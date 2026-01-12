De mooiste merken tijdens Modefabriek winter 2026

De wintereditie van Modefabriek komt eraan, en dat betekent twee dagen vol mode, inspiratie en ontmoetingen. Bezoekers kunnen een inspirerende mix van nieuwe én vertrouwde namen verwachten, zoals bijvoorbeeld Club L’avenir, AMAYA Amsterdam, Sofie Schnoor, Knit-ted, Refined Department, Second Female, Aimée the Label en ALOHAS.

Van tijdloze essentials tot uitgesproken silhouetten, de komende editie draait om de mooiste materialen, verrassende details en collecties vol karakter. Van dagelijkse looks tot statement pieces, van sportswear tot outerwear, op Modefabriek vind je alles wat mode te bieden heeft. Deze editie vind je er onder andere Bruuns Bazaar, Neo Noir, 2NDDAY, Gustav, Harper & Yve, INDI&COLD, Minus, ELEH, No Man’s Land, NOUS SOMMES LABELS, avec ēlan, Aaiko, DYO, Fabienne Chapot en Deblon Sports. Merken die staan voor kwaliteit, stijl en karakter, elk met hun eigen verhaal en visie. De volledige brandlist met alle deelnemende merken vind je op de website van Modefabriek.

Credits: Modefabriek

Modefabriek keert deze maand terug naar EXPO Greater Amsterdam, waar ze precies een jaar geleden een geweldige editie hebben neergezet. Het is dé plek waar merken, retailers en fashion professionals elkaar ontmoeten, inspiratie delen en nieuwe samenwerkingen aangaan. Naast de vele merken biedt Modefabriek ook een rijk inhoudelijk programma vol TALKS, trendpresentaties, specials, en inspirerende ontmoetingen. Deze keer vind je er onder andere een American Book Center, Big Bag Shop, een Expo met jonge ontwerpers, knits and notes waar je leert haken, een community tables met meerdere fashion shows en Karin Swerink & Jan Agelink delen hun ‘favourites’.

Kaarten voor Modefabriek haal je hier.

Modefabriek 18 + 19 januari 2026