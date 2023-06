Circular Textile Days biedt groter podium aan mode, sportkleding, fournituren en interieurtextiel tijdens derde editie

Op 5 en 6 juni vonden de Circular Textile Days opnieuw plaats in het Congrescentrum te ‘s-Hertogenbosch. De groeiende beurs brengt diverse spelers uit de duurzame en circulaire textielindustrie samen. De derde editie staat in het teken van ruimdenkendheid, nieuwsgierigheid en optimisme. FashionUnited brengt op uitnodiging een bezoek.

Om klokslag tien uur druppelen de eerste bezoekers binnen. De één loopt alvast een oriënterend rondje, de ander zoekt eerst nog een cafeïnehoudende versnapering. Bij binnenkomst valt de uitbreiding van de beurs direct op, er is een extra hal toegevoegd. En meer vierkante meters betekent meer stands. Net zoals de vorige edities worden alle kanten van de duurzame textielketen belicht; er zijn bedrijven aanwezig die zich richten op de ontwikkeling van gerecyclede garen, circulair ontwerp, productpaspoorten en recyclers. Bovendien zijn er duurzame stylisten aanwezig. In bedrijfsnamen moet men denken aan Schijvens Corporate Fashion, Cosh!, EE Labels, Sympany, Vodde, Drop & Loop en Reshare.

Voor de meeste standhouders dient de beurs als netwerkevenement en als gelegenheid informatie te delen met concullega’s. Zo staat Schijvens Corporate Fashion op de beurs om zijn gezicht te laten zien. “Het is een mooie gelegenheid om samenwerkingspartners face-to-face te spreken en inspiratie op te doen bij collega’s”, vertelt David Rijnsdorp, accountmanager bij het workwear bedrijf. Schijvens Corporate Fashion voorziet ondertussen bijna alle grote spelers binnen de winkelstraat van bedrijfskleding, bijvoorbeeld Bever, Blokker, Etos, Hema en Kruidvat. Workwear is dan ook opnieuw één van de thema’s waar bezoekers niet omheen kunnen. Zo zijn bedrijven als Heigo Nederland B.V. en Sibex aanwezig en weet Circtex de aandacht te trekken door een stand midden in de eerste zaal te bemachtigen waar puntsgewijs het recyclingproces wordt uitgelegd. Rijnsdorp noemt de aandacht voor workwear op de beurs logisch. “Het is makkelijker om bedrijven te overtuigen over te stappen naar duurzame kleding, dan dat je dat bij retailers moet doen. Als bedrijf wil je als team iets uitstralen en als retailer overtuig je slechts een individu”, aldus Rijnsdorp.

Grote aandacht voor mode, sportkleding, fournituren en interieurtextiel op Circular Textile Days

Naast workwear wordt dit jaar voor het eerst een ruimer podium gegeven aan innovaties binnen de mode, sportkleding, fournituren en interieurtextiel, zo schreef brancheorganisatie Modint en hoofdpartner van Circular Textile Days eerder. Zo is het platform voor duurzame mode, Cosh!, aanwezig en presenteert het bedrijf trots de duurzame shoppingkaart. Op dit moment is de shoppingkaart in Nederland actief in Amsterdam en Rotterdam. Maar uitbreiding staat hoog op de agenda. Zo kijkt Cosh! momenteel naar steden zoals Tilburg, Utrecht en Den Haag, vertelt Niki de Schryver enthousiast. In België is Cosh! al in zestien steden actief met een kaart gevuld met duurzame winkeladressen en lanceerde het in mei een store screening tool in Hasselt, waarbij retailers de duurzaamheid van hun winkel kunnen nagaan op basis van de merken die ze verkopen.

Een ander initiatief dat consumenten helpt aan een duurzamere garderobe, is Ashna Chhatta - een ethische modestyliste. Na ruim vijftien jaar geleden onderzoek te doen naar goedkope kleding, kwam Chhatta achter de ‘darkside’ van de modewereld. “Ik wilde een movement op de kaart zetten. Ik kreeg vaak de vraag waar men moest beginnen bij het verduurzamen van hun kledingkast. Greenwashing, foutieve informatie en schandalen hebben het vertrouwen van de consument geschaad”, legt ze uit. Met mijn achtergrond als art director en styliste, dacht ik, laten we beginnen bij de kledingkast. En dus duikt Chhatta in de garderobe van haar klant om nieuwe combinaties samen te stellen en herwaardering te creëren.

Nieuw op de beurs is de Nederlandse kledingruilwinkel The Swapshop die haar lila-kleurige, circulaire laptophoes toont. “Ik wil mensen kennis laten maken met het product en ik merk dat de kleur mensen erg aantrekt”, vertelt Monique Drent, een van de oprichters, enthousiast. “Er kwam zelfs een grote Nederlandse retailer langs die erg geïnteresseerd is. Het is voor mij een droom om samen te werken met zo’n retailer.” Wanneer FashionUnited Drent vraagt bij wat voor verkooppunten ze de laptopsleeve wil zien liggen, antwoordt ze: “Hema en De Bijenkorf.”

Spanning rondom nieuwe wetgeving DPP en UPV top of mind bij bezoekers Circular Textile Days

De diversiteit van de beurs is wel duidelijk. Maar wat speelt er onder de bezoekers? Opvallend is de aanwezigheid van studenten, stylisten, journalisten en (nog) kleine ondernemers uit het binnen- en buitenland. Tijdens een talk in het ideeëntheater wordt de spanning rondom de regelgeving van het digitale productpaspoort (DPP) en de UPV voelbaar. Diverse ondernemers en wholesalers stellen vragen als: Wat moet wel en niet gedeeld worden in een DPP? En, welke software moet men kiezen? Bovendien lijken ondernemers bang voor concurrentie. Ook op de stand van Stichting UPV Textiel wordt de spanning opgemerkt, zo deelt Marieke Kuper, onderwijsconsulent bij Modint, mee. “Men vraagt zich af wie en wanneer aan de regelgeving voldaan moet worden, wat er wordt verwacht, en vooral, wat de kosten zijn.” De regelgeving kruipt natuurlijk dichterbij en geldt per 1 juli. “Dat zorgt ervoor dat er behoorlijk wat interesse was in onze organisatie vandaag", aldus Kuper.

Ondanks dat de beurs rustig was, klinkt het geluid van de standhouders positief. Er werden ideeën gedeeld, nieuwe contacten gelegd, informatie gedeeld en vooral genoten van het samenzijn op een plek waar circulariteit top of mind is. De verschillende initiatieven - van circulaire bedrijfskleding tot aan het herwaarderen van de garderobe - laten blijken dat circulariteit belangrijker wordt in alle facetten van de modewereld. Wel blijkt de komst van de UPV Textiel spanning met zich mee te brengen. Maar, zoals Kuper zei: "Alle stappen die genomen worden zijn positief en de stichting helpt graag bij het beantwoorden van alle vragen."