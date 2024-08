CreativeNL x Circular Textile Days: woensdag 18 september

De snelle opmars van kunstmatige intelligentie (AI) binnen de mode-industrie belooft een spannende toekomst, maar stelt ons ook voor belangrijke ethische vraagstukken. Tijdens de Circular Textile Days 2024 organiseert CreativeNL een seminar dat niet alleen gericht is op het verkennen van de nieuwste technologieën, maar ook op het beschermen van de blijvende waarde van menselijke creativiteit. Dit evenement biedt een platform voor dialoog over hoe technologie de mode-industrie kan verrijken zonder haar unieke identiteit te verliezen.

Doelstelling van het Seminar: Het seminar heeft als doel deelnemers diepgaand inzicht te bieden in zowel de technologische vooruitgang als de kritische uitdagingen binnen de mode- en textielindustrie. De nadruk ligt op de opkomst van AI en digitalisering, met speciale aandacht voor duurzaamheid en ethiek. Deelnemers worden uitgerust met kennis en strategieën om de overgang naar duurzame praktijken actief te stimuleren onder het motto van de Circular Textile Days 2024: "No More Talk, It’s Time for Action."

Kernonderwerpen:

Sprekers en onderwerpen:

Wake-up call voor de industrie: Wapen onszelf met kennis en praktische strategieën voor een duurzame en compatibele toekomst. Nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan.

Wapen onszelf met kennis en praktische strategieën voor een duurzame en compatibele toekomst. Nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan. Contrasten in AI-gebruik: Ontdek de contrasterende toepassingen van AI en digitalisering, waarbij technologische vooruitgang wordt gebalanceerd met het belang van menselijke creativiteit en educatie, met Roger Gerards, hoofd Fashion & Design van het Amsterdam Fashion Institute (AMFI).

Ontdek de contrasterende toepassingen van AI en digitalisering, waarbij technologische vooruitgang wordt gebalanceerd met het belang van menselijke creativiteit en educatie, met Roger Gerards, hoofd Fashion & Design van het Amsterdam Fashion Institute (AMFI). Leer hoe design verschuift: Van puur vormgeven naar meer betrokkenheid bij productontwikkeling en supply chain management, wat een breder scala aan vaardigheden en benaderingen vereist, door Eva de Laat van evaxcarola.

Van puur vormgeven naar meer betrokkenheid bij productontwikkeling en supply chain management, wat een breder scala aan vaardigheden en benaderingen vereist, door Eva de Laat van evaxcarola. Noodzaak voor verandering in de industrie: Pak de urgentie van de veranderingsbehoefte in de industrie aan, met een focus op nieuwe strategieën voor digitalisering en duurzame bedrijfsmodellen, met Aldo Spanjaars, voormalig CEO van Anta Group en auteur van 'Dragon Tactics'.

Pak de urgentie van de veranderingsbehoefte in de industrie aan, met een focus op nieuwe strategieën voor digitalisering en duurzame bedrijfsmodellen, met Aldo Spanjaars, voormalig CEO van Anta Group en auteur van 'Dragon Tactics'. Dynamische paneldiscussie: Samen met de input vanuit het publiek, inclusief Leontien Hasselman Plugge, CEO Impact-Buying, Prof. Dr. Stefan Schlichter, Chanel Hoogduin van RethinkRebels en andere experts. De discussie zal vakkundig worden geleid door onze ervaren moderator, Cläre Caspar, die bekend staat om haar vermogen om diepgaande en constructieve dialogen te faciliteren.

Informatie over banner: The Compostable Collection (phygital) van Laura Freya Weller, AMFI graduate, ondersteunt eco-activisten met kleding die voldoet aan hun behoeften zoals bewegingsvrijheid en bescherming. De collectie toont aan dat de mode-industrie moet overstappen van fossiele synthetische stoffen naar duurzame alternatieven zoals algen, wol, hennep en linnen.

Credits: Laura Freya Weller