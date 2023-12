Coördinatie van een modebeurs: een blik achter de schermen bij CAST

In de dynamische wereld van mode en retail is het organiseren van een modebeurs een kunst op zich. CAST, bekend als een showroom centrum en organisator van modebeurzen, heeft deze kunst geperfectioneerd. In een gesprek met FashionUnited deelt Caroline Beitler, Sales & Beurs Coördinator bij CAST, haar inzichten over hoe een modebeurs wordt gecoördineerd die zowel effectief is voor merken als aantrekkelijk voor retailers.

Selectief en doelgericht

In tegenstelling tot andere beurzen, waar vaak zoveel mogelijk merken worden geplaatst, neemt CAST een meer selectieve benadering, aldus Caroline Beitler, Sales & Beurs Coördinator bij CAST. De focus ligt op het variëren van het aanbod: als er al veel jeansmerken vertegenwoordigd zijn, kan de voorkeur uitgaan naar een knitwear-merk. Dit betekent dat niet altijd het eerste merk op de wachtlijst wordt geplaatst. Hoewel dit soms tot teleurstelling kan leiden, legt ze duidelijk uit dat deze aanpak gericht is op het verbeteren van hun service en het bieden van een breder assortiment aan de bezoekers.

Promotie en communicatie

De promotie van de beurzen wordt zorgvuldig aangepakt. CAST maakt gebruik van directe communicatie zoals brieven en persoonlijke winkelbezoeken. Ook benaderen ze actief merken en zetten ze volop in op sociale media. Deze gelaagde benadering zorgt ervoor dat de beurs onder de aandacht komt bij een breed publiek.

Ruimtebeheer en uitdaging

Een voortdurende uitdaging is de beperkte ruimte. Niet alle merken kunnen altijd geplaatst worden, wat zorgvuldige planning en coördinatie vereist. CAST streeft ernaar om deze uitdaging zo eerlijk en transparant mogelijk aan te pakken. Voor aankomende edities van de diverse PREVIEWS breidt CAST de beursvloer uit met een etage van 1000m2.

Credits: CAST

Toegankelijkheid en bezoekerservaring

Wat CAST uniek maakt, is de nadruk op betaalbaarheid, productfocus en gastvrijheid. De beurzen zijn exclusief toegankelijk voor inkopers, waardoor een professionele en productgerichte omgeving ontstaat. Bezoekers worden volledig in de watten gelegd, wat bijdraagt aan een laagdrempelige en aangename beurservaring. Afhankelijk van de doelgroep ontwikkelt CAST specifieke formats om aan de uiteenlopende behoeften te voldoen.

Toekomstplannen van CAST

Kijkend naar de toekomst, richt CAST zich op het continu verbeteren van hun dienstverlening en het uitbreiden van hun merkenaanbod. Het doel is om een betaalbaar platform voor de branche te leveren waarin iedereen gelijke kansen heeft. CAST streeft ernaar om een duurzaam platform te zijn met materialen die continu hergebruikt worden. Ze willen een duidelijk beeld geven van de vertegenwoordigde merken en meer ruimte voor hen bieden, wat de diversiteit voor retailers verhoogt. Deze toekomstgerichte strategie zorgt ervoor dat CAST blijft innoveren en voldoet aan de veranderende eisen van de markt.

Caroline vertelt dat de coördinatie van een modebeurs bij CAST een doordacht proces is, waarbij selectiviteit, diversiteit, gerichte promotie, en een uitzonderlijke bezoekerservaring centraal staan. Dit alles draagt bij aan het creëren van een unieke en effectieve beurs voor zowel merken als retailers.