‘Vaarwel RAI Amsterdam’: Modefabriek kondigt een nieuwe locatie aan

De komende editie van Modefabriek, op 26 en 27 januari 2025, zal plaatsvinden op een nieuwe locatie. Dit meldt het team in een persbericht aan FashionUnited.

Modefabriek verhuist van RAI Amsterdam, waar de beurs 21 jaar lang ieder seizoen plaatsvond (coronajaren niet meegeteld), naar Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen. De locatie moet “het antwoord zijn op de actuele behoeften” van de beurs.

Over de nieuwe locatie deelt het team: “Expo Greater Amsterdam is een indrukwekkende locatie tussen Schiphol en Amsterdam, met een bijzonder industrieel karakter, mooi natuurlijk licht - vergelijkbaar met het glazen dak van de Europahal, maar dan vele malen groter - en een groot groen buitenterrein." Het team vult aan: "Het is heel goed bereikbaar met de auto en met openbaar vervoer en heeft alles wat we ons maar kunnen wensen.”

Expo Greater Amsterdam, Stelling 1, 2141 SB Vijfhuizen.