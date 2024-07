De thema’s van Modefabriek SS25: Verandering, ingetogen stands en verwarring over bezoekers

In het eerste weekend van de maand juli vindt traditioneel de zomereditie van de Nederlandse beurs Modefabriek plaats in de Rai Amsterdam. De beurs bestaat zo’n 28 jaar en onderging de afgelopen edities diverse veranderingen. Modefabriek richt zich sinds een jaar op damesmode en op internationalisering. Nu de focus van de modebeurs duidelijk is, is het tijd voor professionalisering op de beursvloer zelf. Wat vinden exposanten van de zomereditie van 2024? FashionUnited was zondag aanwezig en doet verslag.

Modefabriek past het concept altijd al aan op de wensen van de mode-industrie. Daarom maakte de beurs een jaar geleden de keuze geen mannenmode meer te tonen. Caroline Krouwels, CEO van de beurs, schrapte dit segment deels door de groei van mannenmodebeurs Preview Men in Nieuwegein. Tijdens de eerste editie onder deze nieuwe regels kregen modemerken die zowel dames- als herenmode aanbieden een plek in de Hal A. Dat zorgde voor verwarring. Was mannenmode nu wel of niet welkom? Op de wintereditie, een halfjaar later, nam de focus op damesmode en internationalisering serieuze vormen aan. Dit richtpunt is een kans om verbreding aan te bieden, deelde Krouwels. “Wat we doen, doen we graag heel goed, en de mode-industrie drijft op het bedienen van de moderne vrouw. It’s a woman's world.” Die boodschap leek tijdens de wintereditie volkomen duidelijk. Wie dacht dat de beurs zijn nieuwe gezicht nu had gevonden, heeft het mis. Want, ook deze editie zijn er verschillende elementen aangepast. Zo haalt Modefabriek de openingstijden op maandag een uurtje naar voren op verzoek van bezoekers en worden stands op een andere manier opgebouwd. Nog meer aanpassingen: de Responsible Route wordt duidelijker aangegeven en de vintage corner wordt dit keer ingevuld door internationale resellers, nadat The Next Closet eerder dit jaar failliet ging.

Bezoekers op Modefabriek SS25. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Modefabriek krijgt een ingetogen look

Op zondag lijkt Modefabriek op zijn zondags te beginnen. Het startschot luidt om tien uur, maar bezoekers laten op zich wachten. De tijd van drammen voor de deur lijkt voorbij. Wie de beursvloer betreedt, stapt binnen in een pastelblauwe en -roze wereld. De zachte kleuren weerspiegelen meteen het algemene beeld van de SS25-editie: de beurs is meer ingetogen dan normaal. Modemerken die aan de buitenkant staan gepresenteerd, hebben over het algemeen de grootste stands en nemen de invulling van hun ‘winkeltje’ maar al te serieus. Toch lijkt er dit keer minder groots te zijn uitgepakt qua kleuren, hoogtes en tierelantijntjes. Beaumont, bijvoorbeeld, nam haar bekende ‘Modefabriek-stellage’ mee, maar voorzag deze dit jaar van een meer bescheiden kleur: olijfgroen. Het Nederlandse merk zette haar mannequins wederom op een draaiend plateau. Modemerk Zusss maakte van haar stand een boetiek-beleving met zandkleurige meubels en hier en daar wat rode accenten die een liefdevolle sfeer achterlaten. Bezoekers krijgen dan ook een ‘kus van Zusss’.

Naast de ingetogen stands, zijn er ook merken die willen opvallen. Neem het merk Fluresk, die haar gasten meeneemt naar Marokko. Check-in bij het ‘Fluresk-motel’, neem een vers fruitdrankje bij het marktkraampje en bekijk de collectie in Marokkaanse sferen, is hier de boodschap. Het merk is in het afgelopen halfjaar met 30 verkooppunten gegroeid en heeft het doel binnen enkele jaren heel Nederland te veroveren, vertelt David Zheng, operationeel directeur van C&S Group, die de merken C&S the label, Exxcellent, Fluresk en G-maxx meebracht naar de beurs. “We willen in alle steden en dorpen aanwezig zijn, maar uniek blijven en het boetiekachtige gevoel blijven behouden. We zijn tevens op zoek naar agenten in België en Duitsland, daar willen we graag naar uitbreiden.” Zheng deelt verder op de beurs te staan met een andere collectie dan normaal. “We hebben te maken met veranderende weersomstandigheden, dus we hebben besloten ons te focussen op ready-to-wear.” Fluresk toont een collectie met lange mouwen en items met wat dikkere stoffen. “Het weer verandert, dus passen wij ons daarop aan. Als je als merk goed wil verkopen, is dit de manier om het te doen. We zijn dan ook gestopt met collecties te labelen naar seizoenen.” Als FashionUnited, Zheng vraagt naar de verkoop van het afgelopen zomerseizoen, is hij niet ontevreden. “Ondanks dat we de verkoop van de hoge zomer-items dit jaar wat hebben gemist, hebben we nog steeds een heel goed seizoen achter de rug. Bovendien hebben mensen die op vakantie gaan, onze zomerverkoop opgekrikt.”

Naast Fluresk wist het merk Harper & Yve ook op te vallen. Het merk nam haar welbekende bar mee en toverde haar stand om in een roze walhalla en waren er heerlijke versnaperingen aanwezig. Freebird ging voor een boetiek-beleving met een oud-roze look, nisjes in de muren, bloemenslingers en chique mannequin-presentaties op podia. Het merk Accentil toverde haar plek op de modebeurs om in een feestje met een gouden achterwand, waardoor de pastelkleurige collectie eruit springt. Ook het benoemen waard: het merk Doggue toont in een roze stand blitse essentials en accessoires voor de trouwe viervoeter.

Bezoekers in de wandelgangen van Modefabriek SS25. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Modefabriek helpt standhouders met connecten door nieuwe opzet

De standindeling in het centrum van de hallen werd in de vorige editie al voorzien van een nieuwe verdeling. Stands werden in kleinere blokken gedeeld, waardoor Modefabriek een oase aan rust over zich heen liet komen. Daar waren standhouders over te spreken. Om standhouders een handje te helpen om met elkaar én bezoekers te connecten, haalde de organisatie de zijwanden weg. Dit moet zorgen voor een open sfeer met een focus op ontmoeting. De gedachte hierachter wordt gewaardeerd onder standhouders. Zo vertelt een vertegenwoordiger van het Australisch merk Jaase dat bezoekers die door de binnenpaden slenteren, makkelijk een kijkje nemen op de stand en geen merk overslaan. Een kritische noot, zegt de vertegenwoordiger, is dat bezoekers makkelijker naar de grote stands aan de buitenkant worden gelokt. “Daardoor is het hier de hele dag erg rustig gebleven, maar wellicht is dat het algemene geluid van de beurs.” Het merk staat op Modefabriek om Europese retailers te werven. “Jaase is al supergroot in Australië, maar we willen nu graag de naamsbekendheid in Europa vergroten.” Op de stand zijn kleurrijke paisley-jurken van viscose te zien.

Ook Maison Hotel, een merk voor de spirituele vrouw, staat aan een binnenpad van de beurs. Voor SS25 reisde Maison Hotel met haar collectie af naar Honolulu en Australië. Het merk toont in totaal drie collecties die bezoekers kennis laten maken met het merk. “Dit is lang niet alles wat we in huis hebben, maar representeert precies waar we als Maison Hotel willen staan en wie we willen aanspreken: de spirituele vrouw”, vertelt Jomy Mijnhart, de mode-agent die het merk presenteert. Het merk staat op de beurs om het gezicht te laten zien en te netwerken. “Nu de tussenschotjes weg zijn, voelt de beursvloer menselijker aan. Dat maakt het makkelijker om te netwerken en een praatje te maken met je collega’s op de vloer.” Bij Markup is eenzelfde verhaal te horen. Het sportieve, maar vrouwelijke merk heeft zelfs al orders geschreven voor nieuwe klanten in Duitsland, Nederland en Ierland. Een vertegenwoordiger vertelt dat hun inkoopprijs, gemiddeld zo’n 24 euro, bezoekers erg aanspreekt.

Het Spotlight area op Modefabriek SS25. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Animo voor Spotlight, maar Fashion Gallery verwachtte meer winkeliers

Een andere verandering die wordt meegenomen uit de vorige editie is het Spotlight area. Het gebied geeft een podium aan dertig nieuwe mode- en lifestylemerken. De ruimte wordt opnieuw kenbaar gemaakt door grote banners aan het plafond en bevindt zich achteraan hal A. De oranje-paarse zone is aangekleed met een vintage Volkswagenbusje dat als koffietentje fungeert en laat bezoekers op een relaxte manier kennis maken met de nieuwkomers.

Eén van de nieuwkomers is Guave, een merk dat de Javaanse batik ambacht centraal heeft staan. Ieder kledingstuk worden met de hand gemaakt. Om de ontwerpen een unieke touch te geven, gebruikt het merk duurzaam geweven stoffen van Enschede Textielstad, zo vertelt een vertegenwoordiger van het merk. Guave staat voor het eerst op Modefabriek om af te tasten hoe het merk wordt ontvangen. Lotte van Stijn is voor de tweede keer in het Spotlight area te vinden. De ontwerpster studeerde een aantal jaar geleden af van Amfi en staat op de beurs om nieuwe contacten te leggen. “Ik werd vorig jaar voor de eerste keer uitgenodigd en het beviel me zo goed dat ik er nu weer sta.” Van Stijn komt door de beurs met verschillende modeprofessionals in contact; van stylisten tot retailers. “Ik wil mijn werk aan mensen laten zien en wie weet bloeit daar wel een hele mooie samenwerking, op wat voor gebied dan ook, uit voort.”

Naast aftasten en netwerken, wordt er ook ondernomen in het Spotlight area. Zo staat juwelenmerk Moxie op de beurs om uit te breiden. “Ik heb voornamelijk retailers die mijn merk verkopen in Amsterdam en Rotterdam, maar ik wil graag uitbreiden naar het Zuiden van Nederland, Brabant bijvoorbeeld”, vertelt Demi Maxime. Haar ideale doelgroep zijn vrouwen met een uitgesproken stijl. De stand toont dan ook edgy ringen in verschillende vormen en kleuren.

Ook Fashion Gallery is weer onderdeel van SS25. Deze ruimte, in het centrum van hal B, toont 17 merken. Hoewel goedgemutste exposanten de hele dag door de spirit erin weten te houden, laat het publiek nog op zich wachten óf komt er heel ander publiek op de stands af dan gehoopt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het merk activewear-merk Varley. “Het was vandaag heel rustig en de mensen die een kijkje kwamen nemen, bleken producenten te zijn. Daar staan wij niet voor op deze beurs”, lacht Britt Poetiray, accountmanager bij modedistributeur Lexson. “Hier en daar hebben we een winkelier gesproken, maar wat ons betreft mag het morgen [maandag, red.] flink drukker worden.” Ze vertelt verder dat het merk nieuw is in de Benelux en dat het op zoek is naar retailers. Op de stand van Ball en Avec Élan is eenzelfde verhaal te horen.

Avec Élan in de Fashion Gallery op Modefabriek SS25. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Het is duidelijk dat Modefabriek iedere editie vernieuwingen met zich meebrengt. De ingetogen look geeft exposanten het gevoel makkelijker te kunnen connecten met elkaar, maar ook de bezoekers. De focus ligt bij standhouders in de binnenpaden duidelijk meer op het product, terwijl merken aan de buitenkant van de hallen op een ingetogen manier de bezoeker naar zich toe proberen te trekken. Het zorgt voor rust in het centrum van de hallen en een bezoekersstroom langs de buitenkanten. Modefabriek weet deelnemers aan het Spotlight area opnieuw te verrassen met positieve reacties van het publiek, maar laat Fashion Gallery met hoop op de tweede dag van de beurs achter.