Modefabriek in beeld: Stands die eruit springen

Op zondag 7 juli klonk het startschot voor modebeurs Modefabriek in de RAI in Amsterdam. Maandag 8 juli vindt de tweede dag plaats van het evenement, maar FashionUnited zet alvast enkele opvallende stands voor u op een rij.

Al meerdere seizoenen op een rij worden de stands op de beursvloer minder uitbundig. De hoogbouw van voor de pandemie is verleden tijd en dit seizoen zijn er ook veel minder wanden te zien op de stands. Deze opzet is geïntroduceerd door Modefabriek zelf om de beurs een opener gevoel te geven. Het betekent dat de stands over het algemeen alleen een achterwand hebben en moeten vertrouwen op sfeerelementen om echt het karakter van het merk neer te zetten.

Er zijn gelukkig nog steeds meerdere merken die positief eruit springen.

Lees later vandaag het beursverslag over Modefabriek. Later deze week vindt u ook verschillende verslagen van enkele van de talks op het programma van de beurs.

Een van de meest opvallende stands is die van modemerk Fila. Gunstig gelegen vlakbij de talks-area kan niemand er omheen. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Het merk Accentil contrasteert de snoepkleuren uit de collectie met een opvallende gouden achterwand. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Freebird zet een boetiekgevoel neer met deze nisjes versierd met bloemen. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Zilch geeft het thema 'Colour Your Day' een letterlijke vertaling met mannequins in diverse kleuren. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Fluresk gaat voor een tropisch zomergevoel. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Honnête Atelier zet een subtiel maar eigenzinnig concept neer wat er positief uitspringt. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Een kleurrijke picknick bij Tezza Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Beaumont weet altijd op te vallen, maar ook hier is het wat ingetogener dan vorige edities. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Xanic Jewelry pakt meteen uit met de eerste keer op Modefabriek. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra