Modefabriek verhuist en vernieuwt: ‘We hebben weer een leeg canvas’

Modefabriek wordt in het nieuw gestoken aankomende wintereditie. De beurs verhuist van Amsterdam naar Vijfhuizen, wat ruimte biedt voor nog meer vernieuwing. FashionUnited praat met Modefabriek CEO Caroline Krouwels over hoe het proces van de verandering is gegaan.

Modefabriek kent sinds de oprichting in 1996 al vele vormen, maar de meest recente edities in evenementenlocatie RAI Amsterdam zitten het verst in het geheugen. De verhuizing naar Vijfhuizen voelt dan ook enigszins als het einde van een tijdperk.

“We hebben een lange geschiedenis met de RAI”, zo vertelt Krouwels. Bij de terugkomst van Modefabriek na enkele geschrapte edities vanwege de coronapandemie was er dan ook sprake van een ‘enorme opleving’ van Modefabriek. “Het waren twee ontzettend goede beurzen toen we terugkeerden na de pandemie. Daarna is het retaillandschap veranderd, retailers kwamen verder onder druk te staan.” Daarbij kwamen er nieuwe initiatieven zoals de beurs Preview in Nieuwegein. “Op een gegeven moment moet je dan ook kijken: Waar staan we en waar kunnen we verbetering aanbrengen? Dat vind ik een hele normale, menselijke zaak. Je moet altijd blijven groeien.”

Het concept van Modefabriek kende de afgelopen edities dan ook diverse aanpassingen, maar met de verhuizing wordt meteen wel een hele grote verandering doorgevoerd. De kans hiervoor deed zich voor omdat er meerdere ‘praktische zaken’ samenkwamen, zo vertelt Krouwels. “Meerdere contracten kwamen op zijn einde. We willen altijd op een elegante manier samenwerken met onze partners en niet zomaar een samenwerking beëindigen. Je kunt je voorstellen dat de RAI ook liever had dat we zouden blijven, maar we merkten dat die jas ons niet helemaal meer paste.”

Modefabriek: ‘We willen de inhoud versterken, zodat we er allemaal blij van worden’

Toen er sprake was van de verhuizing naar Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen rees de vraag: ‘Is alleen de locatie wel een groot genoege verandering voor de behoefte vanuit de industrie? Moet je niet weer naar het concept gaan kijken?’ Modefabriek heeft toen een aantal grote, belangrijke klanten bij elkaar geroepen. Meerdere keren deed Modefabriek een presentatie, scherpte deze aan met de ontvangen feedback en presenteerde deze weer. “We hebben alles afgewogen; van prijs, naar locatie, naar standbouw, inhoud, de data waarop de beurs plaatsvindt. We willen niet alleen maar vierkante meters verkopen. We willen de inhoud van de beurs versterken, zodat we er allemaal blij van worden.”

Op een animatie van Modefabriek is al kort te zien hoe de nieuwe beursvloer eruit komt te zien. De nieuwe locatie heeft sowieso veel meer glaswanden aan de buitenkant waardoor er meer lichtinval is, maar ook de opzet van de lay-out is anders. Veel meer een ‘department store gevoel’. Hier en daar een achterwand, maar weinig achtereenvolgende stands zonder tussenpaden. Het is dan ook goed mogelijk om meanderend over de beursvloer rond te dwalen. Wie op zoek is naar een ontmoetingsplek, kan deze vinden bij de lange tafels die op enkele bredere paden zijn geplaatst. “Daar kun je de dag met elkaar starten met een kop koffie en elkaar later op de dag weer treffen.” De tafels zullen gedurende de dag ook gaan fungeren als boekenwinkel en repaircafé.

Wat betreft de aanwezige merken wil Modefabriek gaan voor een scherp aanbod uit de damesmode. Dit betekent ook meer internationale merken verwelkomen uit Noord-Europa. Zo voert Modefabriek actief campagne in Duitsland en gaat het gesprekken aan met merken in Vlaanderen. Krouwels noemt Scandinavië ook als een belangrijke tak van de industrie voor Modefabriek. “Je ziet het aantal talen die er gesproken worden op de vloer toenemen.”

Modefabriek: Nieuwe locatie, nieuwe energie

Opvallend aankomend beursseizoen is de komst van mannenmodebeurs Shift, met aan het roer oud-directeur van Modefabriek Lucel van den Hoeven. Van den Hoeven is ook nog onderdeel van het board van Modefabriek. “Vanuit de aandeelhouders kwam de vraag voor mannenmode. Ik wil Modefabriek met aandacht en focus doen, goed neerzetten, dat is ook mijn verantwoordelijkheid naar de aandeelhouders. Als ik weer ga spreiden, dan levert dat niet de kwaliteit op die je klanten wil bieden. Toen heb ik Lucel gevraagd of hij het wilde doen.”

Het nieuwe mannenmode-evenement vindt op dezelfde twee dagen plaats als Modefabriek, maar op een totaal andere locatie vlakbij Amsterdam. Wie naar beide wil zal dus heen en weer moeten gaan tussen de twee.

Modefabriek vindt plaats op 26 en 27 januari in Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen.