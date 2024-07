De belangrijkste stoffentrends voor FW25 gespot bij Première Vision

Wat zijn de belangrijkste trends op het gebied van leer en stoffen voor herfst/winter 2025-2026 volgens de experts van Première Vision?

De beurs Première Vision, die van 2 tot 4 juli 2024 plaatsvond, was een bijzondere editie vanwege de nabijheid van de Olympische Spelen. Het resultaat: 937 exposanten en een - naar verwachting - evenredig lager bezoekersaantal, zoals Florence Rousson, voorzitter van de raad van bestuur van Première Vision, al had aangegeven in een exclusief interview met FashionUnited voorafgaand aan deze editie.

Een seizoen dat dus in het teken stond van rust, als een adempauze tussen de twee rondes van de Franse parlementsverkiezingen, maar wel rijk aan innovaties, zoals leerexpert Carine Montarras, modedirecteur Desolina Suter en projectmanager mode Lucie Jeannot voor stoffen, toelichtten.

Carine Montarras, leerexpert Première Vision Credits: F. Julienne

Desolina Suter, modedirecteur, en Lucie Jeannot, projectmanager mode Première Vision Credits: F. Julienne

Focus op looierijen voor meer traceerbaarheid van leer

Tegenwoordig gaat het bij eco-verantwoord leer niet zozeer om het vinden van een artikel met een specifieke afwerking of looimethode, maar om het kiezen van een bedrijf dat de waarden deelt die je wilt uitdragen en dat zich echt inzet. Dit speelt zich af op het niveau van de looierij. Traceerbaarheid is de grootste uitdaging voor de sector. De regelgeving wordt strenger en bedrijven zullen moeten communiceren over hun milieu-impact. De focus ligt op de veehouderij, temeer omdat op korte termijn moet worden gecertificeerd dat producten die in Europa worden vervaardigd, geen verband houden met ontbossing. Dit zijn nieuwe gegevens die ver afstaan van de modewereld, maar die van fundamenteel belang zijn.

Focus Tanneries Première Vision juli 2024 Credits: F. Julienne

Verfijning van leer: plantaardig looien wint terrein

Plantaardig gelooid leer, van oudsher vrij stug, minder geschikt voor het verven, maar met een lage milieu-impact, geniet veel belangstelling van inkopers. De sector ziet dan ook een nieuwe generatie soepele ledersoorten ontstaan, in diverse kleuren en varianten (bijvoorbeeld stretch lamsleer), gelooid met plantaardige extracten: boomschorsen zoals quebracho, olijf, rabarber.

Première Vision juli 2024 Credits: F. Julienne

Veredeld leer dankzij een samenwerking met Les Teintures de France

Voor het herfst/winterseizoen 2025/2026 presenteert Première Vision een samenwerking met het veredelingsbedrijf Les Teintures de France. De ledersoorten worden getoond in hun oorspronkelijke vorm en vervolgens in een technische versie gerealiseerd door Les Teintures de France: lasergravure en -perforatie, digitale borduursels (gemaakt met een witte draad die tijdens het digitale printen wordt gekleurd), 3D-prints van micro-nopjes.

Les Teintures de France / Première Vision juli 2024 Credits: F. Julienne

Les Teintures de France / Première Vision juli 2024 Credits: F. Julienne

Nieuwe stoffen met een verweerde, versleten of geüpcyclede look

Het herfst/winterseizoen 2025-2026 markeert een meer inclusieve kijk op generatieverschillen, met andere woorden: dingen die beschadigd zijn, kunnen mooi zijn. Oude referenties worden gecombineerd met nieuwe technologieën om het verleden te herinterpreteren met een eigentijdse twist. Op het gebied van materialen vertaalt zich dit in: kanten met een 'ontspoord' effect; zijden stoffen die de indruk wekken bevlekt of geërodeerd te zijn, met zwevende of gebroken draden alsof de stof echt beschadigd is; geaccentueerde kreukels; wollen stoffen die er gebruikt, verwassen, gepluisd of gerafeld uitzien; decoratieve slijtplekken. Effecten die doen denken aan de imperfectie van Do It Yourself. Zowel nieuwe als oude en geüpcyclede stoffen worden tentoongesteld.

Première Vision juli 2024 Credits: F. Julienne

Première Vision juli 2024 Credits: F. Julienne

Stoffen met een sterke presentie die het lichaam omarmen

Dit seizoen neemt afstand van de fantasie van de Metaverse en Kunstmatige Intelligentie en beweegt zich naar materialen die concreter en tastbaarder zijn. De relatie met het lichaam evolueert, staat weer centraal in het ontwerp, wat leidt tot een trend van gemakkelijk drapeervlakken, met vloeiende of juist structurerende vormen: breisels, zijden stoffen, jerseys, katoen, warme mohair, velours, damast. Deze invloed is ook terug te vinden in de sportwereld met verfijnde technische stoffen.

Première Vision juli 2024 Credits: F. Julienne

Dichte materialen voor gestructureerde silhouetten

Prachtige mengsels, zeer fijne garens, zeer dichte structuren, voor het creëren van gestructureerde volumes, in de stijl van Balenciaga. Het doel is om te werken met hoogwaardige, duurzame materialen die modetrends overstijgen. Deze trend draait voornamelijk om zijde: natuurlijke zijde, Lyocell, Modal, linnen, katoen. Dit betekent minder synthetische stoffen, maar ook minder chemische afwerkingen: mengsels van wol/kasjmier, zibeline-kasjmier (een glans die op de stof wordt aangebracht met distels en kleine golven creëert). Dit is een manier om eco-verantwoordelijkheid te benaderen via kwaliteit en niet via certificeringen of het vermijden van veredeling.