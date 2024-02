CIFF FW24-editie ontpopt tot modestad: uitdagingen en ruimte voor verfijning

Kopenhagen - Een jaar geleden nam Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) beursconcurrent Revolver over. De mode-industrie moet meer samen gaan werken om de post-pandemieperiode vorm te geven, was destijds de boodschap die CIFF-directeur Sofie Dolva aan de overname hing. De eerste vorm van samenwerking was tijdens de wintereditie van 2023 merkbaar aan pendelbussen die bezoekers nu niet alleen tussen de Revolver-locaties vervoerden, maar ook een stop maakten bij het Bella Center [de thuisbasis van CIFF, red.]. De SS24-editie droeg de naam CIFF x Revolver en vond plaats onder één dak om de ‘One Copenhagen’-visie na te streven. Die visie neemt in januari 2024 nieuwe vormen aan: De beurs presenteert zich onder één naam en onder één dak waar diverse nieuwe ruimtes aan worden toegevoegd.

‘CIFF 62’ vindt plaats in het Bella Center - het tweede grootste expositie- en conferentiecentrum van Scandinavië dat tussen het stadscentrum en de luchthaven van Kopenhagen ligt. Goed bereikbaar voor bezoekers dus. En dat is belangrijk, want de Deense beurs groeit en groeit. Zo verdrievoudigde het bezoekersaantal tijdens de vorige editie én weten merken de beurs steeds beter te vinden. Dat maakt dat CIFF tussen 31 januari en 2 februari 2024 haar vloeroppervlakte met 30 procent uitbreidt en haar aantal exposanten laat groeien met 20 procent. Om precies te zijn telt ‘CIFF 62’ ruim 26.000 vierkante meter aan beursvloer waar meer dan duizend merken exposeren. Daarbovenop komen ook nog de showrooms op de eerste en tweede verdieping, die samen goed zijn voor zo’n 20.000 vierkante meter.

Na een wit slingergordijn worden bezoekers meegenomen in een CIFF-wonderland: er klinkt sprookjesachtige muziek door de speakers en verschillende blokken veranderen van kleur op het ritme van de melodie. Op de vloer komen de kleuren van de blokken terug in de vorm van lijnen die bezoekers helpen navigeren naar diverse hallen: Premium & Classic Apparel, Shoes & Accessories, CIFF Kids, Outdoor Apparel en Contemporary Womenswear & Menswear. Het doet denken aan een netwerk van metrolijnen en oriëntatiepunten. Voor ‘CIFF 62’ koos de beursorganisatie voor een ‘Town Square’-concept waar bezoekers zich kunnen oriënteren op het gebied van mode, beauty, entertainment, hapjes en drankjes, en muziek. Zo is iedere hal voorzien van diverse eet- en drinkgelegenheden, wordt er live jazzmuziek gespeeld en bevindt de beauty-sectie zich dit keer tussen de mode-exposanten. In het midden van de kleine modestad, bevindt zich een stadsplein waar bezoekers workshops kunnen bijwonen, live podcasts kunnen beluisteren of gewoon even kunnen bijkomen met een versnapering.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Lange silhouetten, de gespotte hoofdtrend op CIFF 62. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Lange silhouetten, de pinstripe en de gelaagd mesh-rok: de trends op ‘CIFF 62’

Wie na zo’n anderhalf uur lopen zijn eerste oriëntatierondje erop heeft zitten, zal gelijk wat opvallen: FW24 staat in het teken van lange silhouetten. De trend, die door diverse trendforecasters is aangehaald, domineert de beurs. Zo hangt de stand van Mlga Studio vol uitvergrote kledingstukken, zoals een wijnrode blouse die nu tot op de enkels valt en een zwarte masculine trenchcoat die nieuwe vormen aanneemt door een toegevoegde sleep, die doet denken aan een bruidsjurk. Ook op de stand van Essentiel Antwerp spot men diverse lange silhouetten, zoals uitvergrote blouses met bloemenprint, maar ook een bruine tuniek met witte langwerpige strepen en blauwe accenten. Nü Denmark bevestigt deze trend door twee mannequins aan het plafond te hangen met meterslange rokken.

De pinstripe vindt in FW24 opnieuw haar weg in de vorm van pakken voor dames en heren. Opvallend is ook het gilet dat voor dames steeds vaker aan het pak wordt toegevoegd. Een andere trend die op de beursvloer te zien was, was de terugkeer van de gelaagde mesh-rok in felle kleuren.

CIFF 62: Bezoekers laten zich leiden door hoofdroute, standhouders in zijpaadjes ervaren rustige beurs

Over het algemeen oogt ‘CIFF 62’ rustig, maar als het op de bezoekersaantallen aankomt, telde de beurs op de eerste dag al zo’n 7.000 bezoekers, vertelt brand manager Sinem Maria Printz Basaran aan FashionUnited. De organisatie registreerde zo’n 16.000 bezoekers op voorhand.

De kalmte brengt plus- en minpunten met zich mee. De een staat beter gepositioneerd dan de ander, zo klinkt het onder de standhouders. Nederlands merk Barts staat bijvoorbeeld achteraan in een zijpaadje van de tweede hal gepositioneerd. “We zijn blij met een plek op CIFF, maar we hadden liever wat meer vooraan gestaan”, vertelt een vertegenwoordiger. Barts laat haar stand opvallen door de hoogte in te gaan, waardoor haar bekende mutsen boven andere stands uitkomen. “Gelukkig kunnen we zo in ieder geval laten zien dat we er staan.” Op de stand van het Duitse merk Mandala, dat ook in een zijpaadje staat geëxposeerd, is eenzelfde verhaal te horen. Het merk debuteert op de Deense beurs, nadat het de Scandinavische showroom sloot. “We zijn op zoek naar nieuwe klanten in deze regio [Scandinavië, red.]. Onze eerste keer op CIFF is spannend, het is aftasten. Ik merk wel dat de zijpaadjes van de hallen minder publiek trekken dan de hoofdroute met de metrolijnen”, vertelt Olga Meyer.

Bij het Noorweegse merk Hést loopt het wel storm. Het merk staat voor de derde keer op de beurs en weet iedere editie een grotere stand te bemachtigen, zo vertelt Märtha Louise, de prinses van Noorwegen en mede-eigenaar van het merk. Hést staat geëxposeerd aan de belangrijkste gang en maakt met stickers op de grond kenbaar op zoek te zijn naar internationale agenten. “CIFF is zo’n belangrijke speler in deze industrie. Wij halen er altijd veel nieuwe klanten uit. Dit jaar staan we er om internationale agenten te strikken.” Hést heeft ondertussen 94 verkooppunten in Noorwegen en won al veel internationaal terrein. Zo is het actief in onder andere Scandinavië, IJsland, Italië, Spanje en Zwitserland, maar ook in Amerika. Het merk wil uitbreiden naar de Benelux, Duitsland en Frankrijk, maar staat open voor uitbreiding in alle markten. Verderop staat CIFF-veteraan Cofur Denmark. Het merk maakt van Indiase bestaande stoffen nieuwe kleding. De stand toont paisley patronen en veel kleur. Een vertegenwoordiger van het merk vertelt dat Cofur Denmark al zes jaar op de beurs te vinden is. Dat alles nu onder één dak te vinden is, zorgt voor het merk voor meer traffic. “Op de eerste dag waren er constant klanten op de stand tussen 11:00 en 17:00 uur. Op de tweede dag is het iets rustiger”, zo klinkt het.

In andere hallen is hetzelfde geluid te horen: wie zich aan de hoofdroute of aan een olifantenpad bevindt, heeft een jackpot in handen; exposanten in zijpaadjes kunnen fluiten naar bezoekers. Zo viel de deelname aan CIFF voor Kings of Indigo tegen, maar was de stand van Essentiel Antwerp drie dagen lang gevuld met potentiële klanten. Op de stand van Neo Noir waren vertegenwoordigers druk in de weer met iPads om orders te plaatsen en op de stand van Sommerstedt werd kleding gepast. Voor het Peruaanse merk Sophia Lerner had het wat drukker mogen zijn. “Maar”, vertelt Sara Portal Paredes, “dat heeft wellicht ook te maken met het feit dat onze collectie niet op tijd binnen was voor de beurs.” Het merk moest improviseren, wat zich uitte in een stand met twee zwarte kledingrekken waaraan foto’s van de collectie hangen. “Sommige mensen denken dat het een activistische zet is, maar dat is het niet.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Beauty bevindt zich nu als fragmenten tussen de mode-exposanten. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Beauty in fragmenten

Wie op voorhand de CIFF-website bezocht of al een kijkje op de plattegrond via de app nam, zag tot verbazing geen beauty-sectie meer staan. Op de beurs wordt al snel duidelijk dat beauty zich in fragmenten tussen mode-exposanten bevindt. In iedere grote doorgang staan zo’n vijf beauty-stands opgesteld. De beauty-stands worden kenbaar gemaakt door witte lange doeken die boven de stands hangen.

Dat er dit keer geen aparte ruimte aan dit segment is gewijd, komt voort uit feedback die de beursorganisatie ontving. De beauty-exposanten zijn dan ook te spreken over de nieuwe plek op de beurs. ‘CIFF is en blijft een modebeurs. In de vorige editie merkten we dat bezoekers zich blijven focussen op mode, al was het toen druk in onze [beauty] hal. Dat we ons nu in de mode-walhalla bevinden, zorgt voor meer bezoekers op de stands’, zo klinkt het. Bij Woods_ Copenhagen is het bijvoorbeeld heel de beurs geen moment stil geweest. “We staan op een topplek - midden in een passagehal wat maakt dat veel bezoekers toch even een kijkje nemen, al zijn ze niet perse op zoek naar beautyproducten”, vertelt een vertegenwoordiger. Bij het Groenlandse merk Inuacare en Mantle en Nuori zijn dezelfde geluiden te horen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

CIFF 62. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

CIFF: Het mode-labyrint waar niet iedereen zijn weg in vindt

Hoewel een groeiende beurs vaak positief wordt gezien, brengt het ook moeilijkheden met zich mee. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zijn weg vindt? CIFF dacht daarover na door alle hallen met elkaar te verbinden middels gekleurde lijnen die de weg wijzen en plantte plattegronden neer in diverse hoeken. De beurs beschikt bovendien over een app waarmee bezoekers zich naar een bepaald merk op de plattegrond kunnen navigeren. Dit werd overigens niet duidelijk aangegeven en bleek onder inkopers en standhouders ook nog niet helemaal begrepen. Om het publiek wat meer wegwijs te maken, voegde de organisatie op de tweede dag stickers toe op de plattegronden die duidelijk moesten maken in welke hal (hal A, B, C of D) men zich bevond. Toch bleek ook dat nog niet de juiste oplossing te zijn.

Wie op zoek is naar schoenen en accessoires, moet bijna een doolhof-expert zijn om de hal te vinden. De zaal oogt erg rustig en dat beamen standhouders. Zo vertelt ook een vertegenwoordiger van Börjesson Handskar. Het Zweedse merk staat al jaren op CIFF, maar vindt de wintereditie van 2024 tegenvallen. “Het zou kunnen komen door de segmentering. We merken dat bezoekers onze hal niet kunnen vinden. Als ik een rondje op de beurs loop, zie ik vooral veel publiek in de eerste ruimte en de zaal waar dames- en herenmode staat. Daar zijn overigens ook gewoon stands moet schoenen en accessoires te vinden. Dan snap ik dat men niet speciaal op zoek gaat naar deze stand.” Op de stand van het Franse schoenenmerk Mephisto is eenzelfde geluid te horen. Helga Meersmans, mede-oprichter van Belgisch tassenmerk Kaai, wijdt de kalmte vooral aan de locatie op de beursvloer. “Wij staan achteraan in een zijpad van een hal die nauwelijks wordt bezocht. De mensen die deze hal binnenlopen, volgen vooral de lijnen van de route, waardoor wij heel wat bezoekers mislopen. Het was beter geweest ons gewoon tussen de damesmode te positioneren.”

Hier en daar zijn standhouders in de schoenen en accessoires-ruimte ook nog optimistisch. Nederlands merk O My Bag had op de tweede beursdag bijvoorbeeld een goede dag waar nieuwe klanten aan de lijst werden toegevoegd. Onder de geïnteresseerden op de stand werd veel Noors, Zweeds en wat Duits gesproken. Voor het Duitse merk Tamaris, dat tevens een showroom heeft in het Bella Center, wordt ‘CIFF 62’ ook bestempeld als een goede beurs. Tamaris staat gepositioneerd aan een van de ingangen en krijgt daardoor nog veel bekijks. Het Duitse merk toont er zijn tassencollectie. “Tassen zijn in deze markt relatief nieuw. We merken dat er interesse wordt getoond en dat onze klanten weer even een praatje komen maken. De ‘echte business’ wordt echter boven [in de showroom] gedaan.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

De 'Shoes & Accessories'-ruimte. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Inkopers dompelen zich onder in alles wat CIFF te bieden heeft

Voor het publiek, dat zeker ook zijn weg in de ‘modestad’ moest vinden, was het vooral genieten geblazen. Een inkoper van de Nederlandse modeketen Rinsma Modeplein deelt: “Wij komen al meerdere jaren naar CIFF. Sinds kort bevindt alles zich onder één dak en dat is voor ons fantastisch. Wij hebben een winkel met meer dan 250 merken. Op CIFF zoeken we naar merken die eruit springen, uniek zijn. Omdat de beurs zo groot is, is het soms lastig alles in een oogopslag te zien. Dat maakt dat je ons twee dagen op de beurs kunt vinden: één dag om te oriënteren, één dag om echt in gesprek te gaan met merken.”

Voor Mie Bager, senior inkoper bij het Zweedse Boozt, wordt de ‘One Copenhagen’-visie deze editie ook als positief ervaren. De beurs biedt alles aan: van goede lunch hotspots tot een divers merkenaanbod en genoeg ruimte om echt met standhouders in gesprek te gaan. “Doordat de beurs zo groot is, wordt de drukte verspreid en word je niet zomaar van een stand gejaagd.” Drie inkopers uit China die voor de eerste keer een bezoek aan de beurs brengen, delen dezelfde bevinding. Voor twee eigenaren de Deense modewinkel Soho is CIFF al jaren de place-to-be om al hun merken weer te ontmoeten. Hier en daar spotten ze nieuwe merken waar ze later mee in zee gaan, al is dat niet perse waar ze voor komen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Het 'stadsplein' op CIFF 62. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Al met al kan worden geconcludeerd dat ‘CIFF 62’ zich neerzette als een modestad die volledig op zichzelf draaide; van een podcast-station op het ‘stadsplein’ tot lunch-spots in iedere hoek van de straat en van workshop-ruimtes tot ruim duizend standhouders. CIFF blijft groeien en dat brengt iedere keer weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe zorg je ervoor dat het publiek zich wegwijs kan maken in een mode-labyrint? Dat leek in de wintereditie 2024 nog niet helemaal geslaagd, door het kleine aantal bezoekers in schoenen en accessoiresruimte. Bovendien leken de gekleurde ‘metrolijnen’ het publiek enkel door de hoofdgangen van de hallen te leiden. Desondanks klonk onder de exposanten ook optimisme door de grote belangstelling van het internationale publiek en smaakte CIFF 62 voor de beauty-stands naar meer nu het zich tussen de mode-exposanten bevindt.