Circulariteit zit in de details: hoe deze drie bedrijven bouwen aan de toekomst van stoffen, accessoires en halffabricaten

Een circulair product begint niet bij het eindresultaat, maar bij de onderdelen waar het uit is opgebouwd. Tijdens Circular Textile Days 2024 lieten Thermore, The Connector en YKK zien dat échte duurzaamheid zit in de details: voeringen, sluitingen en slimme verbindingen die circulair denken mogelijk maken, en opschaalbaar maken.

Circular Textile Days: waar de keten samenkomt

Op 10 & 11 september 2025 vindt de volgende editie van Circular Textile Days plaats. Een internationaal B2B-event waar alle schakels van de textielketen samenkomen om kennis te delen, innovaties te laten zien en samenwerkingen te versterken. Van vezelproducent tot solution provider, van merk tot recyclebedrijf, hier staat het verbinden van de keten centraal. Want alleen samen komen we tot echte systeemverandering.

Credits: Circular Textile Days

Van vergeten naar bepalend

Fabrics, accessories en subassemblies worden nog te vaak overgeslagen in duurzaam ontwerp. Maar zonder demontabele verbindingen, recyclebare voering of herbruikbare ritsen blijft circulair ontwerpen slechts een halve stap. Tijdens Circular Textile Days 2024 maakten deze drie bedrijven zichtbaar wat er mogelijk is — én wat er nodig is.

Thermore ontwikkelt circulaire voeringmaterialen die licht, functioneel en volledig recyclebaar zijn. Perfect voor merken die duurzaamheid niet alleen aan de buitenkant willen tonen.

The Connector bouwt aan de toekomst van modulaire mode. Hun slimme bevestigingssystemen maken kledingstukken demontabel, repareerbaar en herbruikbaar — met het oog op design for disassembly.

YKK, wereldmarktleider in sluitingen, werkt aan ritsen die volledig passen binnen circulaire modellen. Of het nu gaat om monomaterialen of nieuwe sluittechnieken: dit bedrijf bewijst dat zelfs de kleinste onderdelen grote impact kunnen hebben.

Niet voor niets keert YKK ook in 2025 terug naar Circular Textile Days.

Voor een gevestigde partij als YKK is herhaaldelijke deelname geen toeval: het laat zien dat Circular Textile Days het juiste publiek aantrekt en inhoudelijke verdieping biedt. Het is de plek waar ontwerpers, producenten en solution providers samenkomen om de volgende stap te zetten in circulair productontwerp.

Het begint met het design

Circulariteit blijkt telkens weer om integraal denken te vragen: hoe zijn producten opgebouwd, en hoe kunnen we ze makkelijk uit elkaar halen, herstellen of recyclen? Deze vragen stonden centraal in gesprekken op de beursvloer én in sessies met technische teams.

Ook in 2025 blijft design in de spotlight staan.

Modulaire ontwerpen, slimme halffabricaten en circulaire onderdelen zijn geen niche meer, ze vormen de basis van toekomstgericht design. Merken die deze stap nu zetten, bouwen aan écht duurzame collecties.

Ben jij actief in voering, sluitingen of technische accessoires?

Dan is Circular Textile Days dé plek om jouw oplossingen zichtbaar te maken en direct in gesprek te gaan met koplopers in de sector.