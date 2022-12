De toekomst is het doel: De Green Fashion Beurs INNATEX en duurzaamheid als businessmodel

Green fashion is niet alleen klimaat- en milieuvriendelijk, solidair, sociaal en divers, maar is ook de toekomst. Onder het motto "One Goal - Endless Styles", vindt van 21 t/m 23 januari 2023 alweer de 51e internationale vakbeurs voor duurzaam textiel plaats. In een interview spreekt beursdirecteur Alexander Hitzel over duurzaamheid als een toekomstgericht businessmodel, evenals over nieuwe allianties en trends.

Meneer Hitzel, wat kunnen bezoekers verwachten op de INNATEX, die van 21 tot en met 23 januari 2023 alweer voor de 51e keer wordt georganiseerd?

"Hoewel de inschrijving nog steeds loopt, hebben zich nu al ruim 200 duurzame merken aangemeld voor de beursdagen van zaterdag tot en met maandag. Dit betekent dat we eindelijk bijna terug zijn op het niveau van voor de pandemie. Bezoekers kunnen zich verheugen op een grote verscheidenheid aan duurzame modeartikelen, van dames-, heren- en kinderkleding tot schoenen en accessoires van zowel natuurtextielklassiekers als nieuwe merken. Op de INNATEX kunnen inkopers de laatste trends en de nieuwste ontwerpen voor hun eigen assortiment ontdekken, een onvergelijkbare verscheidenheid aan collecties en artikelen van verschillende leveranciers met elkaar vergelijken en netwerken. Last but not least staat de INNATEX ook voor gefundeerde expertise op het gebied van duurzaamheid.”

Hoe profiteren bezoekers precies van deze duurzaamheidsexpertise?

"Met deze wintereditie van de INNATEX richten we ons op green fashion als businessmodel met nieuwe partners en formats. Wij werken momenteel samen met de Duitse branchevereniging HDE aan een aanpak voor conventionele winkeliers voor wie duurzame mode een spannende aanvulling is op hun portfolio. Een businesspanel zal de detailhandel voorzien van inzichten en harde feiten. Duurzaamheidsprojecten zijn pas echt duurzaam als ze ook als businessmodel functioneren. Bovendien zal onze beschermheer, de IVN (Internationale Vereniging van de Natuurlijke Textielindustrie), opnieuw zijn expertise ter plaatse aanbieden en onder meer informatie verstrekken over de invoering van de nieuwe Duitse wetgeving met betrekking tot de toeleveringsketen."

Concreet, welke trends ziet u?

"We zien steeds meer nieuwe, innovatieve collecties met materialen als appelleer, ananasvezels of producten van koffieresidu. Maar ook de vraag naar de gevestigde natuurvezels neemt toe. Hier komt de expertise van de IVN weer om de hoek kijken: Waar moet ik op letten, wat moet ik communiceren en hoe? Dan loopt ook nog de aanvraag voor ons financieringsprogramma "DesignDiscoveries". Met dit programma bieden we duurzame nieuwkomers een bijzonder platform en inkopers de kans om innovatieve en nieuwe labels te ontdekken. Op onze beurs ontmoeten de traditionele merken en pioniers van eco- en fair fashion jonge, modieuze labels. Dus One Goal, Endless Styles!"

INNATEX | Internationale vakbeurs voor duurzaam textiel

INNATEX is 's werelds enige internationale vakbeurs voor duurzaam textiel die naast de klassieke kledingsector ook een verkoop- en communicatieplatform biedt voor tal van andere textielproductgroepen, zoals accessoires, schoenen, thuistextiel, stoffen en speelgoed. De vakbeurs wordt sinds 1997 twee keer per jaar georganiseerd (zomer/winter) in Hofheim-Wallau bij Frankfurt am Main. Sinds de herfst van 2014 wordt het portfolio van beursorganisator MUVEO GmbH aangevuld met de showrooms in Bern (Zwitserland).