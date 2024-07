Curve Paris X Interfilière X Who's Next

Curve Paris en Interfilière Paris vinden plaats van 8 tot 10 september 2024, paviljoen 7, Porte de Versailles, Parijs. Door de modesfeer te integreren in de WSN-evenementen hebben CURVE PARIS & INTERFILIÈRE PARIS in juli 2023 een nieuw evenementformat voorgesteld. Voor 2024, het Olympische jaar, creëert WSN een nieuwe wereldwijde ervaring door zijn aanbod zomerlingerie, badmode, Loungewear en Activewear, Resortwear & Sourcing in Hal 7 te presenteren. Het doel van WSN is om kopers een duidelijke visie en een sterkere synergie tussen de verschillende werelden te bieden en zo het wereldwijde zomer- en sourcingaanbod te onthullen.

Curve Paris

CURVE PARIS en Who's Next's zwem- en resortwear aanbod bundelen hun krachten om een aantrekkelijk aanbod te onthullen dat bijzonder aantrekkelijk zal zijn voor kopers, naast de FAME ready-to-wear sector voor een nieuwe benadering van bezoekers met: Robin Collection, Carioca Porto-Vecchio, Trey Lingerie, Raffaela d'Angelo, Valège, Understatement, Bott Lingerie, Vendredi Swimwear, Pin-Up Stars, Club Orangée, Marlea, Par y Escala, Nema Resortwear, Piluca Bayarri Ibiza, Beliza, Calarena, Lenny Niemeyer, La Nouvelle, Fresh & Salt, Gottex. EXPOSED brengt een selectie creatieve merken onder de aandacht die de stijlcodes herdefiniëren, waaronder Albertine, Atelier Amour, Delightpool, Not just Pajama, The Bodysuit of Barcelona, Icone ou The Koozy. Op alle catwalks en op de show wordt bodywear een volwaardig modeartikel. Dit seizoen onthullen de drie grote lingeriegroepen Aubade, Chantelle en Simone Pérèle hun "Fashion"-lijnen in deze intieme setting. Ze integreren deze nieuwe positionering van lingerie in een Fashion ecosysteem ontworpen door Matthieu Pinet. Een vernieuwende aanpak die nieuwe ontwikkelingsperspectieven opent.

Credits: Gottex

Interfilière Paris

Aan de inkoopkant stelt WSN een nieuwe aanpak voor door zijn wereldwijde aanbod in dezelfde hal te presenteren. Met zijn unieke status als evenement dat de upstream en downstream creatieve industrieën samenbrengt (van ontwerp, productie, vezels en stoffen tot afgewerkte producten), biedt het een globale visie op de markt. Door het injecteren van deze nieuwe energie, biedt WSN een showcase en een forum voor dialoog tussen iedereen die betrokken is bij de inkoop voor Interfilière Paris (materialen en accessoires voor de markt van bodywear, sportkleding en strandkleding), Elements (stenen, parels, metaal, enz.) en From (handwerk uit India): textielontwerpers, accessoireontwerpers, productontwikkelaars, collectieontwikkelaars, gepassioneerde ambachtslieden en ingenieuze fabrikanten.

Als echte trendsetter en trendschepper onthult WSN de verwachtingen van kopers en anticipeert het op ontwikkelingen in groeiende markten. Meer dan ooit is het de weerspiegeling van voortdurend evoluerende beroepen, gedreven door innovatie, prestaties en de zoektocht naar producten en materialen die goed ontworpen, goed gemaakt, duurzaam en met meer respect voor de planeet zijn.

Dit jaar verwelkomt INTERFILIÈRE PARIS meer dan 130 exposanten uit verschillende sectoren (textiel, accessoires, productie, enz.), waaronder: Atelier Natanski Paris, Bernini Studio, Bugis, Créations Robert Vernet, Iluna, Innova Fabrics, Rocle By Isabella, Lauma Fabrics, Les Tissages Perrin, Luma Surface & Pattern Design, Maison Leveque, Muehlmeier Bodyshaping Gmbh, Sanko Tekstil, Studio En Petit Comité, Studio Ilyzia, Tai Hing Plastic Metaal en Willy Hermann.

Ook te ontdekken:

Feat coop. Deze coöperatie, in 2020 mede opgericht door Tristan Vuillet en Tim Rigal, heeft als missie het industriële textielafval in de regio Auvergne-Rhône-Alpes te bestrijden. De belangrijkste hefboom voor actie is het benadrukken van de slapende textielvoorraden van wevers, breiers en drukkers uit de regio.

Een Interfilière forum ontworpen door Concepts Paris - Jos Berry

In september viert het Interfilière Paris Autumn-Winter 25/26 Trends Forum een bruisende wereld. Het toont een volledig vernieuwde markt voor lichaamskleding, klaar om te reageren op verschillende levensstijlen en met een veel breder spectrum aan concepten voor gebruikers. Meer dan ooit weerspiegelt dit forum verandering en onthult het nieuwe perspectieven op ontwerp, transformatie en innovatie rond 5 belangrijke trends: Winterslaap, Voorbij de werkelijkheid, Metamorfoses, Fragments Of Love en Voorbij de tijd gaan. Als nieuwe partner van de vakbeurs Interfilière onthult Coloro® het kleurengamma voor dit forum, in een gloednieuwe architecturale scenografie. Coloro® is toonaangevend op het gebied van kleuren en biedt een eenvoudig en verantwoord kleurproces. De meest ambitieuze merken ter wereld vertrouwen op Coloro® om inspirerende en nauwkeurige kleuren te leveren.

Een spannend programma van conferenties om te ontdekken

Elk jaar presenteert de beurs een rijk en uitgebreid programma van conferenties, lezingen en discussies onder leiding van experts. Interactiviteit, inspiratie en engagement zijn de sleutelwoorden van deze sessie.

Generation Alpha: hoe consumeren zij bodywear-producten (yogakleding, activewear, loungewear, enz.)? door Vanessa Causse

Sourcing, een sleutelfactor in merkontwikkeling: uw productieproces structureren

De nieuwste informatie en wetgeving over duurzaamheid & milieu door de Fédération de la Maille, de la Lingerie et du Balnéaire

Strandkleding: Eco-verantwoordelijkheid, de nieuwe uitdaging voor merken. Een update over innovaties door Matthieu Guinebault van Fashion Network

Winter 2025/2026 Materiaaltrends door Jos Berry

Over WSN - whosnext.com

WSN Développement is een bedrijf dat de Parijse beurzen organiseert voor internationale modeprofessionals, voornamelijk merken en distributeurs. WHO'S NEXT, in januari en september, presenteert prêt-à-porter, accessoires, accessoires, schoonheid en lifestyle naast IMPACT, de bijeenkomst van initiatieven die de ecologische en solidaire en TRAFFIC, het evenement gewijd aan oplossingen en innovaties voor moderetailers en -merken. Sinds mei 2021 organiseert WSN BIJORHCA voor BOCI naast WHO'S NEXT. Tijdens de Fashion Week in maart en oktober presenteert PREMIERE CLASSE modeaccessoires in combinatie met een mooie selectie van prêt-à-porter.

In juni 2022 lanceerde WSN DRP, een BtoC festival en magazine gewijd aan straatcultuur. Sinds juli 2022, organiseert WSN het SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE, CURVE PARIS en INTERFILIÈRE PARIS voor EUROVET in de Porte de Versailles, in januari en in de zomer.

In maart 2024 lanceert WSN MATTER en SHAPE, een nieuw soort designbeurs. Een bijeenkomst die rekening houdt met rekening houdt met de nieuwe perspectieven van hedendaags design, door middel van een interdisciplinaire aanpak, een uitnodiging om het hedendaagse designlandschap te verkennen, op het kruispunt van industrie en ambacht, creativiteit en commercie.