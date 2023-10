De eerste 90 merken die deelnemen aan de eerste editie van PREVIEW KIDS by CAST

Op maandag 8 januari 2024 vindt de eerste editie van PREVIEW KIDS plaats bij CAST in Nieuwegein. De eerste 90 merken hebben zich al aangemeld. Ben jij benieuwd naar de voorlopige merkenlijst?

Kids Fashion Trade Show

Het evenement kenmerkt zich door zijn eenvoudige opzet. Merken presenteren zich allemaal op dezelfde manier, waarbij er geen onderscheid op basis van marketingbudgetten gemaakt kan worden, maar juist de focus op het product centraal staat. Hierdoor worden inkopers gestimuleerd om tijdens het oriënteren en inkopen écht goed naar de producten te kijken.

Tevens hanteert de organisatie als standaardbeleid dat alleen inkopers welkom zijn gedurende de dag. Hierdoor blijft het contact tussen leverancier en klant centraal staan. Kortom, een sterk collectief waarbij de kindermodebranche op één plek samenkomt.

De editie vindt plaats op maandag 8 januari 2024, van 9 tot 17 uur.

De merken die voorlopig deelnemen

Abel & Lula, Andanines, Anthony Morato, AO76, Arsene et les Pipelettes, Ballin, Beberlis, Bergstein Footwear, BESS, Black Bananas, Blundstone Footwear, Cars Jeans, CeLaVi, Chewies & more, CKS, Compania Fantastica, Cos I Said So, Creamie, Cruyff Junior Footwear, Daily Seven, Diesel, DSQUARED2, DuckyBeau, EMC, Ewers, Falcotto Footwear, Feetje, Fixoni, Freedom Moses Footwear, Giga Shoes, Guess, Gymp, House of artists, Hot Potatoes Footwear, Hublot Mode Marine, Hugo, Hound, Iceberg, Igor Footwear, Indian Blue Jeans, Jochie & Freaks Footwear, Jubel, KIE stone, Kiezeltje, Kipling, Kocca girl, KWAY, Levi's, Levv, Little Levv, Li&Me, LTB jeans, Lucky No7, Lyle & Scott, Malelions, Maximo, Mayoral, Messi, Mini Rebels, Minymo, Monnalisa, Naturino Footwear, Nifty, Olang, Parajumpers, Pinko, Pippi, Quapi, RADICAL, Raizzed, Rellix, Replay Kids Footwear, Retour denim de luxe, Shoesme Footwear, Sofie Schnoor, Someone, Skechers, Sturdy, Sun68 Footwear, Timberland Footwear, Topitm, Twinset, Vega Basics, Vingino Footwear, Vingino, Vinrose, Zebra, Zecchino d'Oro, Zippy, Z8, 4PRESIDENT