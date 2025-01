De veranderingen in het beurslandschap in het Verenigd Koninkrijk: Scoop, Source en Spring Fair

Het beursseizoen is in volle gang en daarmee ook de herstructurering van het evenementenlandschap in het Verenigd Koninkrijk. Nu Pure London onder de vleugels valt van zijn in Birmingham gevestigde zusterbeurs Spring Fair, Just Around the Corner (JATC) ophoudt te bestaan en zowel Scoop als Source op het punt staan nieuwe locaties te vinden, blijft het schema van Hyve Group dynamisch en sluit het aan bij een branche die ook volop in beweging is.

Dit is wat je moet weten over de drie komende beurzen van Hyve: Scoop, Source Fashion en Spring Fair.

Scoop

Scoop International, Feb 2024 edition. Credits: Scoop International.

In vergelijking met haar zusterbeurzen presenteert Scoop zich meer als een showroomevenement, waarbij ze prat gaat op haar zorgvuldig samengestelde line-up van zowel opkomende internationale ontwerpers als opmerkelijke lifestylemerken. Dit jaar volgt de beurs, die bekend staat om haar eigenzinnige thema's, het concept 'A Celebration of Artistic Trailblazers', een weerspiegeling van haar intentie om individuen die cultuur vormgeven en gesprekken aanwakkeren op de agenda te zetten.

Bezoekers kunnen een evenement verwachten waarin iconische beelden en texturen uit de wereld van kunst en cultuur worden gecombineerd met die van mode, waarmee wordt weergegeven waar Scoop voor staat - het samengaan van kunst en mode. Dit is de visie van de oprichter en directeur van de beurs, Karen Radley, die zei dat ze “het geweldig vond om weer een showcase samen te stellen van nieuwe en opkomende ontwerpers van wie ik denk dat ze een belangrijke impact zullen hebben op de Britse markt”.

Radley zegt: “Bij Scoop ligt onze passie in het ontdekken en presenteren van ontwerpers op een elegante, zorgvuldig samengestelde manier aan een hoog kaliber invloedrijke kopers. Scoop is meer dan alleen een beurs - het is een meeslepende ervaring vol visionaire ontwerpers en smaakmakers, gemaakt om te inspireren en te verbinden.

Goed om te weten Data: 9 tot en met 11 februari

9 tot en met 11 februari Locatie: Olympia West, Kensington

Olympia West, Kensington Categorieën: Womenswear, Accessories, Demi-fine Jewellery, Homeware, Scent-care

Womenswear, Accessories, Demi-fine Jewellery, Homeware, Scent-care Verwachte inkopers: Bij eerdere edities waren er inkopers aanwezig van John Lewis, Harvey Nichols, Browns en Galeries Lafayette. De verhouding tussen lokale en internationale bezoekers is de afgelopen jaren steeds evenwichtiger geworden, waarbij retailers uit Zuid-Afrika, de VS en Japan een groot deel van het wereldwijde deel voor hun rekening namen.

Bij eerdere edities waren er inkopers aanwezig van John Lewis, Harvey Nichols, Browns en Galeries Lafayette. De verhouding tussen lokale en internationale bezoekers is de afgelopen jaren steeds evenwichtiger geworden, waarbij retailers uit Zuid-Afrika, de VS en Japan een groot deel van het wereldwijde deel voor hun rekening namen. Nieuwe elementen: Vorig jaar werd homeware geïntroduceerd als een nieuwe categorie, en de verwachting is dat deze categorie in de komende editie zal worden uitgebreid.

Vorig jaar werd homeware geïntroduceerd als een nieuwe categorie, en de verwachting is dat deze categorie in de komende editie zal worden uitgebreid. Bekende standhouders: Scoop-klanten Dream Catchers, Dr. Denim, Mou, Frnch, Cocoa Cashmere en Eribe zijn onder andere teruggekeerd naar de beurs. Andere nieuwe namen op de lijst zijn Beatriz Furest, Brenda Knight, Orelia, ArtLove, Love Letter en Alix the Label. Nobody's Child, Alohas en My Tiny Big Sister zullen ook exposeren.

Vanaf juli 2025 vindt Scoop plaats in de National Hall in Olympia.

Source Fashion

Source Fashion, July 2024. Credits: Hyve Group.

Source Fashion, pas gelanceerd in februari 2023, is de nieuwere beurs op de Hyve-agenda, maar is merkbaar tot bloei gekomen door de toegenomen vraag vanuit de zich ontwikkelende industrie die het bedient. Zozeer zelfs, dat de beurs haar opwaartse trend heeft voortgezet met een toename van 65 procent in bezoekers van jaar tot jaar sinds de oprichting.

Het evenement richt zich op de kledingproductiesector en stelt bezoekers in staat om in contact te komen met gecontroleerde fabrikanten en ambachtslieden in een poging om “de creatie van verantwoord gemaakte producten te stimuleren”. Dit betekent dat zowel kleine kledingbedrijven als internationale merken aanwezig zijn, waardoor er een gelijk speelveld ontstaat voor exposanten.

Er zijn een aantal veranderingen op de komende editie, waaronder een nieuwe, grotere locatie en een aangepaste plattegrond. De categorie Source Luxury zal ook in omvang blijven groeien en zal nu naast de nieuw toegevoegde categorieën staan: Schoenen en Leder. Verder zal er extra nadruk worden gelegd op Britse makers en fabrikanten.

Goed om te weten Data: 18 tot en met 20 februari, een nieuwe midweekdatum voor het evenement, in lijn met een oproep van bezoekers.

18 tot en met 20 februari, een nieuwe midweekdatum voor het evenement, in lijn met een oproep van bezoekers. Locatie: Olympia London

Olympia London Categorieën: In tegenstelling tot eerdere edities, die per land waren georganiseerd, zal deze editie per productcategorie worden samengesteld, met damesmode, herenmode, schoenen, accessoires, bronluxe en technologie & diensten.

In tegenstelling tot eerdere edities, die per land waren georganiseerd, zal deze editie per productcategorie worden samengesteld, met damesmode, herenmode, schoenen, accessoires, bronluxe en technologie & diensten. Verwachte inkopers: Merken die zijn ingeschreven om deel te nemen zijn onder andere Asos, Boohoo, Flannels, Frasers Group, Marks & Spencer, John Lewis, Next, Primark en Barbour.

Merken die zijn ingeschreven om deel te nemen zijn onder andere Asos, Boohoo, Flannels, Frasers Group, Marks & Spencer, John Lewis, Next, Primark en Barbour. Nieuwe elementen: Source Debates, een discussieplatform onder leiding van prominenten uit de sector, en de divisies Footwear en Leather.

Source Debates, een discussieplatform onder leiding van prominenten uit de sector, en de divisies Footwear en Leather. Sprekers: Tot de belangrijkste sprekers behoren Nobody's Child-oprichter Andrew Xeni, die spreekt over transparantie; AllSaints-oprichter Stuart Trevor, over de geschiedenis van het merk; en Global Village-oprichter Safia Minney, die een panel zal leiden dat regeneratieve bedrijfsmodellen bespreekt. Deze sessies worden aangevuld met sprekers van John Lewis, Vivo Footwear, Pepsi Co, Kingfisher en meer.

Tot de belangrijkste sprekers behoren Nobody's Child-oprichter Andrew Xeni, die spreekt over transparantie; AllSaints-oprichter Stuart Trevor, over de geschiedenis van het merk; en Global Village-oprichter Safia Minney, die een panel zal leiden dat regeneratieve bedrijfsmodellen bespreekt. Deze sessies worden aangevuld met sprekers van John Lewis, Vivo Footwear, Pepsi Co, Kingfisher en meer. Bekende standhouders: Op de exposantenlijst, die afkomstig is uit 20 landen, staan onder andere The Natural Fibre Company, Circular Inc, Anezay, Dee Kay Knitwear, Global Leic, Modern Star Silk, Tex Fasteners, Coton Code Garments, WonderRaw en Ion Tekstil.

Spring Fair

Image from a former Pure London catwalk show. Credits: Hyve Group.

Spring Fair, ooit een evenement dat zich voornamelijk richtte op cadeauartikelen en huishoudelijke artikelen, breidt zijn horizon voor de komende editie uit door wat ooit het zusterevenement Pure was op te slokken. De voorheen in Londen gevestigde beurs - die korte tijd bekend stond als Pure x JATC, nadat het was gefuseerd met concurrent Just Around the Corner (JATC) - zal nu alleen nog bestaan naast Moda, waardoor de Moda x Pure divisie van Spring Fair ontstaat, waar mode centraal zal staan.

Deze “strategische heroriëntatie” is bedoeld om de positie van Spring Fair als bestemming voor de modesector te versterken en tegemoet te komen aan het verlangen naar een meer geïntegreerde inkoopruimte voor retailers, aldus de organisatoren. Hiermee “zorgen de organisatoren ervoor dat de erfenis van Pure wordt voortgezet, in een formaat dat beter aansluit bij de behoeften van de hedendaagse mode-industrie”.

Moda x Pure biedt nu drie dagelijkse catwalkpresentaties, met aandacht voor de belangrijkste trends en collecties, samengesteld door Cult of Fashion. Er zullen ook paneldiscussies plaatsvinden op het podium, waarbij bezoekers retailinzichten krijgen aangeboden door een selectie van experts uit de branche. Daarnaast zal het Moda x Pure Fashion Café aanwezig zijn als koffiebar en als inspiratie voor pop-up activiteiten die inkopers en winkeliers in hun eigen winkels kunnen naspelen.

Deze editie markeert de 75e verjaardag van Spring Fair en wordt daarmee de “grootste tot nu toe”, aldus Hyve. De formule is bedoeld om detailhandelaren aan te moedigen de productdiversificatie te gebruiken om zich te onderscheiden en concurrerend te blijven. Het zal ook de eerste editie zijn met een Licensing Lab, in samenwerking met Fabacus en Licensing International, gewijd aan het stimuleren van groei en samenwerking tussen de Britse licentie-industrie.

Goed om te weten Data: 2 tot en met 5 februari

2 tot en met 5 februari Locatie: NEC Birmingham

NEC Birmingham Categorieën: Naast de Gifting-sectie, met onder andere Gift, Beauty & Wellbeing, Kids, Toys en Party & Celebrations, heeft Spring Fair ook de categorieën Home en Living en Moda x Pure Clothing & Footwear, Fashion Accessories en Jewellery & Watch.

Naast de Gifting-sectie, met onder andere Gift, Beauty & Wellbeing, Kids, Toys en Party & Celebrations, heeft Spring Fair ook de categorieën Home en Living en Moda x Pure Clothing & Footwear, Fashion Accessories en Jewellery & Watch. Verwachte inkopers: Spring Fair heeft op de vorige editie 38.000 bezoekers geteld en verwacht hetzelfde voor de komende editie.

Spring Fair heeft op de vorige editie 38.000 bezoekers geteld en verwacht hetzelfde voor de komende editie. Nieuwe elementen: Licensing Lab, een ruimte gewijd aan het versterken van de Britse licentie-industrie; Greetings, Party & Celebration bestemmingen; en de Moda x Pure Fashion bestemming.

Licensing Lab, een ruimte gewijd aan het versterken van de Britse licentie-industrie; Greetings, Party & Celebration bestemmingen; en de Moda x Pure Fashion bestemming. Sprekers/speciale evenementen: Sprekers zijn onder andere Nobody's Child-oprichter Andrew Xeni, ontwerper Jeff Banks en Small Business Sunday-bedenker Theo Paphitis. De Moda x Pure catwalk presenteert dagelijks drie catwalks met looks van deelnemende merken.

Sprekers zijn onder andere Nobody's Child-oprichter Andrew Xeni, ontwerper Jeff Banks en Small Business Sunday-bedenker Theo Paphitis. De Moda x Pure catwalk presenteert dagelijks drie catwalks met looks van deelnemende merken. Bekende standhouders: Op de beurs zullen meer dan 1.200 exposanten aanwezig zijn, waarvan 400 nieuw zijn voor het evenement. Modemerken die dit seizoen op het programma staan zijn onder andere Goose Island, Suzie Blue, Lunar, Jessica Graaf, Lighthouse Clothing en Miss Milly, Nova of London en AX Paris.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling naar het Nederlands door Caitlyn Terra.