De fashion voorjaarskalender 2025 van Trademart

Op zoek naar leveranciers van de hipste kleding, accessoires en andere mode-items om in te kopen en door te verkopen in jouw winkel of webshop? Dan ben je bij Trademart aan het juiste adres. Als grootste B2B-inkoopcentrum van Europa verbindt Trademart in Brussel retail professionals met meer dan 1500 merken.

We geven je alvast een overzicht van alle Trademart fashion events die je zeker niet mag missen!

Noteer ze snel in je agenda en wees welkom bij Trademart!

1. Sneak Peek Fashion – 13/1

Trademart lanceert een gloednieuw event op maandag 13 januari 2025 dat fashion retailers samenbrengt op één bruisende locatie. Dit evenement biedt modewinkels, concept stores, en accessoires- en schoenenwinkels een unieke kans om in een inspirerende setting nieuwe collecties te ontdekken en connecties te maken. fashionunited.com/events/sneak-peek-fashion

2. Trademart Retail Happening - 27/1

Op 27 januari vindt hét event van Trademart plaats. Tijdens de Trademart Retail Happening zijn ALLE departementen geopend. Er valt een heleboel te beleven! Extra bonus: volg de gratis lezing van Jasper Van Laethem, expert in e-mailmarketing en CRM. Zo ontdek je hoe je met slimme e-mailstrategieën jouw zaak relevant houdt en verder laat groeien. fashionunited.com/events/trade-mart-Brussels

3. Sneak Peek Bodywear – 26 & 27/1

Op zondag 26 en maandag 27 januari 2025 zet Trademart bodywear merken in de spotlight. Als bodywear retailer krijgt meteen toegang tot zowel vaste als gastexposanten, wat je een compleet en divers aanbod biedt aan lingerie, ondergoed, nachtkleding, strandkleding en thuiskleding. fashionunited.com/events/sneak-peek-bodywear

4. Fashion & Accessories Happening – 26 & 27/1

Ontdek de nieuwe lente- en zomercollecties '25 in kleding, accessoires, fantasiejuwelen, schoenen en nog veel meer in het cash & carry departement fashion & accessories &go. fashionunited.com/events/trade-mart-Brussels

5. Comfort Shoes Day – 27/1

Een dag in teken van schoenen die niet alleen mooi zijn, maar ook heerlijk zitten. Ontdek de nieuwste trends en ervaar de samenhang van comfort en stijl. Geef je nieuwe collectie een prachtige upgrade en mis dit event niet! fashionunited.com/events/comfort-shoes-day

6. Kids Fashion Day – 27/1 & 23/6

Meer dan 100 merken stellen hun nieuwste collecties '25 in kinderkleding voor. Kom langs tijdens de editie in januari voor de wintercollecties en in juni voor de zomercollecties. fashionunited.com/events/kids-fashion

7. Shoes & Bags Open Days – 16 & 17/2

Kom langs en laat je inspireren door Trademart’s permanente en pop-up merken en exposanten. Je ontdekt tijdens deze dag maar liefst 600 merken! fashionunited.com/events/shoes-bags-open-days

8. Fashion & Accessories Open Days in februari, maart, april en mei

Het cash & carry departement fashion & accessories &go is permanent geopend van maandag t.e.m. vrijdag, telkens van 10u tot 17u. Eén keer in de maand staan alle merken ook voor je klaar op zondag. Kom zeker langs om ook dan de laatste nieuwigheden in te kopen. fashionunited.com/events/fashion-accessories-happening

Ontdek ook de B2B Pop-up Store accessories & gifts

Naast de bovenstaande redenen om Trademart te bezoeken, hebben we nu ook een nieuwe en tijdelijke Pop-up Store. Hier ontdek je een selectie van unieke merken en producten binnen jewelry, fashion & men accessories, health & beauty producten, gifts & stationary. Open op maandag, dinsdag & donderdag.

Trademart bezoeken

Trademart is vlot bereikbaar aan de rand van Brussel, in nabijheid van op- en afritten. Toegang tot Trademart is gratis voor professionals die actief zijn in onze inkoopsectoren.

