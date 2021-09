Miljoeneninvestering voor The Next Closet

Het Nederlanse resalebedrijf The Next Closet heeft een investering van drie miljoen euro binnengehaald, zo blijkt uit een persbericht. Oprichters Lieke Pijpers en Thalita van Ogtrop willen de financiering inzetten om ‘meer talent te werven’ voor het bedrijf en ‘haar leiderspositie verder uit te bouwen’, zo is in het bericht te lezen.

De tweedehands kledingmarkt groeit momenteel grofweg elf keer zo snel als de markt voor nieuwe kleding, zo concludeerde GlobalData eerder dit jaar - en zal rond 2030 een omvang bereiken van circa 84 miljard dollar, omgerekend 70 miljard euro. ‘Met de financiering kan The Next Closet meegroeien met deze zich explosief ontwikkelende markt’, zo staat in het persbericht.

Onlangs breidde The Next Closet het managementteam al uit met COO Peter Koning, afkomstig van OLX, en CCO Suzanne Kats, voorheen directeur merkstrategie bij Tommy Hilfiger. The Next Closet hoopt de komende tijd meer nieuwe medewerkers te kunnen aanwerven.

The Next Closet haalt drie miljoen euro binnen: ‘Klanten waarderen duurzame aanpak’

De financiering is afkomstig van onder meer het Borski Fund, 4impact en het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH). Deze drie fondsen hebben gemeen dat ze zich richten op maatschappelijke impact: zo investeert het Borski Fund in bedrijven die de loonkloof tussen genders verkleinen, en financieren 4impact en PDENH projecten die bijdragen aan een duurzamere economie.

“Onze klanten waarderen ons vanwege onze duurzame en lokale aanpak,” aldus mede-oprichter Lieke Pijpers in het persbericht. “Met deze investering zullen we de tools creëren die mensen helpen om nog duurzamere keuzes te maken.”

In 2019 haalde The Next Closet ook al 3 miljoen euro aan financiering binnen, via investeringen van zittende aandeelhouders.

The Next Closet werd in 2013 opgericht en is inmiddels naar eigen zeggen de grootste aanbieder van online tweedehands designermode in de Benelux. Circa 250.000 items werden tot nu toe via het online platform verkocht.

Lees ook: