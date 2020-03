Copenhagen Fashion Summit 2020 verplaatst van mei naar oktober

De Copenhagen Fashion Summit zal aankomende mei niet plaatsvinden. Vanwege de groeiende zorgen omtrent Covid-19, de ziekte gelinkt aan het coronavirus, wordt het evenement verplaatst naar de herfst. Dit laat de organisatie weten in een persbericht.

De 2020 summit zal plaatsvinden op 12 en 13 oktober in de Copenhagen Concert Hall, zo meldt het bericht. De organisatie meldt dat het een moeilijke beslissing was, maar op dit moment de enige verantwoordelijk om te doen gezien de wereldwijde gezondheidssituaties.

“het is een precaire situatie, vol uitdagingen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we samen positief kunnen blijven, zelfs in het licht van deze onzekerheid,” aldus Eva Kruse, CEO van de Global Fashion Agenda, de organisatie van het evenement, in het persbericht. “De afgelopen dagen hebben we contact gehad met veel van onze belangrijke stakeholders en het was verbazingwekkend om het begrip, de flexibiliteit en de steun van iedereen te ervaren. Het gevoel van solidariteit in onze industrie is opvallend en onze toewijding om de mode-industrie duurzamer te maken is niet verdwenen.”