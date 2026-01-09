De 57ste editie van INNATEX: twee vragen die nu cruciaal zijn voor duurzame mode

De duurzame mode-industrie blijft inzetten op uitwisseling, samenwerking en bedrijfsontwikkeling. Dat blijkt uit de volledig volgeboekte INNATEX, die van zeventien tot en met negentien januari plaatsvindt in Hofheim-Wallau bij Frankfurt am Main.

Naast gevestigde merken als Recolution, Dawn Denim, Vaude, Mela, Rotholz, Two Thirds, Reiff en Moea, presenteren ook nieuwe exposanten zich op de internationale vakbeurs voor duurzaam textiel in het Messecenter Hofheim Rhein-Main.

De branche staat in het teken van verandering en doorontwikkeling

Merken en retailers bevinden zich nog steeds in een spanningsveld van stijgende kosten, terughoudende consumenten, toenemende wettelijke eisen en technische innovaties. De spelers in de markt gaan deze uitdagingen aan en buigen zich over diverse aspecten van toekomstbestendigheid, aldus Alexander Hitzel, projectleider van INNATEX: “Veel merken melden volle agenda's, maar toch heerst er onzekerheid”, aldus Hitzel. “Niemand weet hoe de markt zich zal ontwikkelen. Wij, als organisator MUVEO GmbH, kunnen in ieder geval één ding beïnvloeden: een INNATEX die maximale meerwaarde biedt met aanbevelingen voor de retail, belangrijke impulsen, tools en ruimte voor een open dialoog.”

Maatroom from Italy: one of the labels on the Evolution Stage Credits: ©Maatroom

Twee vragen, veel mogelijkheden, diverse impulsen

De discussie in de markt spitst zich toe op twee vragen: Hoe blijft duurzame mode relevant? En hoe kan de verkoop worden gestimuleerd? Het beursprogramma richt zich dan ook op het bieden van antwoorden. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe TextilWirtschaft-expert-talk met de titel: “Hoe duurzaamheid een concurrentievoordeel wordt”.

TextilWirtschaft-redactrice Mara Javorovic en bedrijfsadviseuse Franziska von Becker spreken over strategische oplossingen voor de merkbare vermoeidheid in het duurzaamheidsdebat en hoe de conventionele retail overtuigd kan worden.

“Duurzaamheid wordt pas een concurrentievoordeel als het onderdeel is van de bedrijfsstrategie”, aldus von Becker. “Niet als een principe, maar als een economisch effectieve basis voor beslissingen.”

Meer dan 220 merken en een grote première

Met de nieuwe Evolution Stage, Shaping Tomorrow’s Fashion, vult de beurs haar concept aan met een gecureerd platform dat is opgezet als een conceptstore. Ontwikkeld door ontwerper Jonathan Radetz, staat de selectie van labels voor een commercieel relevante assortimentslogica en geschiktheid voor de winkelvloer. Voor de première zijn Maatroom, VIDAR Sport, Jungle Folk, ZAMT, Halt.Clothing, DeLin en Makesomebodyhappy geselecteerd.

Ook het overige programma is praktijkgericht: Thema's als AI-ondersteunde verkoopstrategieën, levensduur en merkontwikkeling worden vooral behandeld vanuit het perspectief hoe ze aankoopbeslissingen beïnvloeden en de retail in de dagelijkse praktijk ondersteunen. INNATEX positioneert zich hiermee als een werkplatform voor een branche in transitie.

Interesse in Innatex? Lees meer op de evenementenpagina