Circulaire Textieldagen 2024: 18 en 19 September 2024

De vierde editie van Circular Textile Days (CTD) vindt plaats op woensdag en donderdag 18 tot 19 september. Het evenement, gewijd aan circulariteit in de textielindustrie, faciliteert een platform voor organisaties uit verschillende landen om samen te komen en de nieuwste ontwikkelingen te laten zien, kennis op te doen over Europese wet- en regelgeving en actief bij te dragen aan het vormgeven van toekomstige standaarden in de textielindustrie.

Beyond Dialog

“Genoeg gepraat, tijd voor actie", dat is de boodschap van het thema voor dit jaar: "Beyond Dialog". Van de opening op het centrale podium en de vorming van Europese wetgeving, tot gerichte matching van bedrijven op het Associate Square, CTD 2024 draait allemaal om het nemen van actie. Het programma is volledig in lijn met het thema: in beweging komen. In een tijdperk waarin de urgentie om duurzamer te produceren zowel een wens als een vereiste is, met strengere wetgeving op zowel nationaal als internationaal niveau, wordt de textielindustrie gedwongen om innovatief te zijn en samen te werken om aan een groeiende vraag te voldoen en tegelijkertijd de ecologische impact te minimaliseren. Met de deelname van uiteenlopende internationale bedrijven, zoals ITKIB, Sustainability Talks Istanbul, Hessnatur Stiftung, GS1, Klopman International en YKK Nederland illustreert dit evenement de gedeelde inzet voor een duurzamere textielsector en samenwerking voor het grotere goed.

Waarom deelnemen?

De Circular Textile Days 2024 biedt een podium voor koplopers uit meer dan 25 landen om hun duurzame producten of diensten te presenteren aan een internationaal publiek en actief bij te dragen aan de stap naar duurzamere en circulaire textielproductiemethoden. Daarnaast richt het event zich op handvatten om te transformeren naar een winstgevend verdienmodel met circulair textiel. Bezoekers zijn betrokken bij of geïnteresseerd in circulair textiel en zijn onder meer industriële bedrijven, retailers, B2B eindgebruikers, overheden en kennisinstellingen. Vertegenwoordigingen uit de gehele textielketen wat het event interessant maakt om aan deel te nemen. Deelname is niet alleen de gelegenheid om te leren en te delen, maar werkt als katalysator voor belangrijke verbindingen en samenwerkingen gericht op een duurzamere toekomst.

Pakketten

Speciaal voor dit evenement heeft Circular Textile Days deelnamepakketten samengesteld voor exposanten en associates, nieuw dit jaar, om elk bedrijf de ideale gelegenheid te bieden zijn/haar reputatie op de Europese markt te vergroten. Met een ‘exposure’-pakket kunnen exposanten bovendien extra publiciteit krijgen. Voor elk budget een passend podium.

Wanneer en waar