Circular Textile Days keert in najaar terug met nieuwe locatie en uitbreiding aanbod

Het evenement Circular Textile Days keert terug. Na een succesvolle eerste editie vorig jaar in Amersfoort, keert het evenement dit najaar terug op een nieuwe locatie en met een uitgebreider aanbod, zo is te lezen in een persbericht. Circular Textile Days zal plaatsvinden op 13 en 14 september in Den Bosch.

Tijdens het tweedaagse evenement laten diverse spelers uit de textielindustrie voorbeelden zien van duurzaamheid, recycling en innovatie. De focus van het evenement zal deze editie worden uitgebreid en zal van workwear en functionele kleding tot textiel sectoren waaronder mode, sportswear, huishoudelijk textiel en bekleding behandelen.

Het evenement brengt leveranciers, producenten en eindgebruikers samen met handelsorganisaties en kennisinstituten, zowel onder de exposanten als de bezoekers.