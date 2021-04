Data voor zomerbeurzen Pitti Immagine vastgelegd, groen licht voor fysieke evenementen

Pitti Immagine heeft de definitieve data voor zijn modebeurzen bekendgemaakt. De organisatie heeft bovendien groen licht gekregen om de beurzen weer in fysieke vorm te laten plaatsvinden, zo blijkt uit een persstatement in handen van onder meer Business of Fashion en MR Mag.

Mannenmodebeurs Pitti Uomo vindt dit jaar plaats van 30 juni tot en met 2 juli, twee weken later dan oorspronkelijk gepland. Pitti Uomo is voor deze editie met een dag ingekort om deelnemers tijd en kosten te besparen, zo verklaart CEO Raffaello Napoleone in het persbericht. De beurs valt samen met kinderkledingbeurs Pitti Bimbo. Pitti Filati staat gepland voor 28 tot en met 30 juni, en Pitti Fragranze van 17 tot en met 19 september.

De Pitti-beurzen zijn de eerste grote Europese modebeurzen die weer fysiek plaatsvinden sinds de komst van de pandemie in de winter van 2020. “Als eerste partij die terugkeert naar het fysieke beursformat zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid jegens de hele modesector en de instellingen die veel vertrouwen in en aandacht voor ons werk hebben getoond,” aldus Claudio Marenzi, president van Pitti Immagine. “Daarom werkt ons hele bedrijf non-stop om de beurzen te organiseren met een maximale deelname van exposanten, kopers en journalisten.” Wel is zijn gezondheid en veiligheid ‘leidende principes’ van de organisatie bij de voorbereiding, zo stelt Agostino Poletto, general manager bij Pitti Immagine.

Ook in de Lage Landen komen de eerste fysieke modebeurzen er weer aan: zo vindt op 11 en 12 juli de volgende editie van Modefabriek plaats in de RAI in Amsterdam.