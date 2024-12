Van Milaan tot München: Een gids voor de modebeurzen van FW25/26

In een constant veranderende mode-industrie moeten ook beursformaten evolueren of zichzelf zelfs opnieuw uitvinden om niet achterop te raken. Terwijl digitalisering veel processen versnelt en bezoekersaantallen in sommige gevallen dalen, zijn veel retailers en merken nog steeds geïnteresseerd in het uitwisselen van ideeën en het ervaren of presenteren van producten op locatie.

Hier vindt u een overzicht van Europese modebeurzen die u op uw lijstje moet hebben staan voor het komende inkoopseizoen in januari en februari, en wat er in hun respectievelijke opzet is veranderd.

Preview Men

De Nederlandse Preview-beurzen – Men, Women en Kids – zijn nog relatief nieuw op de kalender. Gelanceerd in 2020, is wat begon als een evenement gericht op herenmode nu uitgegroeid tot een divers scala aan beurzen. De organisator Cast bereidt zich nu voor op de achtste editie van het herenmode-format. Preview Men is ook het evenement dat het Nederlandse beurzenseizoen aftrapt.

Ontworpen vanuit het uitgangspunt dat het product en de collecties voor zichzelf moeten spreken, zijn de stands vrij eenvoudig gehouden en heeft het evenement zelf geen overladen programma met dj's. Er is ook geen lezingenprogramma.

Cast gelooft in een "redelijk betaalbaar evenement", aldus Marijn Verschure, algemeen directeur van Cast. "We krijgen heel vaak de feedback dat de focus op het product een grote opluchting is. We benadrukken aan iedereen die betrokken is bij het evenement dat het draait om de mensen die komen en de exposanten die er zijn. Zij moeten ontzorgd worden en zich kunnen concentreren op inkopen en verkopen."

De beurs, gevestigd in Nieuwegein bij Utrecht, wordt voor het komende seizoen verder uitgebreid. Een oppervlakte van ongeveer 300 vierkante meter wordt momenteel gerenoveerd om ruimte te bieden aan meer dan 50 extra merken.

Preview Men: Vakgebieden: Herenmode, Schoenen

Herenmode, Schoenen Segmenten: Klassiek, Casual, Sport- en Outerwear, Denim

Klassiek, Casual, Sport- en Outerwear, Denim Merken: Olymp, Björn Borg, Dickies, J. Lindeberg, Peak Performance, Daniele Fiesoli, Woolrich, Wood Wood, Pierre Cardin, Save the Duck

Olymp, Björn Borg, Dickies, J. Lindeberg, Peak Performance, Daniele Fiesoli, Woolrich, Wood Wood, Pierre Cardin, Save the Duck Inkoop: Wehkamp, Bomont, Omoda, van Tilburg

Wehkamp, Bomont, Omoda, van Tilburg Bezoekers: 309 retailers zijn geregistreerd om te bezoeken. Aanmeldingen worden alleen per bedrijf geteld, niet per aantal medewerkers van een bedrijf dat zal bezoeken. Ongeveer 10 procent van de bezoekers komt van buiten Nederland.

309 retailers zijn geregistreerd om te bezoeken. Aanmeldingen worden alleen per bedrijf geteld, niet per aantal medewerkers van een bedrijf dat zal bezoeken. Ongeveer 10 procent van de bezoekers komt van buiten Nederland. Beursoppervlakte: 2.500 vierkante meter

2.500 vierkante meter Volgende datum: 6 januari 2025 (FW25)

6 januari 2025 (FW25) Locatie: Buizerdlaan 6, 3435 SB Nieuwegein, Nederland

Seek

De laatst overgebleven Berlijnse modebeurs Seek heeft een nieuw format ontwikkeld voor de komende editie. Onder het concept 'Seek Reception' vinden vanaf begin januari tot half februari diverse tijdelijke evenementen plaats voor zowel vakbezoekers als consumenten in een vijf verdiepingen tellend complex aan de Oranienstraße 25 in stadsdeel Kreuzberg.

Van 13 tot 21 januari zullen verschillende merken en agentschappen samenwerken en zich presenteren in een soort "gezamenlijk showroom", legt Marie-Luise Ahlers, show director bij Seek Exhibitions, uit. Seek zal dus niet als een traditionele beurs over twee tot drie dagen worden gehouden, omdat de organisatoren dit als "achterhaald" en "niet erg klantgericht" beschouwen. De merken en agentschappen krijgen de locatie ter beschikking, maar zijn vervolgens ook gezamenlijk verantwoordelijk voor het plannen van hun individuele orderdata, deadlines en evenementen. Bezoekers hebben nog steeds een ticket nodig voor toegang, waarmee ze vervolgens zonder afspraak de merken en agentschappen kunnen bezoeken.

"We doen er alles aan om hun tijd bij ons zo gemakkelijk, efficiënt en succesvol mogelijk te maken", aldus Ahlers. "We nodigen ons hele netwerk uit, benaderen en informeren retailers, hebben een duidelijke kalender in onze website geïntegreerd en hebben een nieuwe connect tool gelanceerd die inkopers de mogelijkheid geeft om super makkelijk en snel met exposanten in contact te komen."

Naast de periode van 13 tot 21 januari is er nog een tweede datum - tijdens de Berlin Fashion Week van 31 januari tot 4 februari - waarbij gasten alleen op uitnodiging worden toegelaten.

Over Seek: Vakgebieden: Herenmode, damesmode, kindermode, denim, schoenen, accessoires, beauty, geuren en sieraden

Herenmode, damesmode, kindermode, denim, schoenen, accessoires, beauty, geuren en sieraden Segmenten: Klassieke heren- en damesmode, streetwear, sportswear en casualwear, functionele kleding en outerwear, duurzame collecties

Klassieke heren- en damesmode, streetwear, sportswear en casualwear, functionele kleding en outerwear, duurzame collecties Merken: Oliver Spencer, Wax London, Wood Wood, Novesta, Schuhwerk Schwangau, Stepney Workers Club, Hestra, Sandqvist, Socksss, Goodies Sportive, Graine, Nudie Jeans, Parlez (Merken zijn vertegenwoordigd op verschillende tijdstippen)

Oliver Spencer, Wax London, Wood Wood, Novesta, Schuhwerk Schwangau, Stepney Workers Club, Hestra, Sandqvist, Socksss, Goodies Sportive, Graine, Nudie Jeans, Parlez (Merken zijn vertegenwoordigd op verschillende tijdstippen) Inkoop: N.v.t.

N.v.t. Bezoekers: De beurs communiceert geen bezoekersaantallen – de vorige editie in juli 2024 trok zo'n 4.000 bezoekers, waarvan 70 procent uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (DACH) kwam.

De beurs communiceert geen bezoekersaantallen – de vorige editie in juli 2024 trok zo'n 4.000 bezoekers, waarvan 70 procent uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (DACH) kwam. Beursoppervlakte: Vijf verdiepingen van elk ca. 600 vierkante meter

Vijf verdiepingen van elk ca. 600 vierkante meter Volgende datum: 13 tot 21 januari 2025

13 tot 21 januari 2025 Locatie: Oranienstraße 25, 10999 Berlijn, Duitsland

Pitti Uomo

Pitti Uomo 106 Credits: Pitti Immagine

Pitti Uomo in Florence is een van de belangrijkste modebeurzen voor herenmode en transformeert de hele stad tijdens de beursperiode tot een modecircus van evenementen. Het luidt de herenmode-seizoenen in januari en juni in en geeft vervolgens het stokje door aan de internationale modeweken.

Op de evenementlocatie Fortezza da Basso varieert het aanbod van opkomende designermerken tot sport- en lifestylelabels en klassieke herenmode. Daarnaast probeert beurzenorganisator Pitti Immagine het format constant verder te ontwikkelen met nieuwe projecten, zoals samenwerkingen met internationale beurzen die lokale merken meenemen; shows en presentaties van erkende en jonge gastontwerpers; en een eigentijdse en trendgerichte uitbreiding van het productaanbod. De merken en kleding leveranciers gebruiken het podium voor een internationaal publiek ook om naast hun huidige collectie nieuwe lijnen, samenwerkingen en andere specials te presenteren.

Ieder seizoen creëert Pitti Immagine een nieuw ontwerpconcept voor de beurs, dat via installaties en decoratieve elementen over de gehele locatie wordt verspreid. In januari staat Pitti Uomo in het teken van "vuur".

Over Pitti Uomo: Vakgebieden: Herenmode, Unisex, Schoenen en Accessoires

Herenmode, Unisex, Schoenen en Accessoires Segmenten: Klassiek, Casual, Sport en Outerwear, Lifestyle, Design

Klassiek, Casual, Sport en Outerwear, Lifestyle, Design Merken: Ongeveer 790 merken, waarvan 45 procent internationaal (jan 2025 / FW25) – Brunello Cucinelli, Jack Wolfskin, Ecoalf, Eton, Paul & Shark, Ellesse, G-Star Raw, Bikkembergs

Ongeveer 790 merken, waarvan 45 procent internationaal (jan 2025 / FW25) – Brunello Cucinelli, Jack Wolfskin, Ecoalf, Eton, Paul & Shark, Ellesse, G-Star Raw, Bikkembergs Inkoop: Lodenfrey (Duitsland) 10 Corso Como (Italië/Zuid-Korea), Bergdorf Goodman (VS), Dover Street Market (VK), Galeries Lafayette (Frankrijk), Peek & Cloppenburg (Duitsland), Smets (België/Luxemburg)

Lodenfrey (Duitsland) 10 Corso Como (Italië/Zuid-Korea), Bergdorf Goodman (VS), Dover Street Market (VK), Galeries Lafayette (Frankrijk), Peek & Cloppenburg (Duitsland), Smets (België/Luxemburg) Bezoekers: Meer dan 15.000 bezoekers, waaronder ongeveer 11.500 inkopers (juni 2024, SS25). 46 procent van de inkopers kwam uit het buitenland; Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Japan, Turkije, VS, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, België, Polen, Zuid-Korea, Rusland en China waren sterk vertegenwoordigd

Meer dan 15.000 bezoekers, waaronder ongeveer 11.500 inkopers (juni 2024, SS25). 46 procent van de inkopers kwam uit het buitenland; Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Japan, Turkije, VS, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, België, Polen, Zuid-Korea, Rusland en China waren sterk vertegenwoordigd Beursoppervlakte: 50.000 vierkante meter - normaal gesproken is de oppervlakte wat groter, maar een deel van het terrein wordt verbouwd

50.000 vierkante meter - normaal gesproken is de oppervlakte wat groter, maar een deel van het terrein wordt verbouwd Volgende datum: 14 tot 17 januari 2025 (FW25),

14 tot 17 januari 2025 (FW25), Locatie: Fortezza da Basso, V.le Filippo Strozzi, 1, 50129 Florence, Italië

Who’s Next, Impact, Neonyt Paris & Bijorhca

Who's Next (Januari 2024) Crédits : FashionUnited.

Onder de overkoepelende titel Who’s Next brengt deze beurs eigenlijk verschillende professionele beurzen samen: Who’s Next zelf, evenals Impact, Neonyt Paris en Bijorhca. Ze worden allemaal beheerd door WSN, dat ernaar streeft twee keer per jaar ervaringsgerichte evenementen te organiseren.

In de afgelopen jaren heeft Who’s Next zichzelf succesvol opnieuw uitgevonden door een dynamische selectie te blijven bieden door middel van creatieve presentaties. De beurs, die drie dagen duurt (vergeleken met de voorgaande vier), heeft belangrijke spelers op het internationale toneel samengebracht, waaronder verschillende Chinese ontwerpers die hun creaties voor het eerst buiten de CHIC-modebeurs in Shanghai tentoonstellen, en "Fashion Label Brasil," ondersteund door ABEST (Braziliaanse Vereniging van Modeontwerpers) in 2023.

De najaarseditie 2024 van Who’s Next, gehouden in september, omvatte ook de lingeriebeurzen Curve Paris en Interfilière Paris. Samen brachten ze 1.200 merken, fabrikanten en partners naar het beursterrein Porte de Versailles.

Who’s Next: Vakgebieden: Damesmode, accessoires, beauty en lifestyle

Damesmode, accessoires, beauty en lifestyle Segmenten: Ready-to-Wear, tassen & lederwaren, schoenen, accessoires, sieraden (Bijorhca)

Ready-to-Wear, tassen & lederwaren, schoenen, accessoires, sieraden (Bijorhca) Merken: Er worden 1.000 merken verwacht voor de volgende editie van Who’s Next (150 voor Bijorhca)

Er worden 1.000 merken verwacht voor de volgende editie van Who’s Next (150 voor Bijorhca) Inkoop: 70 procent van de bezoekers

70 procent van de bezoekers Bezoekers: 40.000

40.000 Beursoppervlakte: 50.000 vierkante meter

50.000 vierkante meter Volgende datum: 18 tot 20 januari 2025 (AW25)

18 tot 20 januari 2025 (AW25) Locatie: Porte de Versailles, Parijs, Frankrijk

Preview Women

Nadat beursorganisator Cast in juli 2020 het eerste format van Preview lanceerde, volgde kort daarna een apart format voor damesmode, dat in januari voor de vijfde keer plaatsvindt in Nieuwegein bij Utrecht.

Net als bij de herenmode-editie ligt de focus ook hier op het product. Zo betaalbaar mogelijke beurskosten en het ontbreken van een evenementenprogramma moeten ervoor zorgen dat de collecties centraal staan.

Preview Women: Branches: Damesmode, Schoenen, Accessoires & Tassen

Damesmode, Schoenen, Accessoires & Tassen Segmenten: Denim, Accessoires

Denim, Accessoires Merken: Kings of Indigo, Kapten & Son, Pilgrim, Tiger of Sweden, Wrangler, Van Harper

Kings of Indigo, Kapten & Son, Pilgrim, Tiger of Sweden, Wrangler, Van Harper Inkoop: Wehkamp, Omoda, Van Tilburg, Bastiaansen Modestad, Bomont

Wehkamp, Omoda, Van Tilburg, Bastiaansen Modestad, Bomont Bezoekers: 350 retailers hebben zich geregistreerd. Aanmeldingen worden alleen per bedrijf geteld, niet per aantal medewerkers van een bedrijf dat zal bezoeken. Ongeveer 10 procent van de bezoekers komt van buiten Nederland.

350 retailers hebben zich geregistreerd. Aanmeldingen worden alleen per bedrijf geteld, niet per aantal medewerkers van een bedrijf dat zal bezoeken. Ongeveer 10 procent van de bezoekers komt van buiten Nederland. Beursoppervlakte: 2.800 vierkante meter

2.800 vierkante meter Volgende datum: 20 januari 2025 (FW25)

20 januari 2025 (FW25) Locatie: Buizerdlaan 6, 3435 SB Nieuwegein, Nederland

Supreme Women & Men (Düsseldorf)

Supreme Women & Men in Düsseldorf Credits: The Supreme Group

Supreme Women & Men vindt plaats onder de paraplu van Düsseldorf Fashion Days en trapt voor veel Duitse vertegenwoordigers het inkoopseizoen af. Het vindt plaats naast andere beurzen zoals de Fashn Rooms en de duurzaamheidsgeoriënteerde Neonyt. Ook de showrooms van kledingaanbieders, zoals de S.Oliver Group, het moederbedrijf van Joop, Holy Fashion Group en onafhankelijke merken zijn geopend voor afspraken, waardoor de hele stad vol zit met vertegenwoordigers uit de branche. Gelegen aan de Kaiserswerther Straße, is Supreme ook omringd door verschillende showrooms en niet ver van andere belangrijke hubs zoals showroomcentrum 'Halle 30'.

Duitse en internationale designermerken en agentschappen komen samen op Supreme om hun collecties voor het hoogwaardige tot exclusieve genre te presenteren. Lichtrijke ruimtes, open stands en een goed gecureerd gebied geven het format een showroomkarakter. Tijdens de laatste editie eind juli 2024 telde de beurs een toenemend aantal buitenlandse inkopers en distributeurs, onder meer uit de VS, Canada, Taiwan en Oekraïne. Maar ook steeds meer vertegenwoordigers uit Oostenrijk komen naar de vroege datum in Düsseldorf, naast die van München.

“Er is veel verloop in de retailstructuur, dus het voorspelde bezoekersaantal is constant,” verklaarde een woordvoerder van de Supreme Group. “We hebben de afgelopen twee seizoenen al meer ‘nieuwe inkopers’ kunnen registreren.” De organisatie verwacht in januari 2025 zo'n 450 merken.

Supreme Women & Men (Düsseldorf): Branches: Damesmode, herenmode, accessoires en schoenen

Damesmode, herenmode, accessoires en schoenen Segmenten: Designerlabels en high-end mode

Designerlabels en high-end mode Merken: 450 merken - Max Mara, Sassenbach, Frisson, Anna V Berg, Faust Colato en Stouls

450 merken - Max Mara, Sassenbach, Frisson, Anna V Berg, Faust Colato en Stouls Inkoop: Duitse en internationale inkopers “bestaande uit zelfstandige retailers, bekende ketens, warenhuizen en concerns”

Duitse en internationale inkopers “bestaande uit zelfstandige retailers, bekende ketens, warenhuizen en concerns” Bezoekers: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Australië, Canada, het Midden-Oosten, Oost-Europa, Rusland en de VS

Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Australië, Canada, het Midden-Oosten, Oost-Europa, Rusland en de VS Beursoppervlakte: Twee verdiepingen met een totale oppervlakte van 4.500 vierkante meter

Twee verdiepingen met een totale oppervlakte van 4.500 vierkante meter Volgende datum: 24 tot 27 januari 2025 (FW25)

24 tot 27 januari 2025 (FW25) Locatie: Kaiserswerther Straße 117 - 119, 40474 Düsseldorf, Duitsland

Fashn Rooms & Neonyt Düsseldorf

Fashn Rooms Credits: Igedo

Iets verder weg van de showroomdrukte aan de Kaiserswerther Straße, ligt de beurs Fashn Rooms op het evenemententerrein Areal Böhler in Meerbusch, tussen Düsseldorf en Neuss. Net als Supreme vindt de beurs plaats tijdens de Düsseldorf Fashion Days.

Fashn Rooms positioneert zich als een link naar de talrijke showrooms in Düsseldorf en biedt een merkenmix over segmenten zoals contemporary, designer en accessoires. Via haar “Showroom Concept” biedt beursorganisator Igedo exposanten een alternatief voor de vaak dure gehuurde merkenshowrooms. Het Spaanse merk Desigual zag bijvoorbeeld af van een eigen showroom in de Noordrijn-Westfaalse hoofdstad en vertrouwde tijdens het inkoopseizoen volledig op Fashn Rooms voor orderopname, zoals area manager Tanja Wiesent in juli uitlegde.

Sinds januari 2023 organiseert Igedo naast Fashn Rooms ook de op duurzaamheid gerichte modebeurs Neonyt, een licentie van Messe Frankfurt. Afgelopen juli vond deze plaats op een centralere locatie in Düsseldorf en was ook toegankelijk voor consumenten. Deze aanpak lijkt echter niet helemaal aan te slaan en dus vindt deze komende januari weer plaats onder hetzelfde dak als Fashn Rooms. Bovendien loopt Neonyt begin februari ook gelijktijdig met het Igedo-evenement Shoes Düsseldorf.

In januari duurt Fashn Rooms vier dagen - 24 tot 27 januari - in plaats van de gebruikelijke drie. Neonyt behoudt echter zijn driedaagse duur, zij het verspreid over twee aparte data - 25 tot 27 januari en 2 tot 4 februari (Shoes Düsseldorf).

Fashn Rooms / Neonyt Düsseldorf: Branches: Damesmode, Accessoires

Damesmode, Accessoires Segmenten: Contemporary, design, duurzame mode (Neonyt)

Contemporary, design, duurzame mode (Neonyt) Merken: N.v.t.

N.v.t. Inkoop: N.v.t.

N.v.t. Bezoekers: N.v.t.

N.v.t. Beursoppervlakte: N.v.t.

N.v.t. Volgende datum: 24 tot 27 januari 2025 (FW25), 25 tot 27 januari (Neonyt)

24 tot 27 januari 2025 (FW25), 25 tot 27 januari (Neonyt) Locatie: Kaltstahlhalle auf dem Areal Böhler, Böhlerstraße 1, 40667 Meerbusch, Duitsland

Modefabriek

Modefabriek oude locatie. Credits: Modefabriek

De Nederlandse beurs Modefabriek gooit het dit seizoen volledig over een andere boeg. De beurs is verhuisd van Amsterdam naar Vijfhuizen, en met deze nieuwe locatie heeft de organisatie ook de plattegrond gereorganiseerd. De opzet moet een "warenhuisgevoel" oproepen.

Wat niet is veranderd, is het uitgebreide lezingenprogramma dat Modefabriek organiseert. Een van de opvallende sprekers is trendvoorspeller Lidewij Edelkoort, maar bezoekers hebben een premium ticket nodig om deze lezing bij te wonen. Alle andere lezingen op het programma zijn gratis.

Het evenement zet ook de segmentatie van alleen damesmode voort, die enkele seizoenen geleden werd ingevoerd. In totaal zullen 375 merken uit het midden- tot hoge segment aanwezig zijn.

Modefabriek: Branches: Damesmode, Accessoires, Schoenen en Lifestyle

Damesmode, Accessoires, Schoenen en Lifestyle Segmenten: schoenen, accessoires, lifestyle, boetieklabels, duurzaam, contemporary damesmode

schoenen, accessoires, lifestyle, boetieklabels, duurzaam, contemporary damesmode Merken: Arman AX, Brax, Copenhagen Studios, Gang, Guess, S.Oliver, Lola Casademunt, JJXX

Arman AX, Brax, Copenhagen Studios, Gang, Guess, S.Oliver, Lola Casademunt, JJXX Inkoop: De Bijenkorf, Peek & Cloppenburg, Inno, La Bottega, Wehkamp, Delete, Bastiaansen Modestad, Butik Alkmaar, Tally-Ho, Braun, Engelhorn

De Bijenkorf, Peek & Cloppenburg, Inno, La Bottega, Wehkamp, Delete, Bastiaansen Modestad, Butik Alkmaar, Tally-Ho, Braun, Engelhorn Bezoekers: Bezoekers uit 27 verschillende landen, 74 procent komt uit Nederland. Van de internationale bezoekers is 56 procent Duits en 26 procent Belgisch

Bezoekers uit 27 verschillende landen, 74 procent komt uit Nederland. Van de internationale bezoekers is 56 procent Duits en 26 procent Belgisch Beursoppervlakte: 24.000 vierkante meter

24.000 vierkante meter Volgende datum: 26 tot 27 januari 2025 (FW25)

26 tot 27 januari 2025 (FW25) Locatie: Expo Greater Amsterdam, Stelling 1, 2141SB Vijfhuizen

CIFF

CIFF City. Credits: CIFF

Als hoeksteen van de Noord-Europese mode-industrie sinds 1993, is de Copenhagen Fashion Fair (CIFF) toegewijd aan het promoten van ontdekking en innovatie in de mode. Het format richt zich op een zorgvuldig samengestelde selectie van merken, variërend van dameskleding tot herenkleding en kindermode, en brengt mainstream, duurzame, trendgedreven en urban labels samen.

Gedurende de drie dagen biedt CIFF een volledig programma met merkpresentaties, interactieve installaties, retailintegraties, evenementen tijdens de beurs en live optredens. In de zogenaamde 'CIFF City', die voor het eerst in augustus werd gelanceerd, komen bezoekers en exposanten tussen de stands samen bij pop-ups, cafés en andere ontmoetingspunten. Met name 'Neudeutsch' trok bezoekers met ongeveer 40 Duitse merken uit de mode-, lifestyle- en beautysector. Het showcase-format keert in januari terug met nieuwe en oude merken.

Een ander concept is dat van 'CIFF Village', dat merken een showroomruimte biedt op de bovenverdiepingen van ongeveer 20.000 vierkante meter, die ze het hele jaar door kunnen gebruiken en ook tijdens de beurs toegankelijk is voor bezoekers.

Voor de aankomende CIFF 64 is de datum van de beurs aangepast aan de modekalender, zodat dinsdag nu de officiële openingsdag is, terwijl vrijdag niet langer in het schema voorkomt. In deze opzet heeft CIFF ook haar samenwerking met Copenhagen Fashion Week versterkt. Daarom zullen er op 28 januari van 9.00 tot 12.00 uur geen modeshows plaatsvinden. In plaats daarvan opent CIFF haar deuren voor "Deense en internationale mode-insiders".

"Door de openingsdag te verplaatsen naar dinsdag en nauwer samen te werken met CPHFW, kunnen we een meer samenhangende en waardevolle ervaring creëren voor zowel exposanten als gasten", zei Sofie Dolva, directeur van CIFF. "Dit geeft onze merken een optimaal platform waar hun collecties maximale aandacht krijgen en onze gasten hun tijd in Kopenhagen optimaal kunnen benutten."

CIFF: Vakgebieden: Herenkleding, Dameskleding, Schoenen. Accessoires, Lifestyle, Beauty en Kinderkleding

Herenkleding, Dameskleding, Schoenen. Accessoires, Lifestyle, Beauty en Kinderkleding Segmenten: Contemporary, Premium & Classic Apparel, Sport- en bovenkleding, Urban

Contemporary, Premium & Classic Apparel, Sport- en bovenkleding, Urban Merken (bevestigd voor 25 januari): Henrik Vibskov, Gestuz, Another Aspect, Danny Wu, Envelope1976

Henrik Vibskov, Gestuz, Another Aspect, Danny Wu, Envelope1976 Inkopers (augustus 2024): Ssense, John Lewis, Hypebeast, Neiman Marcus, 24S, Printemps, Galeries Lafayette, Selfridges, Harvey Nichols en Tomorrowland. Scandinavië (58,6 procent), Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk (20,1 procent), Zuid-Europa (5,2 procent), VK & Ierland (5,6 procent), VS & Canada (1,3 procent), Azië (1,2 procent)

Ssense, John Lewis, Hypebeast, Neiman Marcus, 24S, Printemps, Galeries Lafayette, Selfridges, Harvey Nichols en Tomorrowland. Scandinavië (58,6 procent), Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk (20,1 procent), Zuid-Europa (5,2 procent), VK & Ierland (5,6 procent), VS & Canada (1,3 procent), Azië (1,2 procent) Bezoekers (augustus 2024): Verdeeld over 92 nationaliteiten - 11.300 unieke bezoekers, 17.800 bezoeken gedurende de drie dagen, woensdag piekdag met 8500 bezoekers

Verdeeld over 92 nationaliteiten - 11.300 unieke bezoekers, 17.800 bezoeken gedurende de drie dagen, woensdag piekdag met 8500 bezoekers Beursoppervlakte: 34.000 vierkante meter

34.000 vierkante meter Volgende datum: 28 tot 30 januari 2025 (FW25)

28 tot 30 januari 2025 (FW25) Locatie: Bella Center Copenhagen, Center Boulevard 52300 Kopenhagen, Denemarken

Mandatory Copenhagen

Mandatory Copenhagen legt de nadruk op saamhorigheid in onzekere tijden, legde mede-eigenaar Clara Leone uit. Daartoe wil de beurs "het beste van Scandinavisch design" samenbrengen met gelijkgestemde internationale merken.

Merken zoals Mads Nørgaard Copenhagen, Caro Editions, Les Deux, Nitty Gritty en Ka-Yo, die op de beurs vertegenwoordigd zijn, creëren een "mix van cultureel erfgoed, vooruitstrevende creativiteit en cutting-edge design", vervolgde Leone. Naast mode vloeien ook elementen als design, muziek en culinaire ervaringen in het concept samen.

“We zijn enthousiast over de aankomende FW25/26 editie van Mandatory,” zei Johan von Schantz van het deelnemende merk Nitty Gritty. “De kleinere locatie met een zorgvuldig samengestelde merkenlijst past goed bij ons en zal een community-sfeer creëren tussen gelijkgestemden.”

Inkopers en persvertegenwoordigers zullen de collecties ervaren in een "persoonlijke, intieme sfeer" in een beursformat dat is samengesteld om een "perfect concept store" op te roepen. Hier komen verschillende gebieden zoals bovenkleding, beauty, lifestyle en sport samen.

“Meer dan een beursevenement, is Mandatory een dynamisch platform dat creativiteit viert en een gevoel van gemeenschap binnen de mode-industrie bevordert,” vatte de beurorganisator samen. “Geworteld in de kenmerkende culturele energie van Kopenhagen, zet het een nieuwe standaard voor samenwerking en innovatie en vestigt het zijn plaats als een must-attend evenement voor professionals uit de industrie.”

Voor de aankomende editie werkt Mandatory opnieuw samen met het digitale groothandelsplatform NuOrder by Lightspeed.

Mandatory: Vakgebieden: Beauty, Lifestyle, Herenkleding, Dameskleding, Bovenkleding & Sportkleding, Accessoires

Beauty, Lifestyle, Herenkleding, Dameskleding, Bovenkleding & Sportkleding, Accessoires Segmenten: Casual, urban, fashion-forward

Casual, urban, fashion-forward Merken: Ongeveer 200 merken (januari 2025) – Drykorn, Holzweiler, Nudie Jeans, Dickies, Berghaus, Another Aspect

Ongeveer 200 merken (januari 2025) – Drykorn, Holzweiler, Nudie Jeans, Dickies, Berghaus, Another Aspect Inkopers: Een zorgvuldig geselecteerde groep prominente onafhankelijke internationale retailers uit Europa en Noord-Amerika, gespecialiseerd in fashion-forward, streetwear en sneakers, is uitgenodigd

Een zorgvuldig geselecteerde groep prominente onafhankelijke internationale retailers uit Europa en Noord-Amerika, gespecialiseerd in fashion-forward, streetwear en sneakers, is uitgenodigd Bezoekers: N.v.t.

N.v.t. Beursoppervlakte: 5.000 vierkante meter

5.000 vierkante meter Volgende datum: 28 tot 30 januari 2025 (FW25),

28 tot 30 januari 2025 (FW25), Locatie: Øksnehallen, Halmtorvet 11, DK-1700 Kopenhagen, Denemarken

Spring Fair

Het afgelopen jaar heeft Pure London al grote veranderingen ondergaan onder leiding van moederbedrijf Hyve Group. In 2023 werd het bijvoorbeeld Pure X JATC na een fusie met zijn kleinere concurrent, Just Around the Corner. Het format liep twee seizoenen en probeerde de respectievelijke kwaliteiten van elke beurs samen te voegen; Pure's focus op dameskleding en haar gevestigde industrienetwerk, met JATC's balans van categorieën en ondersteuning van noordelijke merken.

De laatste verschuiving zal er echter toe leiden dat Pure nu onderdeel wordt van haar zusterbeurs, Spring Fair, waardoor het zijn langdurige thuisbasis Olympia London verlaat om plaats te vinden in Birmingham NEC, waar het nu als de modecategorie van het evenement zal dienen onder de titel 'Moda x Pure'. Hoewel het momenteel onduidelijk is welke vorm deze vernieuwde beurs zal aannemen, zei Hyve Group dat Pure x JATC in zijn huidige vorm "niet langer houdbaar is in de huidige markt". Als zodanig kwamen de recente veranderingen overeen met de veranderende marktomstandigheden en de behoefte aan een meer "geïntegreerde inkoopplek voor moderetailers".

Hyve heeft bevestigd dat de beurs bepaalde tradities van Pure zal integreren, waaronder de catwalk die de nieuwste collecties van exposanten toont, en lezingen door trendpartners, die ter plaatse zullen zijn om expertinzichten te bieden. Spring Fair behoudt ondertussen voorrang, maakt gebruik van haar bestaande relevantie onder in Londen gevestigde inkopers en bouwt voort op een missie om er een toonaangevende bestemming voor de modesector van te maken.

Spring Fair: Vakgebieden: Damesmode, Lifestyle, Accessoires, Woonaccessoires

Damesmode, Lifestyle, Accessoires, Woonaccessoires Segmenten: Kleding & Schoenen, Sieraden & Horloges, Modeaccessoires, Cadeaus, Feest & Viering, Beauty & Welzijn

Kleding & Schoenen, Sieraden & Horloges, Modeaccessoires, Cadeaus, Feest & Viering, Beauty & Welzijn Merken: Vanaf 6 december hebben meer dan 1.200 exposanten hun aanwezigheid op Spring Fair bevestigd, waarvan 400 nieuwkomers

Vanaf 6 december hebben meer dan 1.200 exposanten hun aanwezigheid op Spring Fair bevestigd, waarvan 400 nieuwkomers Inkopers: Spring Fair heeft eerder gemeld dat 38.000 inkopers het evenement hebben bijgewoond, en verklaarde afgelopen seizoen dat inkopers van bedrijven zoals John Lewis, Fortnum & Mason, Next, Claire's Accessories, Fenwick en Laura Ashley aanwezig waren

Spring Fair heeft eerder gemeld dat 38.000 inkopers het evenement hebben bijgewoond, en verklaarde afgelopen seizoen dat inkopers van bedrijven zoals John Lewis, Fortnum & Mason, Next, Claire's Accessories, Fenwick en Laura Ashley aanwezig waren Bezoekers: Hyve Group rapporteert niet over bezoekersaantallen

Hyve Group rapporteert niet over bezoekersaantallen Beursoppervlakte: Spring Fair zal hallen één tot en met acht in Birmingham NEC beslaan

Spring Fair zal hallen één tot en met acht in Birmingham NEC beslaan Volgende datum: 2 tot 5 februari 2025 (FW25)

2 tot 5 februari 2025 (FW25) Locatie: National Exhibition Centre (NEC), Pendigo Way, Marston Green, Birmingham, B40 1PP, VK

Supreme Women & Men (München)

Supreme Women & Men (München) Credits: The Supreme Group

Ongeveer twee weken na de beurs in Düsseldorf vindt Supreme Women & Men plaats in München als het laatste order event. In de Beierse hoofdstad biedt Supreme een aanzienlijk groter format met vijf hallen verdeeld over twee verdiepingen op het MTC World of Fashion terrein.

Gedurende vier dagen presenteren geselecteerde high-fashion merken en agentschappen hoogwaardige dames- en herencollecties, evenals accessoire- en schoenenlabels. Het merendeel van de bezoekers komt uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Noord-Italië. Dit omvat diegenen uit de zuidelijke regio die niet eerder in Düsseldorf zijn geweest, evenals inkopers en retailers die extra orders willen plaatsen en meer merken willen ontdekken op dit evenement. Tijdens de laatste editie in augustus 2024 werden ongeveer 800 collecties gepresenteerd voor acquisities, orders en eerste orders voor SS25. Voor de aankomende editie zal het aantal merken naar verwachting dit aantal overtreffen.

De organisator, The Supreme Group, is "altijd in beweging en luistert naar de markt" en vertrouwt op een sterke dialoog met leveranciers en retailers, aldus de woordvoerder.

Supreme Women & Men (München): Vakgebieden: Dameskleding, herenkleding, accessoires en schoenen

Dameskleding, herenkleding, accessoires en schoenen Segmenten: High fashion en designermerken

High fashion en designermerken Merken: Meer dan 800 merken - Chiarulli, Missoni Accessoires, Allude, 0039 Italy, Sara Roka, Herrlicher, CPL 1953

Meer dan 800 merken - Chiarulli, Missoni Accessoires, Allude, 0039 Italy, Sara Roka, Herrlicher, CPL 1953 Inkopers: Inkopers uit Duitsland en Europa, met name uit de buurlanden Oostenrijk, Zwitserland en Noord-Italië, zijn vertegenwoordigd

Inkopers uit Duitsland en Europa, met name uit de buurlanden Oostenrijk, Zwitserland en Noord-Italië, zijn vertegenwoordigd Bezoekers: N.v.t.

N.v.t. Beursoppervlakte: 5 beurshallen verdeeld over 2 verdiepingen

5 beurshallen verdeeld over 2 verdiepingen Volgende datum: 8 tot 11 februari 2025 (FW25)

8 tot 11 februari 2025 (FW25) Locatie: MTC, Ingolstädter Straße 45, 80807 München, Duitsland

White

White Milano (september 2024) Credits: White Milano

De in Milaan gevestigde modebeurs White, die gelijktijdig met de Milan Women's Fashion Week eind februari en september wordt gehouden, heeft een geschiedenis van meer dan 20 jaar, sinds de lancering in 2002. De damesmodebeurs positioneert zich als een omnichannel platform dat merken verbindt met de industrie in zowel digitale als fysieke ruimtes. Elk jaar presenteert White in haar edities ongeveer 800 kleding- en accessoirecollecties over een totale oppervlakte van 20.000 vierkante meter.

De unieke aanpak van White is bedoeld om een "container voor innovatieve projecten" te weerspiegelen, waarbij duurzame merken met een avant-gardistische esthetiek, gevestigde modehuizen, experimentele ontwerpers en start-ups onder één dak worden samengebracht. Opgericht door Massimiliano Bizzi, combineert de beurs design met kunst, cultuur en technologie - een mix die weerspiegeld wordt in de installaties en programmering. Dit omvat lezingen en projecten zoals filmpresentaties, zoals te zien was bij de vertoning in september van de animatiefilm PAPmusic, geïnspireerd door popmuziek, popart en confectiekleding. September markeerde ook het debuut van de "I'm Talent" showroom, een samenwerking met Istituto Marangoni ter ondersteuning van vijf alumni van de modeschool.

Duurzaamheid speelt al sinds de oprichting van White een cruciale rol, onderstreept door het gebruik van milieuvriendelijke en afvalverminderende decor elementen. De salons van de beurs zijn gestyled met stoffen, gerecyclede materialen en natuurlijke kleurstoffen.

"Een terugkeer naar innovatie is de onmiddellijke oplossing om de consumptie nieuw leven in te blazen in een wereldwijde markt die een homogenisering van trends ervaart op alle doelgroepniveaus; inkopers hebben over het algemeen aandacht besteed aan collecties met innovatieve waarde, persoonlijkheid en duurzaamheid, inclusief qua prijszetting", aldus Bizzi in het rapport na de beurs voor de editie van september. "Een zeer positief resultaat van deze editie was de terugkeer van grote Italiaanse retailers, wiens etalages internationaal een sleutelrol spelen. We zijn enige tijd geleden een transformatieproces gestart en vandaag beginnen we de eerste tastbare voordelen te plukken, duidelijk zichtbaar ook in de herhaalde aanwezigheid van inkopers gedurende het hele evenement."

White: Vakgebieden: Dameskleding, Schoenen, Accessoires en tassen

Dameskleding, Schoenen, Accessoires en tassen Segmenten: Designer, avant-garde

Designer, avant-garde Merken (februari 2024): 300 merken (40 procent internationaal, 60 procent Italiaans) - Prototype:am, Vanderwilt, Hannah Shin, Prinz Berlin, Alto Milano, Absolut Cashmere

300 merken (40 procent internationaal, 60 procent Italiaans) - Prototype:am, Vanderwilt, Hannah Shin, Prinz Berlin, Alto Milano, Absolut Cashmere Inkopers (september 2024): Le Bon Marché, Printemps, Galeries Lafayette (Frankrijk), La Bottega (België), Vakko (Turkije), The Webster (VS), Conceptica (Oekraïne en Portugal), Boutique Roma en Antonioli (Zwitserland), Autograph (VK), Sheet-1 (Portugal), Another (Libanon) en Aquerreta (Spanje)

Le Bon Marché, Printemps, Galeries Lafayette (Frankrijk), La Bottega (België), Vakko (Turkije), The Webster (VS), Conceptica (Oekraïne en Portugal), Boutique Roma en Antonioli (Zwitserland), Autograph (VK), Sheet-1 (Portugal), Another (Libanon) en Aquerreta (Spanje) Bezoekers: N.v.t.

N.v.t. Beursoppervlakte: 20.000 vierkante meter

20.000 vierkante meter Volgende datum: 27 februari tot 2 maart 2025 (FW25)

27 februari tot 2 maart 2025 (FW25) Locatie: via Tortona 54, bij Base – Ex Ansaldo, via Tortona 58 bij Padiglione Visconti

Tranoï

Tranoï Credits: Tranoï

De Parijse beurs Tranoï onderscheidt zich door een selectie van internationale designermerken te presenteren - met namen uit Italië, Spanje, Denemarken, Libanon, Peru en daarbuiten. Met een wereldwijde blik werkt het management regelmatig samen met de Algerijnse beurs Canex en lanceerde het in 2024 zijn eerste editie in Tokio om inkopers van het Aziatische continent beter aan te trekken.

De editie van september 2024, die gelijktijdig met Paris Fashion Week werd gehouden, verwelkomde 3 procent meer inkopers vergeleken met september 2023 en 9 procent meer dan maart 2024.

Tranoï: Vakgebieden: Dameskleding, Schoenen, Accessoires en tassen

Dameskleding, Schoenen, Accessoires en tassen Segmenten: Nieuwe ontwerpers en hedendaagse merken

Nieuwe ontwerpers en hedendaagse merken Merken: 180

180 Inkopers: 20 procent Frankrijk / 80 procent internationaal

20 procent Frankrijk / 80 procent internationaal Bezoekers: 38 procent Frankrijk / 62 procent internationaal

38 procent Frankrijk / 62 procent internationaal Beursoppervlakte: 2.754 vierkante meter

2.754 vierkante meter Volgende datum: 6 tot 9 maart 2025

6 tot 9 maart 2025 Locatie: Palais Brongniart, Parijs

Première Classe

Première Classe is een beurs gericht op accessoires, maar toont ook confectiekleding collecties. Het onderscheidt zich door zijn samenwerking met opkomende talenten, waarbij de creaties van prijswinnaars van het Hyères Festival en ANDAM Fashion Award worden gepresenteerd. De beurs was een beschermheer van het Hyères Festival in 2024.

Normaal gesproken gevestigd in de Tuilerieën, vond Première Classe afgelopen september plaats in het Carrousel du Louvre. Het evenement bracht 320 ontwerpers van modeaccessoires en confectiekleding samen, waarvan 22 procent nieuwkomers waren. De Parijse beurs vierde in 2024 haar 35-jarig bestaan.

Première Classe: Vakgebieden: Schoenen, Accessoires, tassen, confectiekleding

Schoenen, Accessoires, tassen, confectiekleding Segmenten: Merk, ontwerper

Merk, ontwerper Merken: N.v.t.

N.v.t. Inkopers: N.v.t.

N.v.t. Bezoekers: N.v.t.

N.v.t. Beursoppervlakte: 8.000 vierkante meter

8.000 vierkante meter Volgende datum: 7 tot 10 maart 2025

7 tot 10 maart 2025 Locatie: Parijs, Jardin des Tuileries.

Dit artikel is geschreven met de hulp van Caitlyn Terra, Weixin Zha, Julia Garel, Rachel Douglass en Isabella Naef.