldkrone Lecombi) | 16 maart 2020| 10:00 – 17:00 uur

NIEUWE WEBSITE & APPLICATIE

Achter de schermen is het management van CAST druk bezig om verder door te ontwikkelen als Handelsplatform voor Schoenen, Sport en Mode. De nieuwe website en applicatie spelen daarbij een cruciale rol, als verlengstuk van het fysieke inkoopcentrum. Op de nieuwe website en app staat alle informatie met betrekking tot merken, events en contactpersonen. Ook wordt een plattegrond ontwikkelt waarop te zien is welke exposanten er op dat moment aanwezig zijn in de showrooms. Begin februari 2020 gaat de nieuwe website & applicatie live.

BEZOEK CAST

Tijdens vaste inkoopdagen (09.00 - 17.00 uur) zijn alle showrooms geopend en kun je zonder afspraak leveranciers bezoeken. Op andere dagen is het raadzaam vooraf een afspraak te maken.

Overzicht vaste inkoopdagen:

- 3, 10, 17, 18, 24 & 25 februari

- 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 23, 24, 30 & 31 maart

- 6 & 7 april