De ultieme denimbestemming: 17e editie van Bangladesh Denim Expo in november 2024

De BANGLADESH DENIM EXPO is een internationale denimbeurs die twee keer per jaar plaatsvindt in Dhaka - Bangladesh en wordt georganiseerd door Bangladesh Apparel Exchange. Het dient als platform om de dynamische denimindustrie van Bangladesh onder de aandacht te brengen en de belangrijkste belanghebbenden in de wereldwijde denimsector te verenigen.

Bezoekers van de Bangladesh Denim Expo krijgen de kans om een breed scala aan producten te bekijken, van grondstoffen tot stijlvolle afgewerkte producten. De beurs vestigt de aandacht op de talenten van lokale ambachtslieden en de geavanceerde technologieën die de denimindustrie vooruit stuwen.

Een belangrijk kenmerk van de Bangladesh Denim Expo is de focus op innovatie en duurzaamheid. Exposanten presenteren milieuvriendelijke denimproducten en duurzame productiemethodes, waarmee de toewijding van de industrie aan verantwoordelijkheid voor het milieu wordt benadrukt.

De Bangladesh Denim Expo laat niet alleen denim zien, maar biedt ook waardevolle mogelijkheden voor netwerken en samenwerking. Professionals uit de sector kunnen contacten leggen met potentiële partners, leveranciers en klanten, nieuwe relaties bevorderen en zakelijke expansie stimuleren.

Bangladesh heeft zich ontpopt als de snelst groeiende exporteur van denimproducten, met een denimverkoop die jaarlijks met ongeveer 25% toeneemt in zowel de EU-landen als de VS. Het land is ook de op één na grootste exporteur van kleding. Naarmate de denimindustrie zich ontwikkelt, blijft de Bangladesh Denim Expo vooroplopen in innovatie en vorm geven aan de toekomst van denim. Door een brug te slaan tussen traditie en moderniteit baant de expo de weg voor een duurzame en dynamische denimindustrie.

De 17e editie van de Bangladesh Denim Expo vindt plaats op 4 en 5 november 2024 in Hall-4, International Convention City, Bashundhara (ICCB) in Dhaka, Bangladesh. Dit tweedaagse evenement biedt onder andere paneldiscussies, trendseminars en tentoonstellingen.

Oprichter en CEO van Bangladesh Denim Expo Mostafiz Uddin zei: "We moeten samenkomen en als drijvende kracht fungeren voor de mode-industrie die duurzamer en inclusiever is, om zo een betere toekomst voor de volgende generaties te garanderen."

Ga voor meer informatie over Bangladesh Denim Expo naar www.bangladeshdenimexpo.com