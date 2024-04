The Next Closet B.V. is failliet

Het Nederlandse resalebedrijf The Next Closet is 9 april failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam, zo blijkt uit het openbare insolventieregister. Meneer R.T. Mets is aangesteld als curator.

De resalemarkt in de mode-industrie is momenteel erg compeititief, waardoor de marges nu heel dun zijn geworden. Dat is de voornaamste reden van het faillissement”, zo vertelt de curator telefonisch aan FashionUnited. Mets benadrukt wel dat hij nog verder onderzoek zal doen naar de oorzaak van het faillissement. “De gehele oorzaak is niet vast te stellen in de eerste dagen nadat het faillissement wordt uitgesproken.”

De kans op een doorstart wordt niet uitgesloten. “Daar zal ik de komende weken ook onderzoek naar doen”, meldt Mets.

Het doek valt voor resalebedrijf The Next Closet

The Next Closet werd in 2013 opgericht door Lieke Pijpers en Thalita van Ogtrop en is, naar eigen zeggen, de grootste aanbieder van online tweedehands designermode in de Benelux. In 2018 maakte The Next Closet de stap naar België middels een investering van één miljoen euro. Een jaar later kreeg het bedrijf nog een kapitaalinjectie van 3 miljoen euro via investeringen van zittende aandeelhouders.

In 2021 ontving het Nederlandse resalebedrijf nog een miljoeneninvestering om ‘meer talent te werven’ voor het bedrijf en ‘haar leiderspositie verder uit te bouwen’. De investering kwam in een tijd waarin de tweedehands kledingmarkt elf keer zo snel als de markt voor nieuwe kleding groeide, zo concludeerde GlobalData destijds. De financiering hielp The Next Closet om mee te groeien met deze explosief ontwikkelende markt.

Het online resale platform maakte in 2021 de eerste stap naar de fysieke retail door een concept store te openen aan de Amsterdamse Bilderdijkstraat. Een jaar later werd daar een tweede winkel aan toegevoegd. Hiervoor werkte The Next Closet samen met Batavia Stad Fashion Outlet.