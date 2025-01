Creatief ondernemerschap en hoop: Preview Kids geeft kindermode stabiele ontmoetingsplek

Preview Kids, de enige kindermodebeurs in de Benelux, heeft na twee succesvolle edities een reputatie opgebouwd als ‘een stabiele factor in een tumultueus kindermodelandschap’. Die stabiliteit blijkt precies wat de industrie nodig heeft, zo klinkt het op maandagmiddag bij een bezoek aan de beurs in Nieuwegein. Er zijn verrassend optimistische geluiden te horen op de stands.

Met ruim 160 merken, verspreid over twee verdiepingen, biedt de beurs een breed scala aan kindermode voor kinderen van nul tot veertien jaar. Zo presenteert MVB Agenturen haar typisch Deense modemerken, met Mikk-Line als opvallende uitblinker. Verderop tonen Les Deux en After Label een stoere jongenscollectie en zijn merken als Scotch & Soda, Garcia en Circle of Trust te vinden op de tweede verdieping.

De beurs heeft een laagdrempelige, gemoedelijke sfeer en legt de focus op producten. Het draait om zaken doen zonder poespas en dat trekt veel bezoekers. Zo vertellen beursorganisator Marijn Verschure en senior beurscoördinator Caroline Beitler dat de beurs al meer bezoekers telt dan de 250 geregistreerden - rond 15:00 uur werden er 261 winkelbedrijven op de beursvloer geteld.

Presentatie voor Preview Kids.

Uitdagingen in kindermode: Merken geven vernieuwend ondernemen als antwoord

De kindermode-industrie heeft het zwaar. Consumenten lijken te wachten op hoge kortingen aan het einde van het seizoen, retailers kampen met grote concurrentie van e-commercegiganten en vinden het steeds spannender om een halfjaar vooruit te kopen. Toch toont de beurs dat merken bereid zijn vernieuwend te ondernemen.

Nais Brands adverteert bijvoorbeeld met een nieuw concept dat de inkoopzorgen bij winkeliers moet wegnemen. Mede-eigenaar Janneke van den Hurk legt aan FashionUnited uit dat retailers “honderd procent risicoloos in kunnen kopen”. Er hoeft niet voldaan te worden aan bepaalde aantallen of maatseries en inkopen kan zowel voorafgaand als tijdens het seizoen. De mede-eigenaar benadrukt dat zij niet aan webshops leveren die doen aan prijsstunts in het seizoen, zodat winkeliers niet mee hoeven te gaan met de lagere prijzen van online concurrenten. Daarnaast kunnen retailers alle onverkochte producten aan het einde van het seizoen, voor de saleperiode, retour sturen. “De winkelier krijgt de volledige waarde van de inkoopprijs terug in de vorm van een voucher die zij kunnen inzetten voor het volgende seizoen.” De geretourneerde voorraad wordt verkocht in de Nais Brands-outlet. “We hopen het hiermee makkelijker te maken voor winkeliers om eerlijk te ondernemen en de zorgen rondom inkoop te ontnemen”, aldus Van den Hurk. Nais Brands heeft acht eigen merken in het portfolio, waaronder streetwearmerk Unreal, meisjeslabels Lofff, Ototc en Topitm, en sportswearmerk Nais Kidswear.

Een merk dat hunkert naar stabiliteit in de markt en zich ook tegen prijsstunts probeert te verzetten is Looxs. “Een collectie moet zeker honderd dagen de tijd krijgen om verkocht te kunnen worden tegen normale verkoopprijzen. Daarna kan er wat korting gegeven worden”, vertelt Anne-Marie Kersten, salesmanager Nederland, op een stand gevuld met kleurrijke kledingstukken. “Deze insteek, die wij ook meegeven aan winkeliers, zorgt ervoor dat Looxs én onze winkeliers goed draaien.” Ze roept de kindermodebranche op te stoppen met grote prijsstunts, want ‘daar zullen simpelweg heel veel retailers onder lijden’. Het merk staat iedere Preview Kids-editie op de beursvloer om huidige klanten en nieuwe klanten te spreken.

Ook het merk Noppies ziet kansen in het fluctuerende kindermodelandschap. Het merk werd in juni 2024 meegenomen in een faillissement van het moederbedrijf Nine&Co., maar vond in juli een nieuwe eigenaar: Brands4Kids. Noppies verschijnt voor het eerst na de nieuwe start op de beurs en toont een collectie die vooral bestaat uit witte en beige tinten. Sales Director, Michael Nederby, vertelt dat de focus ligt op het finetunen van de collectie en wholesale-verkopen. Hoe het nu met Noppies gaat? Daar is het volgens Nederby nog te vroeg voor om wat over te delen. Het merk moet volgens hem opnieuw onder de aandacht komen, wat bereikt wordt door het aantal verkooppunten uit te breiden. Noppies is op zoek naar gerenommeerde kindermoderetailers in de Benelux. Volgens Nederby wordt 40 procent van alle merken in het Brands4Kids-portfolio verkocht aan grote e-commercegiganten en 60 procent aan de old fashioned retailer.

De winterditie van Preview Kids op 13 januari 2025 aan het einde van de dag.

Nieuwkomers en gevestigde namen horen verrassend positieve geluiden op Preview Kids

Los van de creatieve ondernemersmentaliteit die heerst op Preview Kids, is een plek op de kindermodebeurs al meer dan genoeg. Mrs Jansen Agency staat bijvoorbeeld voor het eerst op de beursvloer in Nieuwegein en presenteert een vijftal merken, waaronder Nederlands merk Two You Label en Filipijns label Gingersnaps. Het agentschap heeft zo’n 17 merken in het portfolio. Een vertegenwoordiger vertelt enthousiast dat er ‘s ochtends al heel wat nieuwe afspraken zijn gemaakt. “Het is precies waar we voor komen. We willen nieuwe winkeliers trekken en voornamelijk Belgische winkeliers strikken. Die zijn goed vertegenwoordigd in de wandelgangen.”

Ook merken die al diverse edities meedraaien, zijn weer te spreken over de beurs. “Het is simpelweg een fijne plek om persoonlijk contact te maken met huidige en nieuwe klanten”, zo vertelt een vertegenwoordiger van Geisha, terwijl ze enthousiast vertelt een aantal nieuwe afspraken gemaakt te hebben. Op de stands van Circle of Trust, MVB Agenturen en Les Deux zijn soortgelijke geluiden te horen. De ‘onverwachte positieve sfeer’ doet goed in een industrie waarvan bekend is ‘dat het niet makkelijk is om te ondernemen’. De schouders worden eronder gezet en er wordt wat moois van gemaakt.

Als het aan de standhouders ligt, kan geconcludeerd worden dat Preview Kids dient als ontmoetingsplek voor de kindermode-industrie in de Benelux. Ondanks de druk op winkeliers van e-commercegiganten en prijsstunts, toont de beurs aan dat creativiteit en samenwerking belangrijke factoren zijn in het boeken van vooruitgang. Zo zetten merken zich in om eerlijke handel te stimuleren en winkeliers te beschermen, terwijl anderen de nadruk leggen op het onderhouden en vernieuwen van contacten. De kindermodebranche laat zien dat er ruimte is voor ondernemerschap, vernieuwing en vooral: hoop.