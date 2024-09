Circular Textile Days: 18 & 19 September 2024

's-Hertogenbosch, Nederland – De vierde editie van Circular Textile Days vindt plaats op 18 en 19 september 2024. Dit internationale B2B-evenement is volledig gericht op circulariteit in de textielindustrie. Circular Textile Days biedt een platform waar organisaties uit verschillende landen samenkomen, de nieuwste ontwikkelingen presenteren, inzichten verkrijgen in Europese wet en regelgeving en actief bijdragen aan het vormgeven van toekomstige standaarden in de textielsector.

Waarom deelnemen?

De textielindustrie staat op een kritisch keerpunt en jouw rol in deze transformatie is van groot belang. Circular Textile Days is dé plek waar veranderaars samenkomen om actie te ondernemen. Onder het thema “MOVING BEYOND DIALOG: Het is tijd voor actie” ligt de nadruk dit jaar op de dringende noodzaak om concrete stappen richting duurzaamheid te zetten. Dit vertaalt zich onder meer in de presentatie van een manifest, waaraan bezoekers op de dag zelf ook hun input kunnen geven. Dit is jouw kans om bij te dragen aan de verschuiving naar een duurzame, circulaire economie.

Daarnaast staat de industrie voor snelle veranderingen op het gebied van duurzaamheid en regelgeving; op de hoogte blijven is cruciaal. Bij Circular Textile Days krijg je niet alleen theoretische kennis, maar ook inzichten die direct toepasbaar zijn.

Dit jaar brengt het evenement nog meer kennis en inspiratie naar voren, met grote namen zoals IKEA, Patagonia, Bever, BASF, The Ellen MacArthur Foundation en GS1, die hun waardevolle inzichten zullen delen.

Netwerkmogelijkheden

Circular Textile Days is een wereldwijd evenement dat deelnemers uit meer dan 25 landen verenigt, over alle sectoren van de textielindustrie, van werkkleding tot mode en interieurdesign. Dit jaar zijn sleutelorganisaties zoals het Nederlandse Ministerie van Defensie, IKEA en de Istanbul Textile and Raw Materials Exporters' Association aanwezig, wat de brede reikwijdte van het evenement illustreert.

Bezoekers hebben de kans om deel te nemen aan internationale matchmaking, in contact te komen met belangrijke spelers in de textielwaardeketen en te leren van toonaangevende experts. Het evenement biedt inzicht in circulaire technologieën en organiseert discussies die de toekomst van de industrie vormgeven, waardoor het het ideale platform is om nieuwe samenwerkingen aan te gaan en innovatie te stimuleren.

Divers programma

Het programma belooft divers en boeiend te zijn, met drie podia vol inspirerende en actuele onderwerpen gepresenteerd door middel van presentaties, side-events, open interviews en paneldiscussies.

In a nutshell

Circular Textile Days is het toonaangevende evenement voor de textielindustrie, gericht op het bevorderen van duurzaamheid en circulariteit. Het is dé ontmoetingsplek voor kennisdeling, samenwerking en innovatie, en drijft de industrie richting een circulaire toekomst. Of je nu een ontwerper, supply chain manager of duurzaamheidsmedewerker bent, dit evenement biedt waardevolle kansen om te leren, te groeien en in contact te komen met gelijkgestemde professionals.

De vierde editie vindt plaats op 18 en 19 september 2024 in Congrescentrum 1931 in 's-Hertogenbosch, Nederland. Blijf op de hoogte en wees onderdeel van dit transformatieve evenement. Bezoek voor meer informatie en deelname www.circulartextiledays.com.