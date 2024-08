CIFF: Deense lichtheid en hoge bezoekersaantallen

De modebeurs CIFF in Kopenhagen bewees afgelopen week hoe relevant modebeurzen blijven. Fysieke ontmoetingen zijn belangrijk voor alle retailers en merken. Naast Deens en Engels was op de beursvloer ook steeds vaker Duits en Nederlands te horen. Onder de standhouders waren enkele Duitse namen present, maar ook Nederlandse labels zoals Scotch & Soda en G-Star, die naast hun collectie met een muzikale act bezoekers naar hun stand lokten.

Hoge bezoekersaantallen overtuigen merken

De drukte was overtuigend, vooral op de eerste dag. Op de tweede beursdag was het al in de middag een stuk rustiger, bevestigt ook Dominik Perzl. De Country Manager voor Duitsland en Oostenrijk bij het Deense streetwearmerk Woodbird is over het algemeen tevreden over de beurs en het aantal bezoekers. Hij zou – net als de meeste internationale merken en retailers – graag zien dat de beurs eerder plaatsvindt. Perzl verwelkomt desondanks enkele van zijn Duitse klanten, maar gebruikt de beurs vooral om het komende seizoen en gesprekken te initiëren, in plaats van orders te prioriteren. Het nog relatief jonge merk probeert te groeien en heeft nu retailers als Peek & Cloppenburg Düsseldorf, Stratmann en Henschel aan zich weten te binden. Qua mode zet het merk vooral in op lichte stoffen, maar overtuigt de detailhandel vooral met zijn bedrukte T-shirts.

Merken willen ondanks late beursdatum terugkeren

Het Duitse merk Mazine, dat zich op de thuismarkt presenteert op de beurzen Seek, Innatex en Nordstyle, gebruikt CIFF meer om te netwerken en heeft, afgezien van enkele afspraken met Deense klanten, geen afspraken gemaakt. De timing van de beurs is duidelijk te laat voor het duurzame label. Toch is medeoprichter Henry Canton er zeker van dat ze ook na hun tweede deelname zullen terugkeren. Qua mode zet Mazine bij de dames in op linnen, wat erg goed wordt ontvangen. In de menswear-categorie, die inmiddels 40 procent van de omzet voor zijn rekening neemt, experimenteert het merk met corduroy voor korte broeken.

De Noorse denimspecialist Livid is voor de tweede keer op de CIFF en was voor de pandemie aanwezig bij Revolver. Het label wil zich zowel presenteren aan nieuwe handelspartners als orders schrijven met bestaande retailers. Het merk is bijzonder sterk op de thuismarkt, maar had dit seizoen ook enkele gesprekken met Duitse klanten. Het hoopt te groeien op de Duitse markt, waar het momenteel met twee winkels vertegenwoordigd is, waaronder Buben König in Nürnberg. Daarnaast wil het merk groeien in Noord-Amerika, met name in de VS. Naast jeans doen ook overhemden en bovenkleding het goed in het zomerseizoen.

Sebastian Zal Filsoof van agentschap Vald is tevreden over de beurs en bevestigt de hoge bezoekersaantallen op de eerste dag, die vervolgens in de dagen erna wat afnamen. Hij vertegenwoordigt het speelse Deense menswearmerk Isnurh, dat zijn oorsprong vindt in jersey en dit seizoen ook denim in de collectie heeft geïntroduceerd. Naast jeans zijn er ook denimjacks, die zowel in een sobere als speelse variant worden aangeboden. Vooral een lichte wollen broek, verkrijgbaar in zwart en bruin, wordt goed ontvangen en kost rond de 250 euro.

In Kopenhagen plaatsen vooral lokale klanten orders bij Isnurh. Voor Duitse en Italiaanse inkopers is de timing echter veel te laat en zijn de budgetten meestal al besteed, aldus Filsoof. Voor de internationale klanten is het merk vertegenwoordigd op de Florentijnse herenmodebeurs Pitti Uomo. Naast Denemarken en Italië is ook de Chinese markt sterk. Verder wil het merk groeien in de VS.

Vald vertegenwoordigt ook Henrik Vibskov. Het is een van de bekendste Deense merken en toont zijn kerncollectie voor dames op de beurs. Voor deze collectie is de orderfase net begonnen, waardoor de reacties van retailers heel anders zijn en de druk veel lager ligt, aldus Filsoof. Voor Vibskov zouden de Deense inkopers echter ook naar de vaste showroom in Parijs komen.

Nieuwe klanten op de CIFF

Het Duitse merk Kleinigkeit, dat begon met bedrukte shirts als “Kleinigkeit”, was in januari voor het eerst op CIFF als reactie op de afwezigheid van beurzen in Duitsland. In Kopenhagen probeert het merk zijn kans te grijpen om zich te presenteren aan een internationaal publiek, maar ook aan Duitse inkopers, nadat de zomer in eigen land op zich liet wachten. In Duitsland wordt het merk bij ongeveer 500 retailers verkocht. Ondanks de moeilijke economische situatie en stijgende kosten heeft Kleinigkeit zijn prijzen stabiel gehouden en daarvoor ingeleverd op de marges. T-shirts kosten 34 euro, broeken tussen de 69 en 79 euro en jassen 199 euro.

Voor het eerst als exposant op CIFF is het Stuttgarter label SPSR Studio, dat zich in het kader van het “Neudeutsch”-concept met zo'n 35 andere merken uit de mode- en lifestylebranche presenteert in Kopenhagen. Oprichter Samy El Menshawi was zeer tevreden over het aantal bezoekers op de beurs en was blij met de internationale, maar ook Duitse klanten, met wie hij deels ook afspraken heeft gemaakt. In de eerste tweeënhalf jaar van zijn bestaan heeft het merk zich geconcentreerd op de Duitse markt, maar vanaf september wil het ook uitbreiden naar Italië, Scandinavië en Groot-Brittannië.

SPSR biedt zijn op streetwear en voetbal geïnspireerde ready-to-wear-collectie aan bij retailers als Breuninger. Vooral broeken doen het goed, waarbij de losse pantalon voor 250 euro wordt verkocht. Het belangrijkste item van het merk is echter het op maat gemaakte oversized pak, dat de ontwerper in drie weken af heeft en als set voor 900 euro aanbiedt. De rest van de collectie wordt geproduceerd in Oost-Europa. Voor het materiaal van zijn pakken gebruikt El Menshawi een gecoate jackstof die waterafstotend is. Hiervoor werkt hij samen met de Italiaanse stoffenspecialist Olmetex.

Het Nederlandse merk New Amsterdam Surf Association was twee jaar geleden al eens op de CIFF en is blij om er nu weer te zijn. Nu het distributienetwerk in heel Europa, met uitzondering van het noorden, is uitgebreid, wil het surflabel nu ook groeien in Scandinavië. Al op de eerste beursdag voerde het gesprekken met potentiële nieuwe klanten en toonde het hen zijn door surfen en de Amsterdamse levensstijl geïnspireerde collectie, aldus International Sales Manager Joffry Schiebel. Dit seizoen heeft het merk ook een door de Nederlandse schilder Vincent van Gogh geïnspireerde print, die de herkomst van het merk benadrukt.

