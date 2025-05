CIFF Kids 2.0: Nieuwe aanpak voor kindermodebeurs in Kopenhagen

De Deense kindermodebeurs CIFF Kids maakt zich op voor een frisse start. De beurs vindt van 5 tot en met 7 augustus 2025 plaats in het Bella Center in Kopenhagen, tegelijk met CIFF en Copenhagen Fashion Week. Dit keer in een compleet vernieuwde opzet: CIFF Kids 2.0.

De organisatie wil met deze nieuwe editie inspelen op de veranderende markt. “CIFF Kids 2.0 is een energiek en zakelijk platform, ontwikkeld in nauwe dialoog met de industrie,” zegt CIFF-directeur Sofie Dolva. De focus ligt op eenvoud, efficiëntie en commerciële relevantie. Onder het motto Plug & Play kunnen merken voortaan simpelweg met hun collectie arriveren—alles van kledingrekken tot visuals en stroompunten wordt geregeld door de beursorganisatie.

CIFF Kids krijgt bovendien een vaste plek binnen CIFF zelf, als een ‘beurs-in-de-beurs’ op het balkon van hal F. Deze nieuwe opzet moet een eigenzinnig en speels universum creëren, passend bij het ritme en de creativiteit van de kindermodesector.

Martin Uhre, exportmanager van Brands4Kids (waaronder merken als En Fant, Minymo en Huttelihut vallen), ziet potentie in het nieuwe format. “We geloven in persoonlijk contact met onze klanten. Het geeft kopers een beter beeld van het product en de kwaliteit. CIFF Kids ontwikkelt zich steeds meer tot een echte orderbeurs, en dat is precies wat de markt nodig heeft.”