De Bijenkorf op de Carrièrebeurs: Teamleider Sales over werken bij een topwarenhuis

De Bijenkorf staat bekend als een icoon van stijl en luxe in de Nederlandse detailhandel. Met een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1870, heeft dit warenhuis zich ontwikkeld tot een bastion van high-end fashion, beauty, en lifestyle producten. Als belangrijke speler in de mode-industrie zet de Bijenkorf niet alleen trends, maar creëert het ook een unieke winkelervaring die klanten keer op keer weten te verrassen en te verleiden.

In maart neemt de Bijenkorf deel aan de Nationale Carrièrebeurs, een uitgelezen kans voor modeprofessionals en -liefhebbers om deel uit te maken van dit dynamische en inspirerende bedrijf. Geïnteresseerden kunnen het team van de Bijenkorf ontmoeten op stand 168, waar ze meer te weten kunnen komen over de carrièremogelijkheden en de bedrijfscultuur die de Bijenkorf als werkgever zo aantrekkelijk maakt.

Jerry Mora Romero, Teamleider Sales bij de Bijenkorf in Amsterdam, die zijn carrière als weekendhulp begon en binnen vier jaar doorgroeide naar een leidinggevende positie, deelt zijn ervaringen over het werken bij een van Nederlands meest gerenommeerde warenhuizen.

Hoe lang werk je nu bij de Bijenkorf, kun je iets vertellen over jouw rol, en waarom heb je ervoor gekozen om bij de Bijenkorf te gaan werken?

In februari 2020 ben ik als weekendhulp begonnen bij de Bijenkorf, nu inmiddels 4 jaar geleden. Ik studeerde toendertijd Business & Fashion Manager Retail, en ik was op zoek naar een nieuwe bijbaan die aansloot bij dezelfde wereld als mijn studie. Toen ik na moest denken over welk bedrijf ik in de wereld van retail in Nederland het meest inspirerend vond op het gebied van winkelconcept en klantbeleving, kon ik alleen nog maar aan de Bijenkorf denken en was de keuze al snel gemaakt. Ik was begonnen bij de Bijenkorf met de intentie om het als bijbaan te doen, maar kreeg al snel de ambitie om hier verdere carrière stappen te maken. In die vier jaar heb ik ook mooie stappen binnen de Bijenkorf kunnen maken en ben ik momenteel werkzaam als Teamleider Sales op de Cosmetica afdeling in Amsterdam. In mijn rol als Teamleider ben ik dan ook verantwoordelijk voor coaching op de vloer en het doorvertalen van de normen en waarden van de Bijenkorf in de service en klantbeleving op de afdeling.

Hoe verliep het sollicitatieproces voor jou?

Nadat ik had gesolliciteerd op werkenbijdebijenkorf.nl werd ik al snel uitgenodigd voor een 'speeddate’ sessie hoe het toendertijd heette. Dit vond op locatie in de winkel plaats en ik zat in een groep met andere sollicitanten die uit waren genodigd. Voor deze sessie moesten we een persoonlijk item meenemen dat ons in een notendop zou omschrijven, hier moest iedereen dus ook tijdens de sessie over vertellen. Het was een ontzettend interessante opdracht en iets wat ik nooit eerder als onderdeel van een sollicitatie heb ervaren. Hierna werd ik gekoppeld aan een afdeling om op gesprek te komen met de desbetreffende manager en kreeg ik al snel het goede nieuws dat ik was aangenomen!

Kun je de retailomgeving bij de Bijenkorf beschrijven en uitleggen wat de winkelervaring voor klanten uniek maakt? En hoe dragen het kenmerkende winkelconcept en design bij aan de algehele merkbeleving en klanttevredenheid?

De missie van de Bijenkorf is om het meest inspirerende, creatieve en duurzame warenhuis te zijn waar iedereen zich bijzonder kan voelen. Dit, samen de premium service die we bieden, staat centraal voor de manier van werken binnen de Bijenkorf. Je werkt dus echt in een retail omgeving waarin service en klantbeleving voorop staan in alles wat we doen, en dit creëert elke dag weer mooie momenten met onze klanten in de winkel.

Credits: Bijenkorf

Kun je enkele inzichten delen over de teamcultuur in de winkel van de Bijenkorf en de kernwaarden die het team drijven? Hoe ondersteunt het bedrijf samenwerking en creativiteit onder de medewerkers?

Sinds dag 1 dat ik bij de Bijenkorf ben begonnen heb ik me altijd erg welkom gevoeld en zijn alle collega’s om mij heen ontzettend behulpzaam geweest. Het is bij ons in de Bijenkorf dan ook heel belangrijk dat iedereen kan zijn wie hij of zij is en dat we altijd respect hebben voor de individu ongeacht je leeftijd, geslacht, geaardheid, religie, afkomst etc. We zetten ons ook sterk in om continu vernieuwend te blijven denken zodat we zo veel mogelijk mee blijven veranderen met de wereld om ons heen en met innovatieve en creatieve ideeën kunnen blijven komen. Hierin is het ook belangrijk dat we onze verantwoordelijkheden blijven nemen met betrekking tot onze werkzaamheden, zodat we samen met elkaar elke dag weer mogen bouwen aan dit mooie merk. Je werkt door de dag heen altijd wel samen met collega’s van andere afdelingen en werk je ook nauw samen met je team om mooie doelen met elkaar te behalen!

Wat maakt werken bij de Bijenkorf uniek in vergelijking met andere bedrijven in de mode-industrie?

Het werken met zoveel verschillende soorten mensen met verschillende achtergronden die op één plek samenkomen blijft toch een unieke werkomgeving. Dit verbreedt in mijn mening ook je horizon en leert je ook heel veel over de mens. Daarnaast werk je natuurlijk in een omgeving waarin je omringd bent met de mooiste merken en doe je hier ook ontzettend veel kennis over op en zijn er ook vaak leuke events, merk activaties en pop-ups.

Kun je een voorbeeld delen van een memorabele klanteninteractie of hoe je duurzame relaties met klanten hebt opgebouwd door jouw rol?

Er was ooit een mevrouw bij ons op de afdeling die voor het eerst een niche geur voor zichzelf wilde kopen. Ze was namelijk al gek op geuren maar had niet lang ervoor pas de wereld van niche geuren ontdekt. We hebben een hele leuke interactie gehad en sindsdien komt ze zo nu en dan weer bij ons op de afdeling langs zodat ik haar mee kan nemen in al het nieuwe dat we op dat moment op de afdeling hebben!

Hoe ondersteunt de Bijenkorf de professionele ontwikkeling en groei van zijn werknemers?

Vanaf het moment dat ik in de Bijenkorf begon merkte ik al duidelijk op dat je binnen de Bijenkorf alle mogelijkheden hebt om door te groeien binnen de ambities die je hebt. Als je laat zien dat je dit wilt, gaan de deuren zeker voor je open! Ik heb in de afgelopen vier jaar zelf ook leuke projecten mogen doen en mooie stappen kunnen maken binnen de Bijenkorf. Zo werd ik de Service Ambassadeur van mijn oude afdeling op de Herenmode, mocht ik in het feestseizoen van 2021 de inpakservice coördineren, ben ik in februari 2022 Teamleider Sales geworden van de Cosmetica afdeling en momenteel coördineer ik ook als Teamleider de SKIMS pop-up in ons filiaal.

Wat zijn enkele van de unieke voordelen en voorzieningen voor werknemers bij De Bijenkorf?

De Bijenkorf biedt verschillende voordelen en voorzieningen voor medewerkers. Zo hebben we een vitaliteitsbudget waar je bijvoorbeeld je sportschool of andere gezondheid gerelateerde dingen mee declareren. Ook kun je gebruik maken van GoodHabitz, een platform waarin je verschillende trainingen kunt vinden die je kunnen helpen met je persoonlijke ontwikkeling zoals bijvoorbeeld de training Lastige Gesprekken, Kritisch Denken en Mentale Kracht. Ook is de personeelskorting natuurlijk ook een heel fijn voordeel!

Credits: Bijenkorf

Op welke manier innoveert de Bijenkorf binnen de mode-industrie?

Dit begint bij de merken. De Bijenkorf voegt constant nieuwe merken toe aan het assortiment. Daarnaast staat de klantbeleving centraal in de winkel en hoe onze klanten op een bijzondere manier merken kunnen blijven ervaren is toch wel uniek bij de Bijenkorf. We hopen dat we iedereen zijn dag net iets meer bijzonder kunnen maken, door een bezoek aan de winkel te brengen.

Welk advies zou je geven aan mogelijke toekomstige collega’s die overwegen om bij de Bijenkorf te gaan werken?

Daag jezelf uit en laat jezelf onderdompelen in al het bijzonders wat de Bijenkorf te bieden heeft. Het is een hele leuke werkplek en geen dag is hetzelfde, dat maakt het voor mij inspirerend!